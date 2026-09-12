Peppe Voltarelli: la mia appartenenza è sghemba

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Peppe Voltarelli racconta la sua appartenenza, le emozioni di costruire un programma di livello per “La Città dei luoghi – Il Festival delle Appartenenze” – di cui ne è direttore artistico – e di raccontare la propria terra

A volte è difficile distinguere l’artista dall’amico e quando parlo con Peppe Voltarelli so di incontrare entrambi, specie quando gli parlo nella veste di direttore artistico de “La Città dei luoghi – Il Festival delle Appartenenze”, giunto alla quinta edizione, che si sta tenendo a Corigliano-Rossano dall’11 e fino al 13 settembre, a Torre Sant’Angelo. Il filo conduttore, come suggerisce il nome, è sempre l’obiettivo, sicuramente ambizioso, di raccontare i luoghi attraverso le lingue, le musiche e le storie che li percorrono e abitano, in un intreccio tra viaggio, memoria e identità culturale che ha caratterizzato anche le edizioni precedenti. Il festival si distingue sempre per il suo taglio più intimo e narrativo, lontano dai grandi riti del pop e più vicino a una dimensione di ascolto e riflessione.

ALL’INTERNO DE “LA CITTA’ DEI LUOGHI – IL FESTIVAL DELLE APPARTENENZE”

Condotto da Valerio Corzani, da decenni tra le voci di Rai Radio3, il programma si apre con Alessandro D’Alessandro, organettista, compositore e produttore, che ha sviluppato una ricerca capace di portare uno strumento profondamente legato alla tradizione popolare verso l’elettronica e nel 2017 è stato insignito della Targa Tenco. La voce dei Têtes de Bois, Andrea Satta, che è anche scrittore e pediatra, porta sul palco Mamme Narranti, un’esperienza che mette al centro la narrazione materna, le storie familiari e le diverse provenienze culturali. Serena Rispoli Duo, con Roberto Stimoli alla chitarra e con Paolo Capodacqua, si esibiranno in un omaggio in duo a Claudio Lolli, nome storico della grande stagione della canzone d’autore italiana.

“Passione Italiana”, con Joelle Faye, Silvia Malagugini e Serena Rispoli, è progetto che affonda le proprie radici nel patrimonio dei canti e delle polifonie italiane, tra repertori tradizionali e sacri. A completare il programma ci sarà FLO – Floriana Cangiano con “La canzone che ti devo”, progetto nel quale musica e racconto autobiografico si intrecciano fra Napoli, l’adolescenza, la periferia, il desiderio di diventare cantante, gli incontri e le canzoni che formano un’identità diventano le tappe di un viaggio che nasce dall’omonimo libro dell’artista e si trasforma sul palco in concerto e narrazione. Il dialogo con Peppe Voltarelli racconta le emozioni di costruire un programma di questo livello e di raccontare la propria terra.

Che cosa cerchi di raccontare attraverso il programma di quest’anno?

«Gli artisti invitati hanno sempre una peculiarità legata al loro percorso e alle loro scelte culturali. Lavorano molto sulla lingua e sul repertorio internazionale, hanno all’attivo concerti in tutto il mondo e valorizzano le culture del loro luogo d’origine, con una spiccata predisposizione all’impegno civile e sociale».

Arrivati alla quinta edizione, cosa hai capito di questo festival che all’inizio non sapevi?

«Che è necessario perché occupa un posto nell’immaginario collettivo e che è utile. È musica che racconta percorsi lunghi, a volte tortuosi, che non durano una stagione o un singolo, ma una carriera, una vita. Questa rassegna deve molto alla canzone d’autore, un mondo in cui la musica è una delle voci di un coro più grande. In un momento in cui la canzone d’autore paga un prezzo troppo alto al mercato e alla rivoluzione digitale, la nostra rassegna risponde a chi vive la contemporaneità con uno sguardo più largo e critico, cosa che dobbiamo alimentare, in una città giovane dalle radici antiche».

Se dovessi convincere un amico a venire cosa gli diresti?

«Che è l’occasione per incontrare artisti poco presenti nei circuiti comuni, che troverà racconti e canzoni che sono un tesoro, musiche non omologate, laterali, che si muovono nell’aria, la musica che gira intorno come diceva Fossati. Penso ad Andrea Satta che nel suo spettacolo Mamme narranti porta in scena le fiabe raccolte dalle mamme dei bambini che cura nel suo ambulatorio. C’è la musica, ma c’è anche l’individuo che si schiera in prima persona e va a suonare in Perù, in Sudafrica, nelle cattedrali di Parigi».

Nel titolo, “le appartenenze” sono al plurale. Quale ti sei scelto, e quale ti sei ritrovato addosso?

«Ho sempre cercato di andare controcorrente rispetto alla moda, alimentando la curiosità giorno dopo giorno. La mia è un’appartenenza sghemba, non regolare, il che non significa vivere da eremita, siamo presenti nella vita e sul mercato con tutte le forze necessarie. L’importante è sviluppare dubbi, convincere chi ci segue che la musica serve a raggiungere una consapevolezza critica, a essere liberi di scegliere. Vorrei che i ragazzi avessero il coraggio di uscire dalla fila, di cercare cose che gli somigliano e tutte le storie che presentiamo sono di talenti che hanno avuto coraggio. Come dice Baraghini “seguire le strade bianche aiuta a inventare mondi nuovi”».

Si può appartenere a un luogo anche litigandoci. Con la tua terra su cosa continui a litigare?

«Più che litigio lo chiamerei confronto ed è un bisogno che non finisce mai. Mi confronto con la mia terra fin dalla prima piazzola dopo il cartello Calabria, chiedendomi come si possa lasciare la spazzatura sull’autostrada! Però è anche mio dovere dare voce alle cose belle della nostra terra e sono tantissime. È un motore acceso, non un lamento. C’è l’appartenenza al luogo, ma anche quella legata al momento della vita: vivo tra Rossano e Milano e la comunità è bella se ti fa sentire a casa».

Un ricordo di questi anni che ti ha fatto pensare: per questo vale la pena fare il festival?

«Due momenti, agli estremi. La prima edizione: eravamo pochi, ma c’erano artisti incredibili. E l’anno scorso, con Franco Arminio e Mario Incudine, quando abbiamo suonato insieme e si è creato un bel feeling, con la piazza piena. Non sono solo i numeri a spingere l’entusiasmo, ma la qualità di chi sceglie di starti a fianco, anche se dobbiamo riuscire a costruire anche i numeri, per convincere che ascoltare buona musica sia un diritto di tutti. Ci tengo a ringraziare la città di Corigliano Rossano e tutto lo staff che sta rendendo possibile ancora una volta tutto questo».

Qual è la cosa che ti spinge ancora a fare questo mestiere, se di mestiere si tratta?

«Infatti più che un mestiere, è una grande avventura che si basa sugli incontri: ogni incontro è un arricchimento, una domanda in più. Negli ultimi tre anni ho fatto un’esperienza bellissima con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, per un omaggio a Modugno: suonare da solista con un’orchestra di 40 elementi mi ha dato una sensazione di forza fisica e vocale, ma soprattutto di disciplina e ascolto perché l’ascolto dell’altro è importante oggi nell’arte come nella vita. Questo tipo di esperienza mi dà ancora la gioia di affrontare chilometri e sacrifici, e alla fine sei ripagato da un’energia che ti ricarica nei momenti tristi, quando scrivi, quando canti, quando senti un pubblico che ti ascolta».