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Presentata la 44ª edizione della Sagra dell’Uva e del Vino di Donnici, in programma dal 6 all’11 ottobre. Da appuntamento concentrato in un lungo weekend autunnale a progetto di valorizzazione territoriale capace di mettere in relazione Donnici, Cosenza e l’intero patrimonio delle produzioni identitarie cosentine.

DONNICI (COSENZA) – La 44ª edizione della Sagra dell’Uva e del Vino di Donnici cambia passo. E lo fa non soltanto allungando il calendario: la manifestazione raddoppia la sua durata, passando da tre a sei giorni, dal 6 all’11 ottobre, ma soprattutto prova a cambiare pelle. Da appuntamento concentrato in un lungo weekend autunnale a progetto di valorizzazione territoriale, capace di mettere in relazione Donnici, Cosenza e l’intero patrimonio delle produzioni identitarie cosentine. Una scelta che l’amministrazione comunale interpreta come l’avvio di un percorso a doppia direzione: dalla città verso il borgo e dal borgo verso la città. Il nuovo format si sviluppa infatti in due momenti distinti: una prima fase nel cuore di Cosenza, dedicata alla cultura del vino, alla conoscenza delle produzioni e alla promozione del territorio; poi il trasferimento a Donnici, dove per tre giorni torneranno musica, teatro, gastronomia, giochi popolari e convivialità.

44ª edizione della Sagra dell’Uva e del Vino di Donnici: ecco tutte le novità

A presentare la nuova edizione, nel corso della conferenza stampa ospitata nel Salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, è stato il sindaco di Cosenza Franz Caruso. «Quest’anno, abbiamo voluto raddoppiare i giorni per coinvolgere tutto il territorio», ha spiegato il primo cittadino, sottolineando il ruolo dell’assessore Sarino Branda nell’elaborazione della nuova formula. Caruso ha richiamato il valore storico della manifestazione, definendola «la più antica delle sagre del nostro territorio», ma anche una realtà capace di «rinnovarsi ogni anno con qualcosa di più attrattivo».

Un nuovo modello organizzativo

Ma la durata non è l’unica novità. A cambiare è anche il modello organizzativo, con la costituzione di un’associazione temporanea di scopo che riunisce diverse realtà associative di Donnici. L’obiettivo è mettere insieme competenze, energie e professionalità locali, superando la frammentazione e costruendo una gestione condivisa della manifestazione. Una novità che, nelle parole di Caruso, va ben oltre la gestione della kermesse e assume il valore di un vero e proprio percorso di condivisione e di unità tra le diverse realtà del territorio. «L’unità delle nostre positività, delle nostre caratteristiche, delle nostre qualità, delle nostre professionalità, fa emergere le cose migliori di queste esperienze».

L’adesione di Cosenza alla rete delle Città del Vino

L’ambizione, però, è soprattutto quella di andare oltre i giorni della festa. Nel corso della presentazione, è stata annunciata la formalizzazione dell’adesione di Cosenza alla rete delle Città del Vino, con un appuntamento istituzionale fissato per il 6 ottobre alle 18, nella Sala di rappresentanza del Comune. Sarà il presidente dell’associazione Città del Vino a consegnare al sindaco il riconoscimento legato all’ingresso nella rete. Per l’assessore Sarino Branda si tratta di un passaggio strategico. La prospettiva è utilizzare il vino come attrattore per mettere in movimento l’intera filiera delle produzioni locali.

La prospettiva, nelle parole dell’assessore, è quella di utilizzare il vino come attrattore, per poi mettere in movimento tutta la filiera: «Noi abbiamo tutto dei prodotti identitari, abbiamo il vino e soprattutto, con il progetto Cosenza Attrattiva e con il progetto Cosenza Connect, pensate al bacino che potrebbe essere interessato all’enoturismo».

Il ragionamento territoriale arriva fino alla costruzione di un possibile itinerario: «Che parte da Castrovillari e chiude l’anello con Donnici. Castrovillari, Bisignano, Montalto, tutto quello che noi potremmo attrarre in termini di turismo». E qui entra in gioco il concetto di filiera: «Se ragioniamo su Donnici, vieni per il vino, ma una volta che vieni c’è il pane, ci sono i salumi, c’è il formaggio, c’è una calorosa l’accoglienza». Il salto di prospettiva è dunque netto: la Sagra come porta d’ingresso a un territorio da scoprire durante tutto l’anno, non soltanto come appuntamento da vivere per pochi giorni.

Sagra dell’Uva e del Vino di Donnici: il significato della collaborazione tra le diverse associazioni

A rappresentare l’Accademia Italiana Donnici D.O.C. è stata Francesca Bozzo, che ha sottolineato il significato della collaborazione tra le diverse associazioni: «Stiamo parlando di associazioni che si sono unite per un unico scopo, quello di valorizzare il nostro territorio». Ma il punto, anche per Bozzo, è andare oltre la festa: «La voglia di ampliare lo sguardo oltre la Sagra per noi è fondamentale perché crescono le attività economiche e cresce l’interesse da parte della città».

Sagra dell’Uva e del Vino di Donnici: i piatti tradizionali dell’hinterland cosentino

Sulla stessa linea Mariella Ciardullo, portavoce di Vivi Donnici, che ha descritto la collaborazione tra le associazioni come una vera e propria «avventura» condivisa. Una crescita che coinvolgerà cantine, artisti, espositori, ristoratori e produttori locali. Ampio spazio sarà dedicato alla gastronomia tradizionale, con piatti come lagane e ceci, gnocchi fatti in casa, fagiolata, panini con la carne delle macellerie di Donnici, patate ’mbacchiuse, polpette di carne e polpette di melanzane, insieme alle altre pietanze della tradizione provinciale. Torneranno i giochi popolari, curati dalla Polisportiva San Michele Arcangelo, la tradizionale gara dei dolci, presente fin dalle prime edizioni, il torneo di briscola e altre iniziative pensate per mantenere vivo il legame con la storia e le consuetudini del borgo. Previste anche le navette, per facilitare gli spostamenti e rendere la Sagra ancora più accessibile.

Sagra dell’Uva e del Vino di Donnici: gl spettacoli

A illustrare il programma artistico è stato Arcangelo Pagliaro, che ha annunciato circa 25 appuntamenti distribuiti in tre giorni e sei piazze, ciascuna caratterizzata da una propria identità culturale e musicale. La piazza principale sarà dedicata alla musica popolare, con particolare attenzione anche alle realtà dell’underground cosentino. «Ripercorriamo ancora una volta quella che è una caratteristica della Sagra degli ultimi anni: puoi ascoltare artisti e realtà musicali che vengono dall’underground cosentino». Un’altra piazza sarà dedicata al rock, al reggae e ai generi derivati. È prevista una serata reggae e, nella giornata di sabato, un raduno di gruppi rock donnicesi. Una scelta che guarda anche alla memoria musicale del borgo: «Donnici ha una grande cultura musicale che negli anni ’90 si declinava molto nella musica rock». Spazio anche alle minoranze linguistiche, con una serata dedicata alle diverse espressioni musicali legate alle comunità calabresi.

Non mancherà il teatro, con spettacoli pomeridiani per bambini e rappresentazioni serali per adulti. Un segmento che assumerà anche un valore commemorativo, attraverso il ricordo di persone scomparse negli ultimi due anni e che avevano avuto un ruolo importante nella vita teatrale locale. Spazio alla solidarietà con una rappresentazione a cura di Sergio Crocco e, infine, al DJ set, per chiudere la festa, ma anche per lasciare accesa la voglia di ritrovarsi.