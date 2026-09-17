Torna all’Unical la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici

Una passata edizione della Notte dei ricercatori all'Unical2 minuti per la lettura
Il 25 settembre torna all’Unical la Notte europea dei ricercatori, oltre duecento eventi nel Campus di Arcavacata
RENDE (COSENZA) – Venerdì 25 settembre torna all’UniCal, per il tredicesimo anno consecutivo, si terrà la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici “SuperScienceMe: Research is your North STAR”. L’evento coniuga ricerca e spettacolo promuovendo il dialogo tra scienza e società. La grande manifestazione di divulgazione scientifica è co-finanziata dalla Regione Calabria e patrocinata dalla Crui.
Il progetto vede l’UniCal nel ruolo di capofila, affiancata dall’Università Magna Graecia, dall’Università Mediterranea, dall’Università della Basilicata e dal Cnr. Il fine è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica. Si tratta di uno dei principali obiettivi della Notte, che anche quest’anno si prepara ad accogliere non solo migliaia di studentesse e studenti provenienti da scuole di ogni ordine e grado della Calabria, ma anche famiglie, appassionati e tutta la società civile.
IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI
A partire dalle 8:30 laboratori aperti, esperimenti e dimostrazioni scientifiche lungo il Ponte Pietro Bucci e nei laboratori. Il tutto animato da simpatici artisti di strada. Alle 10:00, in Piazza Rettorato (all’altezza del cubo 25B), si terrà la cerimonia ufficiale. Il rettore Gianluigi Greco inaugurerà l’edizione 2026 della Notte, alla presenza dell’assessore all’Istruzione, allo Sport e alle Politiche giovanili della Regione Calabria, Eulalia Micheli. Per tutta la giornata, oltre alle visite nei laboratori, sarà possibile esplorare gli spazi dedicati a progetti europei e regionali, innovazione, politiche di genere ed educative.
CULTURA, SCIENZA e MUSICA
E ancora, saranno tante iniziative per la sezione “L’Università dei bambini”. Oltre alle attività di Fondazione AIRC con i giochi interattivi sul DNA, sarà possibile ammirare la mostra “Notte tra i dinosauri italiani in carne e ossa” nei pressi dei cubi 12B–15B, e partecipare all’iniziativa “Un ponte al Sole!”, guidata dal Dipartimento di Fisica e dallo spin-off Missione al Cubo per osservare le macchie solari e le eruzioni di plasma mediante speciali telescopi.
Tutte le visite e le attività possono essere consultate e prenotate sul sito superscienceme.it. A chiudere in bellezza la manifestazione sarà il concerto gratuito di Carl Brave. L’ appuntamento è fissato alle 21:30 nell’Anfiteatro di Piazza Vermicelli (di fronte al Teatro Auditorium UniCal).
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA