7 minuti per la lettura

“Vivere all’italiana – Cucina italiana patrimonio Unesco. Cultura, identità, filiere d’eccellenza del territorio”, l’iniziativa promossa dalla Delegazione provinciale di Cosenza dell’Accademia Italiana della Cucina. Consegna dei riconoscimenti dalla cucina d’autore alla produzione casearia, dalla pasticceria tradizionale al giornalismo enogastronomico.

RENDE (COSENZA) – Non è soltanto una questione di sapori. Dietro un piatto della tradizione, un formaggio artigianale, un vino d’eccellenza o una ricetta tramandata di generazione in generazione si custodisce un patrimonio fatto di storia, cultura, lavoro e identità. È questa la consapevolezza che ha animato l’iniziativa promossa dalla Delegazione provinciale di Cosenza dell’Accademia Italiana della Cucina, nell’ambito dell’XI edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Nella sala convegni del Villa Fabiano Palace Hotel di Rende, istituzioni, imprenditori, rappresentanti del comparto agroalimentare, giornalisti e protagonisti della cultura gastronomica si sono confrontati sul tema “#VivereallItaliana – Cucina italiana patrimonio UNESCO. Cultura, Identità, Filiere d’Eccellenza del Territorio”. Un appuntamento che ha saputo superare la celebrazione del gusto per affrontare una sfida ben più ampia: come trasformare le eccellenze calabresi in sviluppo, competitività, occupazione e riconoscibilità internazionale.

Riconoscimento Unesco alla cucina italiana

Rosario Branda, delegato di Cosenza dell’Accademia Italiana della Cucina, ha sottolineato l’importanza di superare una certa tendenza al provincialismo e di acquisire maggiore consapevolezza del valore del patrimonio calabrese: «Spesso, ci siamo autolimitati, ma abbiamo tutte le ragioni per essere orgogliosi di ciò che possediamo. I nostri prodotti, la nostra cultura e la nostra capacità di accoglienza rappresentano eccellenze riconosciute e meritano di essere valorizzate».

Un passaggio centrale del suo intervento ha riguardato il riconoscimento Unesco alla cucina italiana, tema al quale è dedicata l’edizione di quest’anno. Branda ha evidenziato come il valore della gastronomia italiana non risieda in una singola ricetta o in un modello codificato, ma nella straordinaria varietà delle tradizioni territoriali e nel patrimonio culturale che accompagna il cibo. «La nostra è una cucina profondamente legata ai territori e alle loro produzioni. La varietà rappresenta la vera ricchezza. Nelle motivazioni del riconoscimento Unesco non c’è soltanto la diversità delle preparazioni, ma anche la cultura del nostro modo di stare a tavola, il pranzo della domenica, le consuetudini e i momenti di condivisione che caratterizzano la nostra identità».

Da qui il richiamo al tema dell’iniziativa, dedicato alle filiere d’eccellenza del territorio. «L’Italia, e la Calabria in particolare, possiedono una ricchezza difficilmente riscontrabile altrove. Se idealmente puntassimo un dito su una carta geografica del nostro Paese, in qualsiasi punto troveremmo un’eccellenza. In altre parti del mondo possono esserci singoli luoghi di grande valore, ma spesso attorno si incontrano realtà molto diverse. Da noi, invece, la qualità e la varietà sono diffuse e rappresentano un patrimonio da mettere in rete e valorizzare». In questo percorso si inserisce anche la scelta di dedicare il riconoscimento a un protagonista dell’imprenditoria calabrese come Filippo Callipo.

Vivere all’italiana, la Calabria delle eccellenze a tavola: la storia di Callipo

La storia di un’impresa può diventare parte integrante della storia di un territorio. È quanto racconta il percorso di Callipo, protagonista di una delle pagine più significative della manifestazione. A Filippo Callipo, amministratore unico di Callipo SpA, la delegazione di Cosenza dell’Accademia Italiana della Cucina ha conferito il “Telesio d’Argento”, riconoscimento destinato a rendere omaggio a una cultura imprenditoriale capace di custodire le proprie radici, interpretare il cambiamento e costruire futuro.

Centotredici anni di attività, a partire dall’intuizione del bisnonno Giacinto, sono la testimonianza di un’impresa che ha saputo custodire la qualità, investire nell’innovazione, conservare il valore della manualità e costruire un modello di crescita legato alle proprie radici. «Perché cercare sempre altrove ciò che abbiamo già in casa? Dobbiamo imparare a riconoscere e valorizzare le nostre eccellenze», ha precisato Rosario Branda.

