Al Rendano di Cosenza la ventesima edizione del Premio per la Cultura Mediterranea

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Premio per la Cultura Mediterranea: a Cosenza, l’intelligenza artificiale sfida la coscienza umana. Al Teatro Rendano la XX edizione del riconoscimento internazionale promosso dalla Fondazione Carical. Dalla scienza alla letteratura, dall’impegno civile alla testimonianza da Gaza, premiati protagonisti che raccontano le sfide del nostro tempo.

COSENZA – Le macchine possono imparare, calcolare, elaborare informazioni in pochi istanti e individuare schemi che sfuggono all’occhio umano. Ma possono comprendere il dolore di una madre che cerca di salvare i propri figli dagli attacchi delle bombe? Custodire la libertà, tutelare la dignità, insegnare il rispetto e la tolleranza? E ancora: possono trasformare un’esperienza in consapevolezza, assumersi la responsabilità delle proprie decisioni, provare compassione davanti alla sofferenza e attribuire a una vita umana un valore che vada al di là di un dato, un numero o un problema da risolvere? È da queste domande, sospese tra le promesse della tecnologia e le inquietudini del nostro tempo, che prende le mosse la riflessione della ventesima edizione del Premio per la Cultura Mediterranea. Un anniversario che sceglie di confrontarsi con l’intelligenza artificiale proprio per interrogare ciò che rende l’essere umano irriducibile alle capacità di una macchina: la libertà, l’empatia, la coscienza.

Al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania (Carical) ha proclamato i vincitori del 2026 trasformando la cerimonia in un confronto sul presente e sul futuro dell’umanità, tra letteratura, ricerca scientifica, informazione, traduzione, diritti umani e nuove generazioni. A condurre la serata è stata la giornalista del Tg1 Maria Gabriella Capparelli. Le premiazioni si sono alternate a testimonianze e performance artistiche, con l’obiettivo di mettere in dialogo la cultura umanistica e le trasformazioni tecnologiche.

Premio per la Cultura Mediterranea: i protagonisti del 2026

A rappresentare la forza dell’impegno civile è Nicolò Govoni, attivista per i diritti umani e fondatore di Still I Rise, premiato nella sezione Società Civile. Il riconoscimento nella sezione Scienze dell’Uomo è andato alla biologa molecolare Antonella Fioravanti, mentre per la Cultura dell’Informazione è stata premiata Barbara Gallavotti, giornalista e divulgatrice scientifica, impegnata a rendere accessibili al grande pubblico i temi della scienza.

Il premio per la Traduzione è stato assegnato a Yasmina Mélaouah per il suo lavoro dal francese, confermando il ruolo decisivo dei traduttori nel mettere in comunicazione lingue, tradizioni e sensibilità differenti. Per la Narrativa ha conquistato il riconoscimento Ayşegül Savaş con Gli antropologi, pubblicato da Gramma Feltrinelli, mentre la sezione Narrativa Giovani ha premiato Rosita Manuguerra per Malanima, edito da Feltrinelli.

Premio Speciale della Fondazione Carical

Al centro della cerimonia anche il talento scientifico che porta la Basilicata ai vertici della ricerca internazionale. Il Premio Speciale della Fondazione Carical è stato conferito a Marco Lavalle, scienziato nato a Tricarico, in provincia di Matera, attualmente responsabile di progetto presso il NASA Jet Propulsion Laboratory. Il suo lavoro riguarda l’ingegneria dei sistemi radar e l’osservazione della Terra, ambiti nei quali la ricerca tecnologica contribuisce ad ampliare la conoscenza del nostro pianeta.

Premio Speciale della Giuria per la Narrativa

Il Premio Speciale della Giuria per la Narrativa è andato invece alla scrittrice e giornalista palestinese Majd al-Assar per Il mio cuore libero, la forza di una madre di Gaza, pubblicato da Garzanti. Un riconoscimento che ha assunto un significato particolarmente intenso quando l’autrice è intervenuta direttamente dalla Striscia di Gaza, portando la propria testimonianza sulla tragedia vissuta dalla popolazione palestinese. Attraverso la storia di una madre che lotta per proteggere i figli e conservare uno spazio per la vita anche nel mezzo della guerra, il libro restituisce un volto umano a una sofferenza che rischia di essere ridotta a numeri, immagini e notizie. La sua voce ha ricordato che la letteratura non è soltanto narrazione, ma può diventare memoria, testimonianza e resistenza. E che nessuna tecnologia, per quanto avanzata, può rendere superflua la responsabilità di ascoltare chi soffre.

