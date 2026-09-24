Fondazione italiana Sommelier, al via il nuovo corso

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Ha preso il via a Rende il nuovo corso di qualificazione professionale per Sommelier promosso dalla Fondazione Italiana Sommelier in Calabria

RENDE (COSENZA) – Ha preso il via a Rende il nuovo Corso di qualificazione professionale per Sommelier promosso dalla Fondazione Italiana Sommelier in Calabria. Un’offerta didattica profondamente rinnovata, pensata per garantire agli iscritti un percorso completo, continuativo e di alta formazione: il corso si articolerà in 34 lezioni teoriche e pratiche, con inizio a fine settembre e conclusione entro il mese di giugno.

LA NUOVA PROPOSTA

Il principale punto di forza della nuova proposta è rappresentato proprio dalla formula a ciclo unico. Il percorso non sarà più suddiviso in livelli separati, come avveniva in passato: chi si iscrive avrà la certezza di poter proseguire la propria formazione senza interruzioni e senza dover attendere la costituzione di una nuova classe per accedere alla fase successiva.

Dalla prima lezione fino all’esame conclusivo, gli aspiranti Sommelier saranno accompagnati lungo un itinerario didattico organico e garantito, capace di integrare conoscenze teoriche, tecnica della degustazione, servizio e approfondimento del vasto patrimonio enoico italiano e internazionale. Un altro elemento distintivo dell’offerta formativa della Fondazione Italiana Sommelier è il rilascio di due attestati: quello della Fondazione Italiana Sommelier e quello internazionale della Worldwide Sommelier Association.

Il nuovo corso conferma così la qualità della Scuola di Alta Formazione della Fondazione Italiana Sommelier, fondata su un metodo consolidato, sulla preparazione dei docenti e sulla continuità della didattica. L’obiettivo è formare nuovi ambasciatori della cultura del vino e al contempo figure capaci di trasformare la propria passione in una competenza qualificata e spendibile anche professionalmente.

«Con il nuovo percorso a ciclo unico – dichiara il presidente della Fondazione Italiana Sommelier Calabria, Domenico Pate – offriamo agli iscritti la certezza di iniziare a fine settembre e di completare entro giugno l’intero programma necessario per diventare Sommelier. un percorso unitario, completo e senza interruzioni».