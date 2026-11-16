Esplorazione spaziale, l’iniziativa promossa dal Rotary Cosenza

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Il 17 novembre l’incontro “L’ultima frontiera dell’esplorazione spaziale: la missione Esa Plasma Observatory” organizzato dal Rotary Club Cosenza

RENDE (COSENZA) – “L’ultima frontiera dell’esplorazione spaziale: la missione Esa Plasma Observatory”. Questo il tema dell’incontro organizzato dal Rotary Club Cosenza, in programma martedì 17 novembre con inizio alle ore 20,00 presso l’Hotel San Francesco di Rende.

Relatore il Professore Francesco Valentini, Ordinario di Fisica Teorica della Materia e Direttore del

Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria, socio onorario del club, che illustrerà la

missione spaziale promossa dall’ESA, che si pone l’obiettivo di studiare come le particelle cariche,

plasma, si energizzano e vengono trasportate nel sistema magnetosferico terrestre, analizzando

fenomeni come le riconnessioni magnetiche, le onde e le turbolenze.

LE PAROLE DI SETA

“Un appuntamento di grande spessore scientifico – sottolinea il Presidente del Rotary Club

Cosenza, Maria Teresa Seta – grazie al prezioso contributo del professor Valentini, fisico di caratura

mondiale che con le sue ricerche continua ad impegnarsi per la crescita e l’affermazione di tanti,

giovani, studenti calabresi, proiettandoli in una dimensione internazionale”.