Premio per la Cultura Mediterranea: una giuria internazionale, oltre trecento studenti protagonisti

I premiati sono stati selezionati da una giuria internazionale presieduta da Mario Bozzo, fondatore e presidente del Premio, e composta da personalità del mondo letterario, accademico e giornalistico: Felicita Cinnante, scrittrice; Arnaldo Colasanti, scrittore e critico letterario; Paolo Collo, ispanista, traduttore e critico letterario; Shahrzad Houshmand Zadeh, docente di Lingua e Letteratura Persiana all’Università La Sapienza di Roma; Martine Van Geertruijden, docente di Lingua e Traduzione Francese nello stesso ateneo; José Manuel Martín Morán, ordinario di Letteratura Spagnola all’Università del Piemonte Orientale; Karima Moual, scrittrice e giornalista; e Ayse Saracgil, docente di Lingua e Letteratura Turca all’Università di Firenze.

Un elemento distintivo della manifestazione è il coinvolgimento diretto delle giovani generazioni. La Palma d’oro della sezione Narrativa Giovani è stata infatti assegnata da una giuria scolastica composta da oltre 300 studenti e studentesse provenienti da dieci istituti della Calabria e della Lucania. È una delle scommesse più significative del Premio: avvicinare i ragazzi alla lettura, sviluppare il senso critico e riconoscere loro un ruolo attivo nella vita culturale. Il Premio Speciale della Fondazione Carical è stato invece attribuito da Mario Bozzo e Giovanni Pensabene.

Tahar Ben Jelloun: educare alla tolleranza è una responsabilità collettiva

Il richiamo al dialogo e alla responsabilità educativa ha trovato una voce anche nell’intervento, in videocall da Parigi, di Tahar Ben Jelloun, premiato insieme ad Amos Oz nella sezione Società Civile della prima edizione. Le sue parole si sono intrecciate con il filo conduttore della serata, riportando al centro una questione cruciale nell’era dell’intelligenza artificiale: educare le nuove generazioni al rispetto e alla tolleranza.

Il suo intervento ha riportato al centro una delle ragioni profonde dell’esistenza del Premio: costruire occasioni di dialogo in una società attraversata da conflitti, contrapposizioni e incomprensioni. In questo scenario, la cultura è uno strumento per imparare a conoscere l’altro e superare le barriere che separano persone e comunità. Un messaggio che trova nel Mediterraneo il suo spazio simbolico più naturale: un luogo di incontro tra civiltà, religioni, lingue e tradizioni, la cui ricchezza risiede proprio nella pluralità delle sue voci.

Premio per la Cultura Mediterranea: focus sull’intelligenza artificiale e sul confine tra progresso e dominio

La riflessione sulla tecnologia ha attraversato l’intera cerimonia, dando forma a un confronto che non si limita all’entusiasmo per le nuove possibilità offerte dall’intelligenza artificiale. Il tema era stato approfondito anche nel pomeriggio precedente all’Università della Calabria, in collaborazione con l’ateneo, che vanta competenze di primo piano nei settori dell’informatica e dell’ingegneria informatica. Le prospettive emerse hanno messo in evidenza le opportunità della ricerca, senza cancellare gli interrogativi legati al controllo degli strumenti tecnologici, alla concentrazione della ricchezza e al rischio che le decisioni capaci di incidere sulla vita collettiva finiscano nelle mani di pochi.

Il progresso, in questa prospettiva, non può essere misurato soltanto in termini di potenza di calcolo o di efficienza. Occorre interrogarsi anche su chi stabilisce le regole, su chi beneficia delle innovazioni e su quali garanzie vengano offerte alla libertà individuale e collettiva. A rendere visibile questo dilemma sono state le performance ideate e coordinate da Stefano Bellu, regista e direttore organizzativo della manifestazione. Parola, musica e danza hanno costruito una narrazione ispirata alla tradizione della fantascienza letteraria, a partire da Isaac Asimov, immaginando un futuro nel quale l’umanità viene governata da un’intelligenza artificiale superiore, Elhian.

Un mondo in cui la macchina, nata per servire l’uomo, rischia di trasformarsi in una forza capace di condizionarne le scelte e limitarne la libertà. Uno scenario immaginario, ma sufficientemente vicino alle inquietudini contemporanee da sollevare interrogativi tutt’altro che astratti. Le performance sono state interpretate dagli attori Carla Serino, Stefania De Cola e Francesco Antonio Conti, con Massimo Garritano alla chitarra elettrica e le coreografie di Paola Stefano e Salvatore Lombardo. La contaminazione tra diversi linguaggi artistici ha trasformato la riflessione filosofica in esperienza scenica, affidando all’arte il compito di interrogare il rapporto tra esseri umani e tecnologia.

