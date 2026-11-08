“Ali per il futuro”, selezionate 11 donne della provincia di Cosenza: a novembre al via il master

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“Ali per il futuro”: dalla selezione alla formazione, un’opportunità concreta di riscatto e crescita professionale per undici donne over 40. Il progetto, promosso dalla fondazione “Rime per un sogno” e finanziato interamente da Confidi a Sud, punta a trasformare talento ed esperienza in nuove prospettive di lavoro.

COSENZA – Undici donne, undici storie, undici nuove opportunità di ripartenza. Si chiude con un risultato concreto la fase di selezione di “Ali per il futuro”, il progetto rivolto alle donne over 40 residenti nei Comuni della provincia di Cosenza, nato per offrire nuove possibilità di formazione, crescita personale e reinserimento professionale. Le undici candidate selezionate si preparano ora a intraprendere il percorso formativo: il master, al via a novembre 2026, rappresenta il cuore operativo di un’iniziativa che mette al centro il valore delle persone e il diritto di non rinunciare alle proprie aspirazioni, anche quando il percorso professionale sembra essersi interrotto o aver perso slancio.

“Ali per il futuro”, il progetto è promosso dalla fondazione “Rime per un sogno”

Il progetto è promosso dalla fondazione “Rime per un sogno” e finanziato interamente da Confidi a Sud, con il patrocinio della Provincia di Cosenza. Un investimento sociale che si traduce in un’occasione reale, costruita per superare uno degli ostacoli più difficili per chi desidera rimettersi in gioco: la mancanza di risorse economiche e di opportunità formative accessibili. Il master sarà orientato allo sviluppo di competenze nel Project Management, nell’organizzazione, nella gestione del lavoro e nella crescita personale e professionale. L’obiettivo è fornire alle partecipanti strumenti concreti, spendibili nel mondo del lavoro e utili anche per contribuire attivamente allo sviluppo delle comunità di appartenenza.

Ma “Ali per il Futuro” va oltre la formazione. Il progetto porta con sé un messaggio preciso: l’età non può diventare una barriera, l’esperienza non deve essere considerata un capitolo chiuso e il talento non può restare inespresso per mancanza di opportunità.

Il sostegno della Provincia di Cosenza e la rete territoriale

A sottolineare il significato del traguardo raggiunto è il presidente di Confidi a Sud e della fondazione “Rime per un sogno”, Pasquale Nigro: «Vedere oggi undici donne pronte a iniziare questo percorso è per noi un grandissimo risultato. Significa aver trasformato un’idea in un’opportunità concreta. Crediamo che sostenere il territorio non significhi soltanto accompagnarne lo sviluppo economico, ma anche investire nelle persone, nelle competenze, nel talento e nelle pari opportunità».

«Un ringraziamento particolare va alla Provincia di Cosenza, che ha concesso il proprio patrocinio, riconoscendo il valore sociale e territoriale dell’iniziativa. Un sostegno istituzionale che ha contribuito a dare autorevolezza al progetto e a rafforzare il collegamento con i Comuni e le comunità locali. Un riconoscimento sentito anche al Lions Club Paola, per l’impegno costante sul territorio, la capacità di intercettare i bisogni delle persone e il lavoro svolto per trasformare la vicinanza alle comunità in azioni concrete», conclude Pasquale Nigro. Una collaborazione che dimostra come la sinergia tra istituzioni, associazioni e realtà economiche possa generare risposte concrete ai bisogni del territorio.