Il ruolo dell’Arsac

Michelangelo Bruno Bossio, vicedirettore generale dell’ARSAC, ha illustrato il lavoro dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese e le strategie messe in campo per sostenere e promuovere il comparto agroalimentare. Il quadro delle attività illustrate restituisce una strategia che si muove su un doppio binario: valorizzare le economie locali e, contemporaneamente, proiettare le produzioni calabresi verso scenari commerciali sempre più ampi. Da una parte, il sostegno alle microfiliere, agli appuntamenti territoriali e alle iniziative di promozione locale, con interventi che hanno interessato circa 160 Comuni della Calabria. Dall’altra, la partecipazione alle grandi manifestazioni di settore e alle vetrine internazionali, dal Vinitaly agli eventi dedicati alle produzioni agroalimentari di qualità.

È una visione che riconosce una verità spesso trascurata: la competitività di un territorio non si costruisce soltanto attraverso i suoi marchi più conosciuti, ma anche attraverso la capacità di dare voce alle aziende più piccole, ai produttori artigianali, alle denominazioni territoriali e a quelle produzioni che rappresentano l’anima autentica delle comunità rurali.Nel corso dell’incontro è stato richiamato anche l’incremento del 75% del fatturato della Dop economy del comparto vitivinicolo calabrese, indicato come segnale della dinamica di crescita e delle opportunità offerte dalla valorizzazione delle produzioni certificate. Il punto decisivo è proprio questo: portare la Calabria fuori dai suoi confini, senza disperderne l’identità.

La necessità di un’alleanza concreta tra istituzioni e mondo imprenditoriale

Biagio Faragalli, presidente della Provincia di Cosenza, ha richiamato la necessità di un’alleanza concreta tra istituzioni e mondo imprenditoriale, indicando nella capacità di fare squadra una condizione essenziale per valorizzare le risorse del territorio. La vicesindaca di Cosenza, Maria Locanto, ha invece evidenziato il valore culturale e sociale dell’Accademia Italiana della Cucina, sottolineandone l’impegno nella tutela del patrimonio gastronomico, nella diffusione della conoscenza e nella trasmissione dei saperi da una generazione all’altra.

Consegna dei riconoscimenti dell’Accademia italiana della Cucina

La consegna dei riconoscimenti dell’Accademia italiana della Cucina ha rappresentato uno dei momenti più significativi della kermesse, offrendo spazio a quattro storie professionali che, attraverso esperienze e competenze differenti, contribuiscono a custodire, interpretare e tramandare la cultura gastronomica. Dalla cucina d’autore alla produzione casearia, dalla pasticceria tradizionale al giornalismo enogastronomico, i premi hanno raccontato un patrimonio fatto di qualità, ricerca, memoria e legame con il territorio.

Diploma di Buona Cucina

Il Diploma di Buona Cucina è stato assegnato a Celestino Mauro, chef del ristorante Core di Castrovillari, che ha ottenuto la più alta valutazione nella guida dell’Accademia Italiana della Cucina. Un riconoscimento che premia la qualità del lavoro in cucina e la capacità di dare valore alla proposta gastronomica attraverso competenza, cura e attenzione.

Premio Dino Villani 2026

Il Premio Dino Villani 2026 è stato conferito a Roberto Siviglia, dell’Azienda Agricola Siviglia di San Demetrio Corone, per il suo caciocavallo di pecora. Un prodotto che restituisce il carattere di una tradizione produttiva radicata nella cultura locale, nella quale la lavorazione artigianale e la conoscenza delle materie prime rappresentano un patrimonio da proteggere e trasmettere.

Premio Massimo Alberini 2026

A Franco Totera, titolare dell’esercizio Due Palme di Cosenza, è andato il Premio Massimo Alberini 2026, assegnato per l’eccellenza della pasticceria tradizionale, prodotta dal 1956. Una storia di continuità e dedizione che attraversa le generazioni, mantenendo vive ricette, tecniche e sapori che appartengono alla memoria collettiva.

Premio Giovanni Nuvoletti 2026

Il Premio Giovanni Nuvoletti 2026 è stato assegnato alla giornalista Tiziana Aceto, de Il Quotidiano del Sud, per il contributo offerto alla conoscenza e alla valorizzazione della buona tavola tradizionale. Un riconoscimento che richiama il ruolo dell’informazione nel dare visibilità alle produzioni di qualità, raccontare le identità gastronomiche e far conoscere il lavoro delle tante realtà che animano il territorio.

Riconoscimenti dell’Accademia italiana della Cucina

Quattro riconoscimenti che compongono un racconto corale della gastronomia e delle sue molteplici espressioni. La cultura del cibo non si esaurisce nelle cucine dei ristoranti: nasce nei campi e negli allevamenti, si affina nelle aziende agricole, prende forma nelle botteghe e nei laboratori artigianali, si rinnova grazie a chi sceglie di investire nella qualità e continua a vivere attraverso il lavoro di chi la racconta. È in questa rete di competenze, tradizioni e capacità imprenditoriali che la cucina diventa un patrimonio condiviso e una concreta risorsa per il futuro della Calabria.