Pensabene: «Cogliere l’attualità e camminare nella storia dei nostri tempi»

Il presidente della Fondazione Carical, Giovanni Pensabene, ha rivendicato il valore di un progetto che da vent’anni rappresenta uno dei principali appuntamenti culturali dell’istituzione. «Da vent’anni la cerimonia di premiazione del Premio per la Cultura Mediterranea rappresenta la “punta di diamante” delle iniziative culturali della nostra Fondazione», ha dichiarato, ricordando come ogni edizione abbia affrontato questioni decisive per il futuro della collettività.

Dalle migrazioni alla guerra e alla pace, dai cambiamenti climatici all’intelligenza artificiale, la scelta dei temi risponde alla volontà di mantenere il Premio in dialogo con le trasformazioni del presente. Pensabene ha sottolineato anche la collaborazione con l’Università della Calabria, preziosa per approfondire un argomento complesso come quello della rivoluzione digitale.

Sull’intelligenza artificiale, il presidente Pensabene ha raccontato le iniziali preoccupazioni emerse durante la preparazione dell’evento, alternate alla consapevolezza delle opportunità offerte dal progresso scientifico. Il confronto con gli esperti, ha spiegato, ha contribuito a guardare con maggiore fiducia alle potenzialità della tecnologia. «Loro vedono più che rischi grandi opportunità», ha affermato, ribadendo la necessità di cogliere le questioni che segnano la contemporaneità e accompagnarle con strumenti di conoscenza e riflessione. «Cogliere l’attualità e camminare piano piano nella storia dei nostri tempi»: è questa, nelle parole di Pensabene, la direzione che la Fondazione intende continuare a seguire.

Mario Bozzo: «Sono contento e impaurito: è un ossimoro»

Per Mario Bozzo, fondatore e presidente del Premio, la ventesima edizione segna il compimento di una scommessa culturale nata con l’ambizione di creare un riconoscimento diverso dagli altri, capace di durare nel tempo e di conquistare credibilità anche in un contesto non semplice come quello meridionale. «Vent’anni fa, quando fondai questo nostro Premio, il successo era una speranza. Oggi possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto», ha dichiarato con soddisfazione. Bozzo ha attribuito il risultato al lavoro di squadra, a partire dal personale della Fondazione, impegnato per un intero anno nell’organizzazione della manifestazione con competenza e passione.

La sfida, ora, è garantire continuità al progetto anche in futuro, con protagonisti diversi e una giuria internazionale che possa essere ulteriormente rafforzata. Un passaggio che chiama in causa non soltanto la durata dell’iniziativa, ma la capacità di preservarne l’identità senza legarla al protagonismo dei singoli. Il tema dell’intelligenza artificiale ha offerto a Bozzo l’occasione per esprimere una posizione che racchiude entusiasmo e inquietudine. «Sono contento e impaurito: è un ossimoro», ha affermato, riferendosi da un lato ai benefici che potranno derivare da una conquista tecnologica e scientifica rivoluzionaria, dall’altro ai rischi di conseguenze devastanti qualora il controllo dell’innovazione venisse esercitato dai grandi detentori della ricchezza e del potere.

Una contraddizione soltanto apparente, perché proprio nella distanza tra le opportunità della tecnologia e i pericoli del suo utilizzo si concentra la sfida decisiva: fare in modo che il progresso resti al servizio delle persone e non diventi uno strumento di dominio.

Il rettore dell’Unical Gianluigi Greco: «L’intelligenza artificiale è una risorsa»

Anche il rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, ha invitato a guardare alle opportunità dell’intelligenza artificiale, evidenziando le competenze scientifiche dell’Ateneo e le prospettive di sviluppo legate alla ricerca. L’incontro con la Fondazione Carical, ha spiegato, ha consentito di mettere in luce il valore delle professionalità formate dall’Università, anche attraverso l’esperienza di ex studenti oggi impegnati in contesti di ricerca internazionale.

Greco ha sottolineato la posizione di primo piano dell’Unical nei settori dell’informatica e dell’ingegneria informatica. Un processo che sta favorendo la nascita di un ecosistema nel quale formazione, ricerca e attività industriali possono contribuire allo sviluppo del territorio. «L’intelligenza artificiale è una risorsa», ha dichiarato, esprimendo fiducia nelle possibilità di crescita e innovazione offerte da questo settore. Il rettore ha richiamato anche il progetto “Ateneo in Campus”, nato dalla collaborazione con Carical, attraverso il quale un artista viene selezionato e invitato a realizzare opere dal vivo davanti agli studenti. Le opere vengono poi messe a disposizione della comunità universitaria e della Fondazione, diventando parte degli spazi dell’ateneo.

