PolMeeting, a Cosenza il confronto tra sicurezza e privacy: intervista a Massimiliano Mancini

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Autovelox, droni, fototrappole e bodycam al centro della tredicesima edizione del PolMeeting 2026, il meeting nazionale della Polizia Locale e della Pubblica Amministrazione tenutosi a Cosenza. Nella nostra intervista, l’esperto privacy Massimiliano Mancini richiama gli enti alla responsabilità: «Proporzionalità e minimizzazione dei dati devono essere dimostrate con numeri e calcoli».

COSENZA – Più tecnologia nei controlli, più responsabilità nella gestione dei dati. Perché la sicurezza non può giustificare una raccolta indiscriminata di immagini e informazioni, né la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione può diventare un alibi per comprimere i diritti dei cittadini. È il nodo al centro della tredicesima edizione del PolMeeting, il meeting nazionale della Polizia Locale e della Pubblica Amministrazione, svoltosi il 15 e 16 ottobre in piazza Bilotti, a Cosenza. Due giornate di formazione e confronto su prevenzione, sicurezza e innovazione, con un tema sempre più urgente: come utilizzare le nuove tecnologie senza oltrepassare i confini della legalità e della tutela dei dati personali.

Autovelox, fototrappole, droni e bodycam sono ormai strumenti sempre più diffusi nel controllo del territorio. Ma quando si registrano immagini, si rilevano spostamenti o si identificano persone, l’efficienza tecnologica non basta: occorrono garanzie giuridiche, procedure corrette e responsabilità precise. È su questo terreno che interviene Massimiliano Mancini, esperto di privacy e direttore della rivista Ethica Societas, che nella nostra intervista richiama l’attenzione sulla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA), passaggio fondamentale per verificare la legittimità e la proporzionalità dei sistemi di ripresa.

Il messaggio è chiaro: la conformità non si esaurisce in un documento precompilato, né la tutela della privacy può ridursi a un adempimento burocratico. Occorrono analisi effettive dei rischi, basi giuridiche solide e valutazioni capaci di dimostrare la reale necessità del trattamento, la sua proporzionalità e l’adeguatezza delle misure di protezione adottate. La questione, però, va oltre i singoli dispositivi. Riguarda il modo in cui le amministrazioni governano l’innovazione. Le nuove tecnologie possono rendere più efficaci i controlli, prevenire gli illeciti e rafforzare la sicurezza del territorio. Ma la maggiore capacità di sorvegliare non equivale a una libertà illimitata di raccogliere dati. Al contrario, più sofisticati diventano gli strumenti, più rigorosi devono essere i criteri che ne regolano l’impiego.

La protezione dei dati non è il prezzo da pagare per garantire la sicurezza, ma una condizione essenziale della sua legittimità. Per gli enti locali questo significa investire nella formazione degli operatori, definire con precisione ruoli e responsabilità e svolgere valutazioni d’impatto concrete, capaci di orientare le decisioni e prevenire trattamenti sproporzionati. Il PolMeeting di Cosenza porta così al centro del dibattito una responsabilità che coinvolge amministratori, comandanti della Polizia Locale, funzionari e responsabili della protezione dei dati. La sfida non è scegliere tra innovazione e diritti, ma impedire che la prima proceda senza le garanzie necessarie.

Massimiliano Mancini, quali criteri deve applicare un ente per stabilire se l’utilizzo di autovelox, fototrappole, droni o bodycam richieda una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati?

«Le linee guida 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati, che non sono semplici consigli ma costituiscono un riferimento interpretativo del GDPR, chiariscono la rilevanza dei trattamenti che comportano attività di ripresa. Quando utilizziamo sistemi di ripresa fotografica o audiovisiva, la valutazione d’impatto è necessaria secondo l’impostazione che richiamo. Non si tratta, quindi, di una decisione rimessa alla sensibilità o alla valutazione soggettiva del singolo ente. Bisogna partire dalle caratteristiche effettive del trattamento e dagli obblighi previsti dalla normativa».

Quali criteri devono essere considerati per stabilire se un trattamento rischio elevato per i diritti e le libertà personali?

