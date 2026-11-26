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A Rende l’evento dell’Accademia della cucina per raccontare la gastronomia tricolore e premiare chi si distingue in questo campo

RENDE – Raccontare la gastronomia tricolore non solo come scrigno di tradizioni, ma come motore economico e leva di crescita per le comunità locali. È l’obiettivo del convegno organizzato dalla delegazione di Cosenza dell’Accademia italiana della cucina, in programma sabato 28 novembre alle ore 11 al Villa Fabiano Palace Hotel di Rende. L’evento si inserisce nell’ambito dell’XI Settimana della cucina italiana nel mondo, la rassegna internazionale promossa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per valorizzare l’agroalimentare italiano.

CONFRONTO SULLA CUCINA ITALIA: CULTURA, IDENTITÀ E FILIERE D’ECCELLENZA DEL TERRITORIO

Al centro del confronto, dal titolo “Cucina italiana patrimonio Unesco: cultura, identità e filiere d’eccellenza del territorio”, c’è il dialogo tra tradizioni gastronomiche, filiere agroalimentari e intrapresa locale: un patrimonio immateriale che sopravvive soltanto attraverso il lavoro quotidiano di chi lo custodisce. In questo scenario la Calabria, e in special modo l’area cosentina, esprime un mosaico ricco di prodotti identitari, competenze artigianali e realtà produttive che rappresentano oggi un fattore decisivo di attrattività territoriale.

CERIMONIA DEI PREMI ANNUALI DELL’ACCADEMIA DELLA CUCINA

L’iniziativa vedrà la partecipazione delle principali autorità istituzionali del territorio e ospiterà anche la cerimonia di consegna dei premi annuali dell’Accademia italiana della cucina, assegnati a figure e imprese distintesi nella salvaguardia e nella diffusione della cultura gastronomica. Il Diploma di buona cucina sarà consegnato allo chef Celestino Mauro, del ristorante Core di Castrovillari, mentre i premi Dino Villani, Massimo Alberini e Giovanni Nuvoletti 2026 saranno attribuiti, rispettivamente, al produttore Roberto Siviglia, dell’azienda agricola Siviglia, all’imprenditore Franco Totera, del Due Palme di Cosenza, e alla giornalista del “Quotidiano del Sud” Tiziana Aceto.

Spazio anche alla testimonianza dell’imprenditore Pippo Callipo, che offrirà una riflessione sul rapporto tra eccellenza produttiva, territorio e visione aziendale: l’esperienza diretta di un gruppo familiare capace di crescere attraverso le generazioni, mantenendo salde le proprie radici calabresi senza rinunciare a innovazione e sguardo al futuro.

BRANDA: «LA CUCINA ITALIA È UN PATRIMONIO DI CONOSCENZE, RELAZIONI E IDENTITÀ»

«La cucina italiana – sottolinea Rosario Branda, delegato di Cosenza dell’Accademia italiana della cucina – non è soltanto un insieme di ricette o di tradizioni alimentari, ma un patrimonio di conoscenze, relazioni e identità che si tramanda nel tempo. Dietro ogni prodotto, ogni piatto e ogni esperienza gastronomica ci sono persone, territori, storie e competenze. Valorizzare questo patrimonio significa riconoscere il contributo di quanti, attraverso il proprio lavoro, ne custodiscono l’autenticità e ne assicurano la continuità, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo economico e culturale delle nostre comunità».

L’IMPEGNO DELL’ACCADEMIA DELLA CUCINA PER LA TUTELA DELLE TRADIZIONI GASTRONOMICHE

L’iniziativa – si evidenzia in un comunicato – “si inserisce nell’impegno dell’Accademia italiana della cucina, istituzione culturale della Repubblica italiana, per la tutela delle tradizioni gastronomiche e la promozione della conoscenza della cucina italiana quale espressione della storia e della cultura del Paese”. Un appuntamento dunque aperto al confronto tra istituzioni, imprese e professionisti del settore, per trasformare la qualità agroalimentare calabrese in una concreta leva di sviluppo e futuro e un’occasione per riaffermare il valore della cultura gastronomica come ambasciatrice dell’identità calabrese nel mondo.