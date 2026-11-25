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Una storia autobiografica, il racconto del viaggio di Massimo Mazzotta nel suo ultimo libro “Un altro punto ancora”, presentato a Cosenza

Il viaggio non è mai solo fisico. Lo spostarsi da un luogo all’altro comporta un percorso all’interno di se stessi. È questo il pensiero di Massimo Mazzotta che ha sviluppato nella sua ultima pubblicazione, ‘Un altro punto ancora’, coedizione di Coessenza e dell’associazione La Terra di Piero. Il libro è stato presentato giovedì 12 novembre 2026 al pub cosentino The Pogues, nell’ambito della rassegna ‘Libri al bancone’ dove l’autore ha dialogato con Silvio Stellato, attore teatrale e scrittore cosentino.

UNA STORIA AUTOBIOGRAFICA

La sua è una storia autobiografica attraverso le trasferte della squadra di calcio della sua città di origine che lo ha portato a possedere quello spirito di curiosità verso il mondo interno. E perciò con uno zaino in spalla ha deciso di abbracciare l’azione. Consigliando sempre l’andare negli ostelli anziché l’hotel. Poiché questi ultimi li considera luoghi privi d’anima al contrario dei primi. Dalle maratone all’attraversamento dello stretto di Messina a nuoto. La sua voglia di essere un viaggiatore non parte da un istinto di fuga. “Spesso ho esigenza di muovere l’orizzonte. Periodicamente devo andare per soddisfare la mia curiosità e a vivere l’avventura. I miei sono viaggi fisici e anche quando ritorno non è mai per riposare.” racconta Mazzotta.

“A Cosenza sto bene, ma ho una vita dinamica. Frequento il mare tutto l’anno. Prendo un treno e in un attimo sono al mare. Ieri per esempio sono andato a fare una nuotata. ”Definendosi un pacifico assassino del pil mostra la sua indole pacata e anti consumistica. “Sono contro il consumo che va oltre il bisogno minimo. Ritengo che si debba contenerli. Perché consumando meno necessità di soldi e di conseguenza meno obblighi di inchiodare la propria vita al lavoro e liberare così del tempo per vivere la vita.” Spiega l’autore “La mia definizione ha un contenuto fortemente ironico. Si contrappone all’ossessione dell’incremento del pil tanto osannato dagli economisti”.

L’AMORE PER IL COSENZA E LA SPERANZA PER IL FUTURO

La presentazione termina con la delucidazione sull’ambientazione temporale degli eventi raccontati dallo scrittore. Il libro “è ambientato nel 2028, il che potrebbe indurre a pensare a un refuso. Ma invece è stata una mia precisa volontà. Proprio perché il volume termina con una mia personale visione di un evento molto felice per i tifosi del Cosenza. Finale a cui mi ero prospettato in un periodo in cui il Cosenza calcio si trovava ancora in serie B. Considero i decenni che terminano con il numero otto hanno sempre portato esiti positivi per la nostra squadra cosentina. È stato perciò un giochino metaforico.”