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“The Message, anche GPT si è fermato a Eboli”: al Book Cafè di Rende il primo appuntamento del progetto nato dall’intuizione di quattro professionisti. Protagonisti del matrimonio digital in Calabria: Wlady Nigro (Calabria Food Tour) e Gennaro Iorio (social media strategist).

RENDE (COSENZA) – Non il solito incontro sulla comunicazione digitale, né l’ennesimo dibattito sui social network e sulle nuove frontiere del marketing. A Rende, negli spazi del Book Cafè, un appuntamento dedicato all’innovazione si è trasformato in un’occasione di confronto più ampia, capace di mettere in dialogo idee, competenze, esperienze e visioni sul futuro della Calabria. Focus dell’evento una domanda tanto ambiziosa quanto necessaria: come trasformare il potenziale di questo territorio in una concreta opportunità di crescita e innovazione?

È da questa riflessione che ha preso le mosse il primo appuntamento del progetto “The Message – (anche) GPT si è fermato ad Eboli”. Una formula provocatoria, evocativa e carica di significati, che prende in prestito l’immaginario di Carlo Levi per misurarlo con le sfide del presente. Nell’era dell’intelligenza artificiale e della rivoluzione digitale, esistono ancora territori destinati a rimanere ai margini del progresso? La Calabria è pronta a superare quei confini, facendo leva sulle proprie competenze, sulle proprie eccellenze e sulla capacità di costruire nuove sinergie? E, prima ancora, chi ha deciso che quei confini debbano essere invalicabili?

La risposta emersa nel corso della serata è stata un invito a ribaltare la prospettiva: superare l’idea di una Calabria relegata ai margini dei grandi processi di trasformazione e riconoscerne, invece, il potenziale di territorio capace di produrre idee, esprimere competenze, generare cultura e creare opportunità. Non una periferia in attesa di essere raggiunta dal cambiamento, ma una realtà che può diventarne parte attiva e contribuire a orientarlo. Una visione che ha attraversato l’intero incontro, delineando i contorni di un vero e proprio manifesto culturale per il futuro digitale della regione.

“The Message”: quattro amici, un’idea e una sfida che parte da Rende

“The Message” nasce dall’incontro di quattro amici e professionisti: Gabriele D’Ambrosio, Niccolò De Luca, Miriam Pugliese e Antonio Caruso. Quattro percorsi differenti e una comune insofferenza nei confronti di una comunicazione sempre più spesso schiacciata dalla ricerca spasmodica dei numeri. Visualizzazioni, interazioni, algoritmi, metriche e performance sembrano aver assunto il ruolo di protagonisti assoluti del racconto digitale. Ma cosa rimane del messaggio quando tutta l’attenzione è concentrata sul modo in cui confezionarlo? È da questa domanda che prende forma il progetto.

«Siamo amici prima ancora che colleghi e collaboratori. Ci accomuna la passione per la verità, per il racconto sincero, per una comunicazione che non sia artificiosa. Non vogliamo semplicemente impacchettare un messaggio nel modo migliore, senza preoccuparci del suo contenuto. Per noi viene prima il messaggio, poi tutto il resto. Da qui il nome “The Message”», hanno spiegato i fondatori nella nostra intervista.

Una dichiarazione che racchiude la filosofia del collettivo: restituire centralità alla sostanza, alle persone e alle storie, senza sacrificare l’autenticità sull’altare dell’engagement. L’idea, raccontano, è nata quasi per caso, durante uno dei numerosi momenti trascorsi insieme. Un’intuizione condivisa e la volontà di capire dove avrebbe potuto condurre la convergenza di quattro professionalità differenti.

“The Message”: confronto e approfondimento

«Come l’universo è nato dal Big Bang, anche questa esperienza è nata dal caos», hanno raccontato sorridendo. «Siamo partiti da una semplice domanda: perché non provare a lanciare un interrogativo interessante e vedere dove può portarci? Abbiamo unito i nostri percorsi professionali e deciso di mettere in comune le nostre competenze. In fondo, siamo quattro amici che hanno scelto di provare a costruire qualcosa insieme».

Una spontaneità che non significa improvvisazione priva di direzione. Al contrario, l’ambizione è quella di creare uno spazio di confronto, approfondimento e formazione, nel quale il pubblico possa conoscere ciò che si nasconde dietro i contenuti che ogni giorno attraversano gli schermi. Il primo appuntamento ha scelto di farlo attraverso due ospiti d’eccezione: Wlady Nigro, fondatore di Calabria Food Tour, e Gennaro Iorio, social media strategist.

Da una parte, il racconto del territorio, delle sue identità, delle tradizioni e delle eccellenze; dall’altra, la costruzione dei linguaggi digitali, dei format e delle strategie che permettono alle idee di raggiungere milioni di persone. Il filo conduttore è stato uno: capire come nasce una narrazione efficace e quanto possa incidere il luogo dal quale si parte. L’incontro è stato moderato dal giornalista Sergio Tursiprato.

