Premio Volontario dell’Anno 25/26, gli studenti vincitori della provincia di Cosenza

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Ecco i vincitori del Premio Volontario dell’anno 2025/2026 promosso dal CSV Cosenza e rivolto a tutte le scuole della provincia di Cosenza

COSENZA – Sono Rosamaria Galdino, Anita Bozzo e Giosuè Maria Ugone i vincitori del Premio Volontario dell’anno 2025/2026 promosso dal Csv Cosenza e rivolto a tutte le scuole della provincia di Cosenza finalizzato a promuovere la cultura del volontariato tra le nuove generazioni.

Al concorso hanno partecipato 10 scuole con 73 opere tra video ed elaborati scritti. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 2 ottobre al liceo scientifico Scorza di Cosenza ed ha visto la presenza di più di 200 persone tra professori, studenti e genitori.

I VINCITORI DEL PREMIO VOLONTARIO NELLE VARIE CATEGORIE

Rosamaria Galdino dell’Istituto Marconi Guarasci di Cosenza ha vinto il primo premio nella categoria scuole secondarie di secondo grado con il video “La mia scuola è casa: si fiorisce volontariamente insieme”. Anita Bozzo dell’Istituto comprensivo Spirito Santo di Cosenza con il suo elaborato “Un Natale diverso” ha ottenuto il primo premio nella categoria scuole secondarie di primo grado. Per i piccoli, ad ottenere il primo premio nella categoria scuole primarie, è stato Giosuè Maria Ugone dell’Istituto comprensivo di Cerisano con l’elaborato “L’amicizia non ha confini”.

Assegnati anche il premio Assimoco a Maria Pia Pasqualina Elia dell’Ipsia Iti di Acri (consegnato dall’agente generale Alfredo Carravetta) che ha realizzato il video “Il valore di un piccolo aiuto” e una menzione speciale del Csv è andata ad Aurora Chiarello dell’Istituto comprensivo di Mandatoriccio che ha partecipato con l’elaborato “Una squadra compatta”. Consegnati, altresì, due riconoscimenti a Marylin Muoio dell’istituto comprensivo Montalto Uffugo Taverna e ad Elisa Perrone dell’istituto comprensivo Vittorio Veneto cooperativa sociale “Padre G. Minozzi Onlus” scuola paritaria e parificata nido-infanzia-primaria.

MEDAGLIE E ATTESTATI ALLE SCUOLE PARTECIPANTI DA PARTE DELLA COMMISSIONE

A valutare tutte le opere pervenute la commissione composta dalla vicepresidente del CSV Cosenza, Katia Caloiero, dal componente del Comitato direttivo del CSV Cosenza, Piero De Vita, dalla presidente della Fondazione Roberta Lanzino, Matilde Spadafora e dalla presidente dell’associazione Con Paola Ets, Rosaria Morrone.

A tutte le scuole partecipanti la presidente del Csv Cosenza, Rachele Celebre ha consegnato medaglie e attestati perché l’intento del Csv è comunque assegnare un riconoscimento a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno proposto una loro opera. Nell’occasione c’è stato anche il passeggio di testimone tra gli istituti Scorza e Marconi; tra gli istituti comprensivi Gullo e Via Roma Spirito Santo e tra gli istituti comprensivi Vittorio Veneto cooperativa sociale “Padre G. Minozzi Onlus” scuola paritaria e parificata nido-infanzia-primaria e l’Istituto comprensivo di Cerisano. Il trofeo resterà nelle scuole vincitrici per un anno per poi passare alle scuole che si aggiudicheranno il premio nel 2027.