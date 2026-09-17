Torna all’Unical la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici

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Il 25 settembre torna all’Unical la Notte europea dei ricercatori, oltre duecento eventi nel Campus di Arcavacata

RENDE (COSENZA) – Venerdì 25 settembre torna all’UniCal, per il tredicesimo anno consecutivo, si terrà la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici “SuperScienceMe: Research is your North STAR”. L’evento coniuga ricerca e spettacolo promuovendo il dialogo tra scienza e società. La grande manifestazione di divulgazione scientifica è co-finanziata dalla Regione Calabria e patrocinata dalla Crui.

Il progetto vede l’UniCal nel ruolo di capofila, affiancata dall’Università Magna Graecia, dall’Università Mediterranea, dall’Università della Basilicata e dal Cnr. Il fine è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica. Si tratta di uno dei principali obiettivi della Notte, che anche quest’anno si prepara ad accogliere non solo migliaia di studentesse e studenti provenienti da scuole di ogni ordine e grado della Calabria, ma anche famiglie, appassionati e tutta la società civile.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

A partire dalle 8:30 laboratori aperti, esperimenti e dimostrazioni scientifiche lungo il Ponte Pietro Bucci e nei laboratori. Il tutto animato da simpatici artisti di strada. Alle 10:00, in Piazza Rettorato (all’altezza del cubo 25B), si terrà la cerimonia ufficiale. Il rettore Gianluigi Greco inaugurerà l’edizione 2026 della Notte, alla presenza dell’assessore all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche giovanili della Regione Calabria, Eulalia Micheli. Per tutta la giornata, oltre alle visite nei laboratori, sarà possibile esplorare gli spazi dedicati a progetti europei e regionali, innovazione, politiche di genere ed educative.

CULTURA, SCIENZA e MUSICA

E ancora, saranno tante iniziative per la sezione “L’Università dei bambini”. Oltre alle attività di Fondazione AIRC con i giochi interattivi sul DNA, sarà possibile ammirare la mostra “Notte tra i dinosauri italiani in carne e ossa” nei pressi dei cubi 12B–15B, e partecipare all’iniziativa “Un ponte al Sole!”, guidata dal Dipartimento di Fisica e dallo spin-off Missione al Cubo per osservare le macchie solari e le eruzioni di plasma mediante speciali telescopi.

Tutte le visite e le attività possono essere consultate e prenotate sul sito superscienceme.it. A chiudere in bellezza la manifestazione sarà il concerto gratuito di Carl Brave. L’ appuntamento è fissato alle 21:30 nell’Anfiteatro di Piazza Vermicelli (di fronte al Teatro Auditorium UniCal).