Gabriele D’Ambrosio: «Non volevo celebrare un anno, volevo restituire qualcosa alla mia terra»

Gabriele D’Ambrosio, premiato recentemente con il Social Media Award da Google al Product Expert Summit 2026 di Barcellona, ha ripercorso un anno particolarmente significativo sul piano professionale e umano. Un periodo di crescita, nuove responsabilità e occasioni di confronto, durante il quale esperienze e competenze maturate nel tempo hanno trovato una sintesi e una direzione più chiara. Ma, soprattutto, un percorso che gli ha permesso di comprendere il valore della fiducia ricevuta e delle persone che hanno contribuito a renderlo possibile.

«È stato uno degli anni più importanti della mia vita professionale. Ho imparato moltissimo e, soprattutto, ho avuto l’opportunità di rimettere insieme tante esperienze, competenze e frammenti del mio percorso che prima sembravano non avere una collocazione precisa. Poi ho pensato alle persone che mi hanno affidato responsabilità così importanti: il Comune di Rende, l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza, il sindaco, il presidente, gli amministratori e i consiglieri. Mi stanno insegnando che ciò che conta davvero sono le idee, il lavoro concreto e i risultati. Per questo ho cambiato prospettiva: non volevo festeggiare un anno, volevo restituire qualcosa».

È proprio da questo desiderio di restituzione che il discorso si è allargato alla Calabria, al suo potenziale e alla necessità di superare una narrazione troppo spesso concentrata sulle sue mancanze. D’Ambrosio ha richiamato il valore di uno sguardo capace di andare oltre i limiti del presente, di riconoscere le opportunità offerte dal cambiamento e di tradurle in progetti concreti.

Le istituzioni: comunicare significa raggiungere le persone e incidere sulla società

A dare ulteriore spessore al confronto sono stati gli interventi istituzionali dell’assessore alle Attività produttive del Comune di Rende, Veronica Stellato, e del presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza, Pier Luigi Catanzaro. Due interventi che hanno evidenziato come la comunicazione digitale non rappresenti più un semplice strumento accessorio, ma una componente fondamentale del rapporto tra istituzioni, professionisti e cittadini.

Wlady Nigro: «La Calabria ce la portiamo sempre in giro»

Il contributo di Wlady Nigro ha portato il confronto su un terreno concreto, mostrando come identità territoriale, comunicazione e sviluppo economico possano intrecciarsi e alimentarsi a vicenda. Attraverso Calabria Food Tour, l’influencer ha costruito negli anni un progetto capace di raccontare e promuovere il patrimonio gastronomico e culturale calabrese, trasformando prodotti, tradizioni, imprese e comunità in storie e contenuti in grado di raggiungere un pubblico sempre più ampio. La sua esperienza, tuttavia, va ben oltre il marketing gastronomico. Nel corso della serata ha ripercorso viaggi, esperienze internazionali e incontri con le comunità calabresi all’estero, restituendo il ritratto di un’identità che non si affievolisce con la distanza, ma trova nuova espressione proprio attraverso il confronto con il mondo intero.

«Ho avuto la fortuna di girare l’Europa, una parte degli Stati Uniti e il Canada, raccontando i calabresi di successo, gli imprenditori, i professionisti e le comunità che continuano a mantenere vivo il rapporto con la propria terra».

Il racconto di una Calabria che supera i confini nazionali

Tra gli episodi raccontati, quello vissuto a Toronto mette in luce con particolare efficacia il valore di questo legame. Nigro ha ricordato l’incontro con una famiglia di origini calabresi che, nonostante la distanza dalla propria terra, continuava a custodirne con orgoglio usi e tradizioni. In un’occasione, i suoi componenti avevano deciso di mettere da parte ogni altro impegno per dedicarsi alla preparazione dei turdilli, i tipici dolci natalizi calabresi. Una scelta a cui avevano partecipato anche i nipoti più piccoli, disposti a rinunciare ai propri allenamenti pur di prendere parte a quel momento di condivisione familiare.

Un’immagine che lo ha colpito profondamente: «Mi sono chiesto come fosse possibile che noi, a casa nostra, stessimo forse perdendo quel senso di unione familiare, di amicizia e di appartenenza alle tradizioni, mentre dovevo andare all’estero per ritrovarlo. In quel momento ho capito ancora una volta quanto la Calabria ce la portiamo sempre in giro». Un passaggio che ha restituito alla parola identità un significato concreto: un patrimonio di valori, abitudini, memoria e appartenenza.

