Cosenza, la sicurezza urbana al centro del PolMeeting 2026: intervista alla comandante Domenica Piccoli

5 minuti per la lettura

Dal decreto sicurezza ai controlli sul territorio, passando per le criticità dei turni notturni e la formazione degli agenti: al PolMeeting, a Cosenza, la comandante della Polizia Locale di Martina Franca, Domenica Piccoli, analizza le nuove responsabilità dei comandi municipali e rilancia il valore della collaborazione tra le forze dell’ordine.

COSENZA – La sicurezza scende in piazza e si confronta con le sfide concrete delle città. È questo il filo conduttore della tredicesima edizione del PolMeeting, il meeting nazionale della Polizia Locale e della Pubblica Amministrazione, in programma il 15 e 16 ottobre in piazza Bilotti, a Cosenza. Settanta relatori provenienti da tutta Italia, oltre mille partecipanti attesi e due giornate di formazione gratuita per trasformare il cuore della città in un luogo di confronto, aggiornamento e dialogo con i cittadini. Al centro del dibattito, una questione cruciale per amministrazioni e territori: come garantire una sicurezza urbana più efficace senza lasciare che le nuove responsabilità ricadano su strutture prive di risorse e strumenti adeguati?

Il decreto sicurezza rilancia il ruolo della Polizia Locale nelle attività di controllo e prevenzione, rendendo ancora più evidente il peso dei comandi municipali nella tutela della collettività. Ma tra le disposizioni normative e la loro applicazione quotidiana si apre una partita complessa, fatta di organizzazione dei servizi, preparazione professionale, disponibilità di personale e difficoltà nel garantire una presenza costante, soprattutto durante le ore notturne. È su questo equilibrio delicato che si concentra la riflessione di Domenica Piccoli, comandante della Polizia Locale di Martina Franca, che nella nostra intervista affronta opportunità e criticità delle nuove misure, richiamando l’attenzione sulla necessità di accompagnare l’ampliamento delle responsabilità con un adeguato sostegno operativo.

La sicurezza non si costruisce soltanto aumentando i controlli, né può essere affidata a singoli corpi chiamati a rispondere da soli a esigenze sempre più complesse. Occorrono competenze, risorse e, soprattutto, una strategia condivisa tra le diverse forze di polizia, capace di superare frammentazioni e confini amministrativi. La comandante pone così l’accento sul valore della collaborazione istituzionale, anche tra i Comuni limitrofi, come leva indispensabile per rendere più incisiva la presenza dello Stato sul territorio.

Comandante Piccoli, al PolMeeting si parla di sicurezza urbana: cosa cambia concretamente con il nuovo decreto sicurezza per la Polizia Locale?

«L’ultimo decreto sicurezza è intervenuto su istituti già esistenti, rafforzandoli e potenziandoli. In questo processo è stata coinvolta direttamente anche la polizia locale, chiamata a operare nell’ambito delle proprie funzioni e in collaborazione con le altre forze dell’ordine. Parliamo, in larga parte, di attività che gli agenti locali svolgono già quotidianamente. Non dimentichiamo che la polizia locale è il primo presidio che il cittadino incontra: è la forza di polizia più facilmente raggiungibile e spesso il primo interlocutore di fronte a situazioni che incidono sulla vivibilità e sulla sicurezza della città. Questo maggiore coinvolgimento rappresenta certamente un riconoscimento del ruolo della polizia locale, ma comporta anche una responsabilità organizzativa. Occorre interrogarsi su come strutturare i servizi per garantire interventi efficaci e, soprattutto, su quale formazione debba essere assicurata agli operatori».

Come possono i comandi tradurre le novità normative in procedure operative chiare e uniformi per il personale?

«Il primo aspetto è la formazione. È fondamentale garantire una preparazione uniforme a tutti gli operatori che lavorano su strada, chiarendo quali siano i limiti e le possibilità del loro intervento. La polizia locale conserva le proprie funzioni peculiari e non può sostituirsi alle altre forze di polizia. Accanto alla formazione, è indispensabile dotare gli agenti dei dispositivi di protezione individuale necessari per affrontare determinate situazioni in condizioni di sicurezza. Pensiamo, per esempio, agli interventi che coinvolgono persone in stato di alterazione alcolica, soggetti che assumono comportamenti molesti oppure situazioni che possono turbare la quiete pubblica e compromettere la sicurezza. Sono circostanze che richiedono preparazione tecnica, capacità di valutazione e strumenti adeguati. Non basta, dunque, attribuire nuovi compiti: bisogna mettere il personale nelle condizioni di svolgerli correttamente, tutelando sia gli operatori sia i cittadini».

Quali sono le principali criticità organizzative che i comandi devono affrontare per garantire l’effettività dei controlli?

«Una delle questioni più delicate riguarda la copertura dei turni notturni. Alcune delle attività richieste si concentrano nelle fasce orarie in cui non tutti i comandi riescono a garantire un servizio adeguato. È un elemento che impone una riflessione sull’organizzazione delle risorse e sulla capacità di assicurare una presenza efficace anche nelle ore più complesse. Le nuove disposizioni devono trovare riscontro nella concreta possibilità di organizzare i servizi, con personale preparato e adeguatamente equipaggiato. Il coinvolgimento della polizia locale può essere un valore aggiunto, ma deve essere accompagnato da condizioni operative che consentano agli agenti di intervenire con competenza e sicurezza».

Quali buone pratiche possono essere condivise tra i comandi per migliorare il coordinamento e l’efficacia dei controlli?

«Sono da sempre favorevole alla collaborazione tra le forze di polizia. Nella mia esperienza ho cercato di mettere a disposizione il personale e di essere presente direttamente quando è necessario affrontare situazioni critiche. Le difficoltà organizzative e la carenza di risorse sono problematiche che, in forme diverse, riguardano tutti: la polizia locale, la Polizia di Stato e i Carabinieri. Se interveniamo insieme, in modo coordinato e coeso, possiamo essere più incisivi e ottenere risultati migliori. Soprattutto, rendiamo più visibile la presenza dello Stato sul territorio.

Questa collaborazione, però, non deve fermarsi al coordinamento operativo tra le diverse forze dell’ordine. Deve svilupparsi anche all’interno della stessa polizia locale, favorendo lo scambio di esperienze tra i comandi, soprattutto nei Comuni limitrofi. Un altro elemento decisivo è la formazione condivisa sulle medesime materie. Confrontarsi sulle procedure, sulle modalità di intervento e sulle esperienze maturate sul campo permette di uniformare le competenze e di affrontare le criticità con maggiore efficacia».