«È proprio questo l’oggetto del calcolo che si effettua nella valutazione d’impatto. Bisogna prestare attenzione perché, in molti casi, le valutazioni sono soltanto apparenti. Non necessariamente perché siano copiate da altri documenti, ma anche perché vengono realizzate attraverso strumenti di pre-valutazione che restituiscono decine di pagine senza numeri e senza calcoli effettivi. Una valutazione seria deve consentire di misurare il rischio, individuare le criticità e dimostrare la sostenibilità del trattamento. Non basta produrre un documento voluminoso per affermare di aver assolto agli obblighi di legge. Inoltre, esistono trattamenti per i quali il livello di rischio impone particolari garanzie e, nei casi previsti dalla normativa, la consultazione preventiva del Garante. È un aspetto che riguarda anche l’impiego di strumenti come droni e bodycam e che deve essere verificato attentamente in relazione al trattamento concreto».

La raccolta sistematica di immagini, la geolocalizzazione e l’identificazione dei cittadini pongono interrogativi sempre più rilevanti. Quali sono i limiti da rispettare?

«Dobbiamo distinguere con precisione tra la ripresa delle immagini e l’identificazione biometrica del volto. L’identificazione biometrica non può essere introdotta liberamente dalle amministrazioni locali. Eventuali deroghe sono circoscritte a specifiche condizioni stabilite dalla legge e non possono essere estese sulla base di valutazioni autonome degli enti. Per quanto riguarda la raccolta sistematica delle immagini, invece, occorre considerare le caratteristiche del sistema utilizzato, le finalità perseguite, le modalità di conservazione e gli eventuali trasferimenti dei dati. Il riferimento è alla valutazione d’impatto, che deve essere svolta in modo concreto e documentato. Il punto fondamentale è che ogni trattamento deve essere giustificato: bisogna dimostrare perché quei dati siano necessari, perché non sia possibile raggiungere lo stesso risultato con strumenti meno invasivi e per quanto tempo sia indispensabile conservarli».

Quali elementi essenziali deve contenere una valutazione d’impatto efficace e quali soggetti devono essere coinvolti nella sua elaborazione?

«Per le forze di polizia è fondamentale distinguere le finalità dei trattamenti e individuare correttamente il quadro normativo applicabile. Le attività ordinarie, come la polizia stradale, il controllo del traffico e il rilevamento dei sinistri, devono essere inquadrate nella disciplina pertinente, con riferimento all’articolo 35 del GDPR. Per i trattamenti svolti per finalità di prevenzione e repressione dei reati e di tutela della sicurezza pubblica, occorre invece considerare la disciplina speciale del decreto legislativo 51/2018, in particolare l’articolo 23 per la valutazione d’impatto. Le analisi devono essere distinte quando lo sono i regimi giuridici e le finalità, pur presentando elementi comuni.

Innanzitutto, serve una descrizione sistematica dei sistemi di ripresa, dei flussi di trasferimento e delle modalità di archiviazione dei dati. In secondo luogo, bisogna individuare la base giuridica che legittima ciascun trattamento. Terzo elemento: i calcoli di proporzionalità e minimizzazione dei dati, che devono essere supportati da statistiche e dati verificabili. Infine, occorre valutare in maniera puntuale i rischi connessi a ciascuna area del trattamento, individuando le misure necessarie per ridurli. Non è sufficiente affermare che un sistema serve alla sicurezza. Bisogna dimostrare che il suo impiego sia necessario, proporzionato e conforme alle regole».

Come si può garantire che lo scambio di dati tra istituzioni rispetti i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità e sicurezza?

«Lo scambio di informazioni è una materia estremamente delicata e deve essere disciplinato correttamente, distinguendo le diverse situazioni. Quando un ente affida a un soggetto esterno un servizio che comporta il trattamento di dati personali per suo conto, occorre predisporre un accordo conforme alla disciplina applicabile. Ma non bisogna confondere questo rapporto con lo scambio di informazioni tra amministrazioni o forze di polizia. Il responsabile del trattamento, infatti, non può essere individuato arbitrariamente all’interno dell’ente. Non sono corrette, per esempio, le nomine che attribuiscono tale ruolo a comandanti o funzionari interni senza che ne ricorrano i presupposti giuridici. Quando si scambiano informazioni con altre forze di polizia per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati o di tutela contro le minacce alla sicurezza pubblica, il riferimento è alla disciplina speciale del decreto legislativo 51/2018, nei limiti del suo ambito di applicazione, e non automaticamente al regime ordinario del GDPR.

In questi casi, bisogna individuare correttamente i ruoli dei soggetti coinvolti e disciplinare i rapporti attraverso gli strumenti giuridici appropriati, come gli accordi tra titolari autonomi o di contitolarità, quando ne ricorrono effettivamente i presupposti. Non si possono utilizzare impropriamente gli accordi sul responsabile del trattamento per regolare rapporti che hanno una natura giuridica diversa».