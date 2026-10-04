Cosenza, BIOLOGI-CA 2026: l’edizione zero del forum scientifico guida l’innovazione

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BIOLOGI-CA 2026: l’edizione zero del forum scientifico di Cosenza ha riunito professionisti, rappresentanti istituzionali, mondo accademico e comparto scientifico. Un appuntamento che ha messo a confronto competenze e visioni, lanciando una sfida ambiziosa: fare della Calabria un punto di riferimento nel Mediterraneo per le scienze della vita e trasformare ricerca, innovazione e talento in leve strategiche per la crescita del territorio.

COSENZA – Dall’intelligenza artificiale applicata alle scienze della vita alla medicina di precisione, dalla biologia molecolare e genetica alla biologia della riproduzione, dalla biologia marina all’ecologia, dalla sostenibilità ambientale al paradigma One Health, fino alle frontiere della ricerca nello spazio. Questi sono solo alcuni dei grandi temi che hanno contraddistinto BIOLOGI-CA 2026, l’Edizione Zero del Forum scientifico che il 2 e 3 ottobre ha portato al Museo Multimediale Città di Cosenza professionisti, rappresentanti istituzionali, mondo accademico e comparto scientifico. Promossa dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), dalla Fondazione Italiana Biologi (FIB) e dall’Ordine dei Biologi della Calabria (OBC), l’iniziativa è nata da un’idea di Ennio Avolio e Claudio Pecorella, due biologi calabresi che ne hanno curato anche il coordinamento scientifico.

BIOLOGI-CA 2026: l’edizione zero del forum scientifico

Un progetto pensato per portare il mondo della biologia oltre i tradizionali confini del congresso scientifico, trasformandolo in un’esperienza capace di creare nuove occasioni di incontro, confronto e divulgazione. Due giornate dedicate alla scienza, alle professioni, alla ricerca e all’innovazione, ma anche un’occasione per lanciare una sfida di carattere territoriale: fare della Calabria un punto di riferimento nel Mediterraneo per le scienze della vita.

Il messaggio emerso dal Forum è netto: il biologo non è più una figura confinata al laboratorio o alle strutture sanitarie, ma un professionista chiamato a operare in ambiti diversi e sempre più interconnessi. A sottolineare il valore strategico di BIOLOGI-CA è stato Vincenzo D’Anna, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, che ha richiamato la necessità di rafforzare il ruolo della ricerca e delle competenze scientifiche nello sviluppo del Paese. Il Forum di Cosenza rappresenta una tappa successiva alla presentazione del progetto, avvenuta a Montecitorio, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati. L’intento, ha sottolineato D’Anna, è dimostrare «la forza propulsiva della nostra categoria professionale nel panorama scientifico». Una visione che supera il tradizionale perimetro della professione e guarda alla biologia come a una piattaforma capace di mettere in relazione sanità, ricerca, ambiente, industria e formazione.

BIOLOGI-CA: verso l’expo 2027

Per Domenico Laurendi, presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria, «in Europa non era mai stato realizzato un Expo dedicato alla biologia». Da questa consapevolezza ha preso avvio il percorso che condurrà all’Expo 2027. «Questo congresso di alta formazione racconta quello che sarà il percorso dedicato al ruolo dei biologi all’interno del mondo sanitario e, più in generale, a tutto ciò che riguarda prevenzione, longevità e miglioramento dello stato di salute, anche attraverso una sana alimentazione», ha spiegato Laurendi.

BIOLOGI-CA 2026: focus su medicina di precisione e intelligenza artificiale

La scelta di dedicare ampio spazio all’intelligenza artificiale è stata tutt’altro che casuale: «Si sta cercando di analizzare quali sono i punti critici e quali i vantaggi a favore della comunità». L’integrazione tra IA, biologia molecolare e genetica può infatti aprire nuove prospettive per una medicina sempre più personalizzata, capace di valorizzare la grande mole di dati prodotta dalle moderne tecnologie diagnostiche e di utilizzarla per orientare in modo più mirato prevenzione e trattamenti.

Il Forum del 2026 rappresenta dunque il punto di partenza di un percorso destinato a culminare nella Fiera Internazionale dei Biologi del 2027. A confermarlo è stato Ennio Avolio, ideatore dell’iniziativa insieme a Claudio Pecorella, che ha definito l’appuntamento di Cosenza una vera e propria roadmap verso la prossima edizione: «L’evento di Cosenza rappresenta il punto di partenza per l’organizzazione della Fiera Internazionale dei Biologi, BIOLOGI-CA 2027, che si terrà in Calabria. L’edizione sarà dedicata al ruolo dell’intelligenza artificiale nel settore delle scienze biologiche e alle sue potenzialità nell’ampliare le conoscenze e supportare concretamente i professionisti. In particolare, verranno approfondite le applicazioni dell’intelligenza artificiale nell’ambito della diagnosi, della nutrizione e della patologia clinica, evidenziando come queste nuove tecnologie possano diventare strumenti sempre più importanti a supporto dell’attività dei biologi e dell’innovazione nel settore».

