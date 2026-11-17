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“Sorsi e storie”, racconti da assaporare, tradizioni da vivere e innovazioni da scoprire: dal 19 al 22 novembre Mormanno diventa il cuore pulsante del Pollino.

MORMANNO (COSENZA) – C’è una Calabria che non si limita a raccontarsi: si respira, si assapora, lascia il segno. È nel profumo della terra dopo la pioggia, nell’aroma intenso del tartufo che richiama il cuore dei boschi, nel gusto autentico del fagiolo poverello, nella profondità di un vino che racchiude il carattere di un paesaggio. È nelle mani di chi coltiva, nei gesti antichi tramandati di generazione in generazione, nelle pietre dei borghi che custodiscono storie e nella bellezza ostinata di una terra che continua a sorprendere. Questa Calabria ha il volto di Mormanno, il respiro del Pollino e una storia che merita di arrivare lontano.

Dal 19 al 22 novembre 2026, la Galleria Salvatore D’Alessandro ospiterà “Sorsi e storie di bellezza”, una kermesse che promette di trasformare il territorio in un’esperienza da vivere, prima ancora che in una destinazione da visitare. Quattro giorni in cui il gusto incontrerà la cultura, la tradizione dialogherà con l’innovazione e le eccellenze agroalimentari si intrecceranno con cinema, comunicazione, musica e alta moda. A Mormanno, produttori, chef, esperti, istituzioni e artisti saranno chiamati a raccontare una Calabria autentica, capace di custodire le proprie radici e, allo stesso tempo, di aprirsi a nuove prospettive.

“Sorsi e storie”, a Mormanno racconti da assaporare, tradizioni da vivere e innovazioni da scoprire

Il fagiolo poverello porterà in tavola la memoria della civiltà contadina; il tartufo evocherà il mistero e la ricchezza del sottobosco; i vini del comprensorio accompagneranno il racconto di paesaggi, stagioni e culture agricole. E poi le cucine si animeranno, le piazze diventeranno luoghi d’incontro, le strade si trasformeranno in percorsi sensoriali e il palcoscenico accoglierà i molteplici linguaggi della creatività. È qui che risiede la forza di “Sorsi e storie”: fare della bellezza un’esperienza che si può vedere, ascoltare, toccare e assaporare. E dimostrare che valorizzare un territorio significa, prima di tutto, dare voce a chi lo rende unico. A guidare questa visione è la Carli Fashion Agency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, che firma la direzione artistica della manifestazione con il patrocinio della Regione Calabria, del GAL Pollino, di Arsac e del Comune di Mormanno. Il progetto è finanziato con risorse POC 2014-2020-A.Z. 683.

«Il nostro obiettivo non è soltanto promuovere le eccellenze del territorio, ma farne conoscere fino in fondo il valore e l’unicità. Sono tesori che abbiamo imparato ad apprezzare e che, proprio per questo, meritano di essere raccontati sempre di più e a un pubblico sempre più ampio. È questa la visione da cui nasce “Sorsi e storie di bellezza”: affiancare alla degustazione delle produzioni del Pollino momenti di approfondimento e confronto, per comprenderne non solo il gusto, ma anche la cultura e il patrimonio di saperi che custodiscono», spiegano Carmelo Ambrogio e Linda Suriano.

“Sorsi e storie”: il programma di giovedì 19 novembre

Giovedì 19 novembre, Luigi Perrone accompagnerà i visitatori in una passeggiata sensoriale, lungo percorsi scanditi da narrazioni e interventi artistici. Inoltre, guiderà i partecipanti alla scoperta del borgo di Mormanno, in un itinerario tra architetture, memorie e scorci che raccontano la storia e l’identità del luogo. La visita attraverserà il suggestivo centro storico, toccando il Duomo, il Belvedere e le botteghe del borgo, per immergersi nelle tradizioni e nel patrimonio culturale di una comunità ricca di fascino.

“Sorsi e storie”: il programma di venerdì 20 novembre

Venerdì 20 novembre, alle ore 16.30, il tradizionale taglio del nastro darà ufficialmente il via a “Sorsi e storie di bellezza”, alla presenza delle rappresentanze istituzionali e del sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra. Sarà Carmelo Ambrogio, direttore artistico della manifestazione, a illustrare la visione e il filo conduttore del progetto. Da quel momento, la kermesse entrerà nel vivo con un programma ricco di appuntamenti che metteranno in dialogo cultura gastronomica, produzioni agricole e nuove prospettive di sviluppo locale. Un viaggio tra saperi, sapori e idee, per raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze e le storie di chi ogni giorno contribuisce a custodirle e valorizzarle.

