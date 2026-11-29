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Cosenza e Carolei celebrano i cento anni di Luigi Palermo, figura storica dell’imprenditoria e della politica locale: l’omaggio delle istituzioni.

COSENZA omaggia Luigi Palermo, che raggiunge il traguardo dei cento anni. A fargli visita, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il consigliere Francesco Turco. E nel suo paese natio, Carolei, nasce l’idea di una targa-ricordo a nome del Comune. A rendersi promotrici e portavoce al commissario prefettizio della sua realizzazione saranno l’Associazione Culturale Alfonso Rendano; la Pro Loco Aps e gli Amici del Presepe Vivente.

Nato nel 1926, Palermo si laurea in Economia e Commercio all’Università di Napoli. Sposato con Marianna Scoti, originaria di Ischia e conosciuta su un treno negli anni ’50, è padre di 5 figli, nonno di 7 nipoti e bisnonno di 5 pronipoti. Ex dottore commercialista revisore ufficiale dei conti, ex direttore generale Consorzio Area industriale Cosenza Valle Crati Sibari ed ex presidente Ucid provincia Cosenza (Fondazione Onlus “Cuore Immacolato di Maria – Paravati”), Palermo è tra i fondatori della Democrazia Cristiana nella città di Cosenza, insieme a Fedele, suo fratello maggiore.

Ricopre incarichi di consigliere di amministrazione e presidente Commissione Cooperazione e Impianti Industriali nell’Esac; sindaco effettivo Labor Sila Società Cooperativa Edilizia e Co.re.-Template; presidente Cooperativa Agricola Sud-Tirreno; oltre a presidenze di revisione contabile e collegi sindacali (Sila 82, Lameziana Industrie, Sviluppo Meridionale).

L’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DELL’EX COMMERCIALISTA LUIGI PALERMO E GLI AUGURI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COSENZA

Intensa anche l’attività imprenditoriale, con realtà quali Turindustria; Turismo e Sviluppo e Capo Suvero. Palermo programma, inoltre, la ristrutturazione della vecchia Scuola Tappeti Ovs di San Giovanni in Fiore e promuove la costituzione della Società Cooperativa Artigiana Forense, di cui è stato amministratore delegato. E durante la visita del presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, 21 aprile 1966, sarà proprio lui a illustrare l’attività dell’azienda. «Ho avuto il piacere di portare a Luigi Palermo il saluto e gli auguri del sindaco Franz Caruso – dichiara Turco –. Cento anni di vita rappresentano un patrimonio straordinario di esperienze, memoria e valori. La sua vicenda personale e professionale testimonia un’esistenza vissuta con operosità, intraprendenza e dedizione alla famiglia e alla comunità».