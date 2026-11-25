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Confagricoltura Donna Calabria promuove la lotta alla violenza con la campagna delle Clementine antiviolenza nelle piazze calabresi

COSENZA – Anche quest’anno Confagricoltura Donna Calabria rinnova il proprio impegno nella lotta alla violenza di genere attraverso la campagna delle “Clementine antiviolenza”, promossa a livello nazionale da Confagricoltura Donna insieme a Soroptimist International d’Italia e Fidapa Bpw Italy.

Un’iniziativa con un significato profondo per la Calabria, dove ha avuto origine nel 2013, a seguito del femminicidio della giovane Fabiana Luzzi, uccisa in un agrumeto di Corigliano Calabro. Da allora, le clementine, sono diventate uno strumento di sensibilizzazione e di solidarietà concreta a sostegno delle donne vittime di violenza.

VISITE ALLE ISTITUZIONI COSENTINE CON LE CLEMENTINE ANTIVIOLENZA

Le iniziative hanno preso il via in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una serie di visite istituzionali: al prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano, al questore di Cosenza Antonio Borelli, al comandante provinciale dei Carabinieri Andrea Mommo e al sindaco Franz Caruso. Donate le clementine antiviolenza, quale gesto simbolico di condivisione di un impegno comune nel contrasto della violenza di genere.

SERENELLA RIZZO: «LA CAMPAGNA DELLE CLEMENTINE PER TENERE VIVA LA MEMORIA DI FABIANA LUZZI»

«Per noi imprenditrici agricole calabresi questa iniziativa ha un valore particolare. Attraverso uno dei frutti più rappresentativi della nostra terra vogliamo mantenere viva la memoria di Fabiana. Vogliamo contribuire alla costruzione di una società nella quale nessuna donna debba sentirsi sola o minacciata. Contrastare la violenza significa anche promuovere l’autonomia economica delle donne, valorizzarne il ruolo nel mondo del lavoro e favorire una cultura fondata sul rispetto e sulla parità», dichiara Serenella Rizzo, presidente di Confagricoltura Donna Calabria.

LA CAMPAGNA PROSEGUE NELLE PIAZZE DI COSENZA, SERRA SAN BRUNO E REGGIO CALABRIA

La campagna proseguirà sabato 28 novembre nelle piazze di Cosenza e Serra San Bruno (Vv) e domenica 29 novembre a Reggio Calabria, dove saranno distribuite le clementine donate dalle aziende agricole associate Confagricoltura. A Cosenza sarà presente anche la Polizia di Stato con il Camper contro la violenza di genere. L’intero ricavato sarà devoluto ai Centri antiviolenza operanti nei rispettivi territori.

Quest’anno l’impegno solidale si estende anche alla Sartoria Sociale Sole Insieme, cooperativa nata nel 2016 all’interno di un bene confiscato alla ’ndrangheta nel centro di Reggio Calabria, che offre opportunità di formazione e di lavoro a donne in difficoltà, vittime di violenza o che vivono situazioni di disagio sociale. Per l’occasione, la Sartoria ha realizzato uno sacchetto destinato alla distribuzione delle Clementine antiviolenza in numerose piazze italiane.

«Invitiamo tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa. Un piccolo gesto di solidarietà può trasformarsi in un sostegno concreto per le donne che intraprendono un percorso di autonomia e di uscita dalla violenza. È una responsabilità che riguarda tutti noi», conclude la presidente Rizzo.