Ad aprire il programma sarà il workshop con Carmine Sirufo, docente di enogastronomia e sommelier, seguito dall’intervento di Lenin Montesanto, intervistato dal giornalista Alfonso Bombini, dedicato al marketing territoriale e allo storytelling. Il confronto proseguirà con il talk che vedrà protagonisti Domenico Pappaterra, presidente del GAL Pollino, e Michele Giacomantonio, direttore de iCalabresi.it: un dialogo sulle potenzialità del territorio, sulle strategie di valorizzazione e sulle opportunità che nascono dall’incontro tra risorse locali, cultura e visione. Poi, arriverà il momento in cui il racconto prenderà forma davanti agli occhi e al palato del pubblico con lo show-cooking a cura degli chef Francesco Armentano e Catia Corbelli. La serata si concluderà con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche del Pollino, seguita dal concerto dei TeA-Tradizione Animazione e dj set.

“Sorsi e storie”, sabato 21 novembre

Sabato 21 novembre, alle ore 16.30, il viaggio di “Sorsi e storie di bellezza” farà nuovamente tappa alla Galleria Salvatore D’Alessandro, con la proiezione del docufilm “L’oro rosso”. A seguire, le registe Mariella Rotondaro e Marianna Sartore incontreranno il pubblico in un talk dedicato ai temi dell’opera e al suo profondo legame con il territorio. Il cinema si inserirà così nel racconto della manifestazione, dando voce alle identità produttive e culturali e valorizzando il potere delle immagini di custodire storie, memorie e tradizioni. Il confronto si sposterà poi sulle prospettive di sviluppo del borgo, con una tavola rotonda alla presenza di Paolo Pappaterra, sindaco di Mormanno.

Al centro del dibattito, il ruolo della cultura, del turismo e delle produzioni locali nella costruzione di nuove opportunità di crescita e nella promozione dell’identità territoriale. Non mancheranno gli approfondimenti dedicati alle eccellenze e ai saperi del territorio. Elisabetta Ferrara, di Antica Tenuta Ferrara, guiderà il pubblico alla scoperta del mondo della fitocosmesi, tra risorse naturali, tradizione e nuove possibilità di valorizzazione. Seguirà il talk con Carlo Pontevolpe, referente del Presidio Slow Food della Cipolla bianca di Castrovillari, intervistato dalla giornalista Rachele Grandinetti: un’occasione per mettere in luce il valore di una produzione identitaria, espressione di biodiversità, cultura agricola e legame con la propria terra. La giornata si avvierà alla conclusione tra gusto e convivialità, con lo show-cooking a cura degli chef Francesco Armentano e Catia Corbelli, le degustazioni delle eccellenze enogastronomiche e un dj set.

Il gran finale domenica 22 novembre

Dopo il viaggio nei sapori, nelle storie e nelle identità del territorio, il sipario si aprirà sul Galà della Bellezza, l’appuntamento conclusivo che domenica 22 novembre unirà moda, musica, arte e spettacolo. Un finale di forte impatto scenico, pensato per portare a Mormanno personalità del mondo creativo e intrecciare il fascino della passerella con il racconto culturale della manifestazione. Lo stilista di fama internazionale Ivan Donev porterà in passerella le sue raffinate creazioni, espressione di eleganza, ricerca e visione artistica. A impreziosire la sfilata saranno anche alcune creazioni del progetto “Abiti da gustare”, firmato Moda Movie, un originale percorso creativo che intreccia moda e cultura, trasformando il linguaggio sartoriale in un racconto di bellezza, identità e suggestioni del territorio.

Accanto alla moda, il programma coinvolgerà il fotografo Daniele Luxardo e il regista Luca Lucini, autore di numerosi lungometraggi, tra cui “Tre metri sopra il cielo”. Presenti anche Sante Orrico, fondatore del festival Moda Movie, realtà che ha costruito un dialogo tra moda, cinema e valorizzazione dei talenti, e Linda Suriano (esclusivista regionale Miss Italia Calabria). L’evento, accompagnato da interventi musicali, intrattenimento e premiazioni, porterà il pubblico dentro un universo in cui creatività, immagini e linguaggi artistici si incontrano.

Ma il Galà non sarà una parentesi separata dal resto della manifestazione: sarà l’approdo di un viaggio che, dal 19 al 22 novembre, intreccerà sapori, cultura, tradizioni e bellezza, svelando le numerose sfumature del Pollino. E quando l’ultimo calice sarà vuoto, resterà il gusto di una Calabria ancora tutta da scoprire: un sorso di memoria, un brindisi al futuro, una storia che continua anche dopo l’ultimo assaggio.