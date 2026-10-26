Longobucco, rinvenuto un antico fossile nel torrente Ortiano

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Lungo il torrente Ortiano nel Comune di Longobucco è stato rinvenuto un fossile dalla geometria esagonale

LONGOBUCCO (COENZA) – Ritrovata lungo il torrente Ortiano nel Comune di Longobucco una traccia fossile dalla geometria esagonale, struttura che richiama al Paleodictyon, una scoperta che arriva dal fondo dell’antico oceano. Un reticolo esagonale nella roccia che riapre la storia dell’antico mare della Sila. Sembra il disegno di un alveare impresso nella pietra. Invece potrebbe essere la firma di un organismo vissuto su un fondale marino di milioni di anni fa”.

LA SEGNALAZIONE DI DE SIMONE

La segnalazione è di di Mario De Simone, curatore del Museo naturalistico di Longobucco del Parco Nazionale della Sila e da anni impegnato nella valorizzazione del patrimonio geologico del territorio . L’inquadramento scientifico è stato curato da Gianpaolo Barone, che interpreta il ritrovamento come “una traccia fossile legata all’attività di organismi negli antichi sedimenti marini, e non come resto diretto dell’organismo. È la distinzione fondamentale tra gli icnofossili – tracce di spostamento, nutrimento o abitazione – e i fossili di corpo.

LA STRUTTURA DEL FOSSILE

Nel caso specifico –afferma- il Paleodictyon si presenta proprio come una rete a maglie esagonali. Un chiarimento è doveroso: il riferimento, che circola in letteratura, ai 530 milioni di anni di storia di questa tipologia di traccia non costituisce una datazione del reperto di Longobucco. Il contesto geologico locale -come sottolinea Barone- è quello delle rocce sedimentarie giurassiche che raccontano l’antico oceano della Tetide. Per una classificazione e una datazione di dettaglio del nuovo reperto –sottolinea Barone- saranno necessari ulteriori approfondimenti e rilievi stratigrafici. Il ritrovamento, tuttavia, si inserisce in un quadro di eccezionale interesse”.

Barone pone uno sguardo più ampio sul territorio di Longobucco “dove ai nuclei granitici più antichi si sovrappongono i sedimenti marini, è un archivio a cielo aperto. Lungo le valli del Trionto, dell’Ortiano e sui versanti circostanti, calcari e calcari marnosi hanno già restituito ammoniti, belemniti, gasteropodi e brachiopodi. Questo nuovo tassello –aggiunge- crea un elemento di studio importante”.

Resta intatto il fascino del suo mistero principale: chi ha costruito una rete così perfetta? “Secondo una ricerca pubblicata nell’ottobre 2026 su Earth-Science Reviews i candidati più plausibili sarebbero piccoli artropodi, in particolare crostacei come isopodi e anfipodi, ma la scienza non ha ancora una risposta definitiva”. Per questo il reperto di Longobucco va ora documentato, tutelato e studiato, senza anticipare conclusioni.