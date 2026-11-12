Unical, i primi laureati in Infermieristica

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Il 14 novembre si terrà una cerimonia simbolica di consegna delle pergamene ai primi laureati in Infermieristica dell’Unical

RENDE (COSENZA) – Traguardo storico per l’offerta formativa in ambito medico sanitario dell’Università della Calabria, che celebra la conclusione del primo ciclo di studi del corso di laurea in Infermieristica.

Nella sessione di laurea appena terminata, hanno conseguito il titolo le prime 40 studentesse e studenti, a cui si aggiungeranno ulteriori 32 laureande e laureandi previsti per la prossima sessione di dicembre, portando a 72 il numero complessivo delle nuove figure professionali pronte a entrare nel sistema sanitario.

Per festeggiare questo importante risultato, sabato 14 novembre 2026 alle ore 10:30, presso il Complesso San Domenico di Cosenza (sede dei corsi delle professioni sanitarie dell’Ateneo), si terrà una cerimonia simbolica di consegna delle pergamene.

L’evento, pensato per celebrare le neo-dottoresse, i neo-dottori e le loro famiglie, si svolgerà alla presenza del rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, e dei vertici accademici del corso di studi. La cerimonia del 14 novembre nel centro storico del capoluogo bruzio rappresenta non solo un momento di festa per la prima classe di persone laureate, ma anche la conferma del ruolo strategico dell’Università della Calabria nella formazione di figure professionali altamente qualificate per il territorio calabrese e nazionale.