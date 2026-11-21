2 minuti per la lettura

Riccardo Rende premiato dalla SISSA per la migliore tesi di dottorato in Fisica 2025. Oggi prosegue la ricerca al Flatiron Institute di New York

Riccardo Rende ha ricevuto il Premio SISSA per la migliore tesi di dottorato in Fisica per l’anno 2025. La consegna del riconoscimento si è svolta a Trieste, durante la cerimonia di apertura dell’anno accademico 2026/27 della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati.

Il premio valorizza un lavoro di ricerca che integra fisica statistica, machine learning e fisica quantistica dei sistemi a molti corpi. Nella motivazione, la SISSA sottolinea l’ampiezza e la profondità scientifica della tesi, insieme all’indipendenza e alla maturità dimostrate dal ricercatore.

Il premio SISSA a Riccardo Rende: la motivazione

La commissione ha assegnato il riconoscimento a Rende «per il suo eccezionale lavoro nell’integrare la fisica statistica, il machine learning e la fisica quantistica dei sistemi a molti corpi».

La tesi sviluppa una teoria di fisica statistica delle reti neurali Transformer e utilizza queste conoscenze per progettare nuovi metodi basati sulle reti neurali, applicandoli a problemi complessi della fisica quantistica.

La motivazione evidenzia, in particolare, i risultati raggiunti nella progettazione delle reti e negli algoritmi di addestramento. Progressi che, si legge nel testo del premio, «hanno consentito significativi avanzamenti nell’affrontare problemi complessi e hanno aperto la strada a modelli di reti neurali più efficienti e riutilizzabili per la fisica quantistica».

Un percorso al quale la SISSA riconosce già ricadute in entrambi gli ambiti di studio: «Grazie a una straordinaria ampiezza e profondità scientifica, unite a indipendenza e maturità nella ricerca, il suo lavoro ha già prodotto un impatto considerevole sia nel campo della fisica sia in quello del machine learning».

Dalla SISSA alla ricerca al Flatiron Institute di New York

Attualmente Riccardo Rende lavora come Flatiron Research Fellow al Center for Computational Quantum Physics (CCQ) del Flatiron Institute di New York.

Qui prosegue la ricerca sullo sviluppo di metodi computazionali avanzati e architetture di machine learning per lo studio dei sistemi quantistici a molti corpi: lo stesso ambito nel quale si inserisce il lavoro premiato dalla SISSA.

Chi è Riccardo Rende

Riccardo Rende ha conseguito la laurea triennale in Fisica presso l’Università della Calabria (Unical) (2016–2019). Successivamente ha proseguito la sua formazione a Trieste e lavora come Flatiron Research Fellow presso il Center for Computational Quantum Physics (CCQ) della Simons Foundation a New York.