Come il territorio guarda al digitale

Nigro ha riconosciuto che negli ultimi cinque anni è cambiato profondamente anche il modo in cui il territorio guarda al digitale. L’esperienza della pandemia, pur nella sua drammaticità, ha contribuito ad accelerare processi che in Calabria sembravano ancora lontani, rendendo più familiari strumenti come le videochiamate, il lavoro a distanza e le nuove forme di collaborazione professionale.

«In Calabria doveva arrivare il Covid per far scoprire a tante persone che si poteva lavorare anche a distanza. È una battuta, naturalmente, ma racconta quanto fosse necessario cambiare mentalità». Il punto, però, non è soltanto imparare a utilizzare gli strumenti tecnologici. È sviluppare la consapevolezza del proprio valore e la capacità di portarlo fuori dai confini regionali. «Dobbiamo essere orgogliosi di essere calabresi e del legame con il nostro territorio, ma dobbiamo anche avere fame. La fame di prendere ciò che abbiamo costruito e portarlo fuori. È l’unico modo per diventare grandi».

Quando la Calabria diventa una strategia di marketing

Uno dei momenti più interessanti del confronto ha riguardato il rapporto tra origine geografica e posizionamento commerciale. Quando l’identità calabrese ha smesso di essere soltanto un’appartenenza ed è diventata una vera leva di marketing? La risposta del food influencer ha ribaltato uno dei luoghi comuni più radicati sul territorio: «Ci dicono spesso che in Calabria non c’è niente. Eppure è proprio questo che può diventare un’opportunità: siamo in un territorio estremamente fertile, nel quale è possibile creare e comunicare qualcosa con maggiore libertà, anche perché il livello di concorrenza è diverso rispetto ad altri contesti».

Calabria Food Tour

Una condizione che, secondo Nigro, non deve essere interpretata come un limite, ma come uno spazio ancora ricco di possibilità. Naturalmente, perché questa opportunità si trasformi in valore, occorrono qualità, professionalità e capacità di selezione. È proprio su questo aspetto che Calabria Food Tour ha scelto di differenziarsi dai modelli più superficiali di promozione digitale.

Nigro ha spiegato di non aver mai voluto costruire il proprio progetto sulla semplice successione di collaborazioni pubblicitarie, recensioni e contenuti pensati esclusivamente per diventare virali: «Non ho inventato qualcosa di complicato o rivoluzionario. Ho semplicemente osservato ciò che accadeva nel mondo dei blogger e ho deciso di fare il contrario. Se un prodotto non è di qualità, se manca la professionalità nella scelta delle materie prime, non posso raccontarlo soltanto perché qualcuno mi propone una collaborazione pubblicitaria».

La credibilità dei creator

Una posizione netta, che pone al centro il valore del prodotto e la credibilità di chi lo comunica. La qualità diventa così il primo elemento della narrazione, mentre la comunicazione ne amplifica la portata. Nigro ha raccontato anche un episodio vissuto a Times Square, a New York. Si trovava con della ‘nduja in mano quando alcuni passanti messicani hanno riconosciuto il prodotto, identificandolo come un salume calabrese piccante. La sua reazione è stata immediata e ironica: «È finita. Abbiamo vinto».

Dietro la battuta, c’è un risultato tutt’altro che banale: un prodotto fortemente identitario, nato in un territorio specifico, che riesce a essere riconosciuto e associato alla propria origine dall’altra parte del mondo. È questo il potenziale del marketing territoriale.

Gennaro Iorio: «Dove non c’è nulla si può costruire di tutto»

Se Wlady Nigro ha raccontato la Calabria attraverso il cibo, le tradizioni e il marketing territoriale, Gennaro Iorio ha affrontato il tema da una prospettiva differente: quella della strategia digitale, della creatività e della costruzione di format capaci di raggiungere pubblici vastissimi.

Il suo intervento ha avuto un filo conduttore molto preciso: la Calabria non è un luogo dal quale necessariamente bisogna andare via per costruire una carriera. Può essere, al contrario, il punto dal quale partire per sviluppare progetti ambiziosi. «Quando mi trovo a parlare con i ragazzi della mia età, capita spesso di sentire la frase: qui non c’è nulla. La mia risposta è sempre la stessa: dove non c’è nulla si può costruire di tutto». Una frase che sintetizza un approccio imprenditoriale e professionale fondato sulla possibilità di creare opportunità proprio dove altri vedono soltanto assenze.

Iorio ha ripercorso alcune tappe del proprio lavoro e come successivamente abbia collaborato con diversi professionisti e creator, contribuendo alla costruzione di progetti digitali di grande successo. Ha raccontato inoltre l’esperienza con Simone Carponi, autore di contenuti dedicati all’oroscopo, che durante il periodo pandemico aveva coinvolto nel proprio progetto lavorativo, trasferendolo da Brescia a Tortora Marina. Esempi che dimostrano come il lavoro digitale possa superare le tradizionali concentrazioni geografiche, permettendo di sviluppare professionalità e collaborazioni anche in territori distanti dai principali centri economici italiani.