L’iniziativa mette al centro il processo creativo, la relazione diretta tra artista e pubblico, l’empatia e la manualità: dimensioni che consentono agli studenti di assistere alla trasformazione di un’idea in un’opera concreta. «Cosa rimarrà? Rimarranno l’ingegno, la creatività, la capacità di trasformare ciò che sentiamo in opere sempre nuove e innovative», ha affermato Greco. Un’osservazione che assume un significato particolare proprio nell’epoca dell’intelligenza artificiale: anche quando gli strumenti cambiano, la capacità di immaginare, interpretare e dare forma all’esperienza umana resta un patrimonio fondamentale.

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso: «Gli uomini passano, le idee e le cose belle restano»

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha accolto la giuria internazionale e i premiati, sottolineando il significato del traguardo raggiunto. «Quando le cose sono belle non hanno tempo, ma soprattutto hanno un futuro», ha affermato, richiamando il valore della continuità come condizione per consolidare ciò che è stato costruito. Caruso ha rivolto un augurio al Premio affinché possa proseguire oltre i suoi ideatori e gli attuali protagonisti. «Gli uomini passano, ma le idee e le cose belle restano», ha concluso.

Parole che si saldano con l’appello di Bozzo a preservare il progetto nel tempo: la vera misura di un’iniziativa culturale non è soltanto il successo raggiunto, ma la capacità di trasmettere alle generazioni successive le ragioni che l’hanno fatta nascere.

Gerardo Sacco: la macchina è uno strumento, l’ingegno resta umano

Il dibattito sul rapporto tra tecnologia e creatività ha trovato una voce significativa anche nel maestro orafo Gerardo Sacco, che ha raccontato la propria esperienza tra artigianato, formazione e innovazione. Sacco ha ricordato i progetti che avrebbe voluto realizzare personalmente e la scelta di trasmettere le proprie competenze a tanti giovani, nella convinzione che il sapere acquisti valore quando viene condiviso. La sua riflessione sull’intelligenza artificiale parte da un principio semplice: la macchina non è un’entità autonoma dal pensiero umano che l’ha creata e che ne orienta l’impiego.

«Non dobbiamo dimenticare che è stato l’uomo ad aver creato la macchina», ha precisato, mettendo in guardia da un atteggiamento che attribuisce alla tecnologia capacità e responsabilità senza considerare il ruolo decisivo di chi la utilizza. Una macchina può restituire risultati limitati se viene alimentata da contenuti poveri, ma può diventare uno strumento prezioso quando è guidata da conoscenze, idee e competenze di qualità. Il maestro orafo ha inoltre raccontato la trasformazione del proprio laboratorio, tra consulenze, passaggio generazionale e prospettive di sviluppo a Crotone, dove i figli intendono avviare una fabbrica. Ha ricordato una realtà produttiva che dà lavoro a 116 persone e nella quale l’innovazione può sostenere l’attività degli artigiani, ampliando le possibilità di produzione.

La tecnologia, in questa prospettiva, non deve necessariamente sostituire il lavoro umano: può contribuire a creare nuove opportunità, purché rimanga uno strumento al servizio della capacità creativa e produttiva delle persone. Il messaggio di Sacco è in sintonia con il tema della serata: il futuro non si costruisce contrapponendo artigianato e innovazione, ma trovando un equilibrio nel quale il progresso tecnologico valorizzi ciò che rende unico il lavoro umano.

Premio per la Cultura Mediterranea: chiusura della ventesima edizione

La ventesima edizione del Premio per la Cultura Mediterranea si chiude così nel segno di una doppia consapevolezza: la cultura ha bisogno di continuità per costruire risultati duraturi e il progresso tecnologico ha bisogno di responsabilità per tradurre le proprie potenzialità in un beneficio collettivo. Le storie dei premiati raccontano mondi diversi, dalla difesa dei diritti umani alla ricerca scientifica, dal giornalismo alla letteratura, ma convergono su una stessa esigenza: comprendere la realtà, dare voce alle sue contraddizioni e individuare strumenti adeguati per affrontarle.

L’intelligenza artificiale, con le sue promesse e i suoi rischi, è la nuova frontiera di questo confronto. Può accelerare la ricerca, sostenere il lavoro e aprire possibilità impensabili fino a pochi anni fa. Ma può anche diventare un fattore di disuguaglianza e concentrazione del potere, se il suo sviluppo non sarà accompagnato da regole, consapevolezza e responsabilità. La questione decisiva, allora, non è soltanto che cosa saranno capaci di fare le macchine, ma quale società gli esseri umani vorranno costruire attraverso di esse.