Il paradigma One Health

Tra gli altri pilastri di BIOLOGI-CA, il paradigma One Health, una visione che considera la salute dell’uomo, quella degli animali e quella dell’ambiente come parti di un unico sistema, profondamente interconnesso. Durante l’iniziativa è stato ricordato il rapporto avviato con ArpaCal, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra il mondo dei biologi e quello della tutela ambientale. Tra i progetti annunciati figura anche la costituzione in Calabria di una Scuola nazionale di biologia marina. Un’iniziativa che si inserisce in una più ampia riflessione sul rapporto tra alta formazione e occupazione. In questa direzione si colloca l’attività della Fondazione Italiana Biologi, che ha avviato scuole di alta formazione dedicate all’embriologia clinica, alla bioinformatica e al biorestauro. L’obiettivo è ampliare e aggiornare le competenze dei professionisti, creando al contempo nuove opportunità e prospettive occupazionali per le giovani generazioni.

L’annuncio in esclusiva del progetto FNOB di biologia spaziale

Tra gli argomenti più sorprendenti emersi nel corso dell’intervista esclusiva a Vincenzo D’Anna, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, c’è anche la biologia spaziale. La FNOB ha finanziato borse di ricerca per biologi impegnati nello studio di esperimenti condotti in orbita, un ambito nel quale la microgravità offre condizioni uniche per osservare fenomeni biologici difficilmente riproducibili sulla Terra. D’Anna ha precisato che piccoli laboratori, delle dimensioni di una scatola di sigari, possono essere trasportati a bordo dei satelliti o utilizzati all’interno delle capsule degli astronauti per studiare il comportamento di microrganismi e farmaci in condizioni di microgravità. «Testano come rispondono i microrganismi in assenza di gravità o come rispondono i farmaci testati su organoidi», ha raccontato.

D’Anna ha citato, in particolare, gli studi condotti sulle muffe nello spazio, osservando che in condizioni di assenza di gravità possono produrre proteine con attività antibiotica differenti rispetto a quelle osservate sulla Terra. Il motivo, secondo il presidente FNOB, è da ricercare nel ruolo fondamentale che la gravità ha avuto nell’evoluzione biologica. «La gravità è la forza ancestrale che, dagli albori della prima cellula, ha condizionato lo sviluppo biologico di tutti gli esseri viventi», ha spiegato. Studiare la vita in assenza di questa forza significa quindi osservare processi biologici in condizioni profondamente differenti da quelle terrestri.

Nuove prospettive

Una linea di ricerca che potrebbe aprire nuove prospettive anche per la medicina terrestre, con possibili applicazioni in diversi ambiti, compreso lo studio dell’antibiotico-resistenza, una delle principali sfide della medicina contemporanea. D’Anna ha richiamato il problema delle infezioni ospedaliere provocate da batteri come Pseudomonas e Klebsiella, particolarmente difficili da contrastare nei pazienti più fragili e anziani. La ricerca spaziale, in questa prospettiva, non rappresenta dunque soltanto un esercizio esplorativo: può diventare anche un laboratorio estremo nel quale cercare nuove risposte a problemi che la medicina terrestre fatica ancora a risolvere.

Nuove opportunità per i giovani

Per Biagio Faragalli, presidente della Provincia di Cosenza, BIOLOGI-CA rappresenta un investimento sul futuro del territorio: «Eventi come questo ci fanno capire che in Calabria possiamo guardare oltre e costruire nuove prospettive. La biologia può rappresentare un punto di connessione tra le diverse difficoltà che viviamo e, allo stesso tempo, un’opportunità importante per i giovani. Dobbiamo costruire un percorso che consenta alle nuove generazioni di trovare qui le condizioni per restare, anche grazie alla spinta della ricerca e al ruolo fondamentale dell’Università della Calabria».

La partita si vince in cucina: scienza, nutrizione e calcio si incontrano a Cosenza

Tra le iniziative proposte nel corso di BIOLOGI-CA 2026, anche un originale progetto curato da Antonio Galatà, biologo nutrizionista e promotore di iniziative dedicate al rapporto tra alimentazione, sport e divulgazione scientifica, che ha portato sui maxi schermi del Museo Multimediale di Cosenza “La partita si vince in cucina”, un’esperienza che unisce cultura gastronomica, nutrizione e mondo del calcio.

Il format si inserisce in un percorso di collaborazione avviato lo scorso 29 settembre con la firma del protocollo d’intesa tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, finalizzato alla promozione, nell’ambito del settore tecnico, di attività di aggiornamento e formazione rivolte a medici e biologi nutrizionisti iscritti all’albo. In occasione del forum di Cosenza, il progetto è stato raccontato attraverso un’esperienza immersiva: sono state presentate tre ricette in modalità digital show cooking, accompagnate da approfondimenti scientifici dedicati ai diversi metodi di cottura e da curiosità e aneddoti legati al calcio raccontati dall’ex calciatore della Nazionale italiana Gianluca Zambrotta.

Da questa esperienza, Antonio Galatà ha lanciato una nuova proposta: una MasterClass dedicata ai nutrizionisti, pensata come un momento di formazione pratica direttamente in cucina. Un format che potrebbe trasformare la cucina in un vero e proprio laboratorio di educazione alimentare, dove competenze scientifiche, esperienza sportiva e divulgazione si incontrano.

BIOLOGI-CA 2026: la scienza come leva di crescita e innovazione

Dall’intelligenza artificiale alla medicina personalizzata, dalla tutela del mare agli esperimenti in orbita, la frontiera della biologia si sta rapidamente allargando. E la Calabria, con BIOLOGI-CA, ha scelto di esserci, guardando al futuro e puntando sulla scienza come leva di crescita e innovazione.