La scelta di restare in Calabria

Iorio ha spiegato di ricevere frequentemente proposte di trasferimento da parte di aziende con sede a Milano e Roma, ma di aver scelto di mantenere la Calabria come propria base operativa: «Il mio obiettivo è portare qui ciò che manca. Ho la fortuna di avere un curriculum che mi permette di lavorare anche fuori, ma nei contratti cerco di ottenere rimborsi per i viaggi e gli alberghi, così da poter tornare sempre in Calabria. Perché quando si va fuori, a un certo punto, la Calabria si fa sentire». Non una scelta dettata dalla rinuncia alle ambizioni, ma una precisa idea di sviluppo: acquisire competenze, costruire relazioni e opportunità altrove, per poi riportare tutto nel proprio territorio.

Il dietro le quinte dei grandi personaggi: creatività, preparazione e improvvisazione

Uno degli obiettivi del confronto era anche quello di svelare cosa accade dietro la realizzazione dei contenuti digitali che vedono protagonisti personaggi molto conosciuti. Come nasce un format? Quanto c’è di programmato e quanto di improvvisato? Come si costruisce una collaborazione con una personalità famosa senza perdere autenticità? Iorio ha raccontato che lavorare con personaggi di grande notorietà significa confrontarsi anche con situazioni impreviste, che richiedono capacità di adattamento e sensibilità. Ha citato, ad esempio, una collaborazione con il calciatore Paulo Dybala, ricordando come, alla vigilia dell’incontro, fosse emersa la notizia della mancata convocazione del giocatore sia con la Roma sia con la nazionale argentina.

Una situazione che obbliga chi si occupa di comunicazione a modificare il proprio approccio, tenendo conto dello stato emotivo e della personalità dell’interlocutore. Non esistono, dunque, format capaci di funzionare indistintamente con chiunque. La strategia deve essere costruita intorno alla persona, alla sua storia e al suo modo di comunicare.

«Bisogna prepararsi prima, arrivare con le proprie idee e con i propri format, ma poi essere pronti a modificarli. Spesso si parte da una struttura e si decide il contenuto definitivo direttamente sul campo. È un processo creativo che richiede improvvisazione, ma anche capacità di comprendere chi si ha davanti». Un equilibrio delicato tra progettazione e spontaneità, nel quale la competenza consiste proprio nel saper riconoscere quando una buona idea deve essere modificata per diventare una comunicazione efficace.

Il rapporto con i personaggi noti

Iorio ha inoltre sottolineato un aspetto importante del rapporto con i personaggi famosi: la notorietà non deve mai essere confusa con una presunta superiorità. «La notorietà non equivale alla supremazia. È una conseguenza, non un motivo per relazionarsi diversamente con le persone. Tutto parte dal dialogo». Un principio che si inserisce perfettamente nella filosofia di The Message: dietro ogni contenuto, anche quello apparentemente più leggero, ci sono relazioni, ascolto, preparazione e capacità di costruire un racconto credibile.

Il manifesto per il futuro digitale della Calabria: fare rete per andare oltre Eboli

La serata di Rende ha trovato il proprio significato più ampio nel manifesto culturale che accompagna la nascita di “The Message”. Il primo elemento è il riconoscimento del territorio come motore di innovazione. Il secondo principio riguarda la necessità di superare l’individualismo. Il terzo punto riguarda l’utilizzo consapevole della tecnologia. Infine, il manifesto rivendica la necessità di costruire una narrazione autentica della Calabria. Non una comunicazione costruita su stereotipi, né una promozione turistica fine a se stessa, ma un racconto capace di restituire la complessità di una regione che possiede risorse, competenze, creatività e potenzialità ancora da esprimere. La Calabria deve imparare a raccontarsi, ma soprattutto deve imparare a fare sistema.

Un matrimonio digitale che guarda lontano

Il titolo scelto per l’incontro, «Il matrimonio Digital in Calabria», non è stato soltanto un espediente comunicativo. È stato il modo per descrivere l’incontro tra mondi che troppo spesso procedono separatamente: professionisti, creator, istituzioni, imprese, università e comunità. Un matrimonio tra competenze e territori, tra innovazione e identità, tra la capacità di utilizzare gli strumenti del futuro e la volontà di non perdere il legame con le proprie radici. Il primo appuntamento di The Message ha dimostrato che esiste uno spazio per questo confronto e che le professionalità calabresi possono contribuire a costruirlo. Il digitale non ha confini geografici, ma ha bisogno di comunità capaci di immaginare, collaborare e agire. E se davvero anche GPT si è fermato a Eboli, forse è arrivato il momento di dimostrargli che da qui si può ripartire. Insieme.