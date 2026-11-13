Il cardinale Angelo Bagnasco all’Unical

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Il 23 novembre lectio magistralis “La Bellezza del rapporto tra Ragione e Fede” del cardinale Angelo Bagnasco all’Unical

RENDE (COSENZA) – Lunedì 23 novembre 2026, alle ore 15.00, l’Università della Calabria ospiterà presso la sala University Club un incontro sul rapporto tra Ragione e Fede, organizzato dall’Accademia dei Fiumi. Nel corso dell’iniziativa, il Cardinale Angelo Bagnasco terrà una lectio dal titolo “La Bellezza del rapporto tra Ragione e Fede”. Il tema richiama una questione fondamentale della tradizione teologica cristiana, nella quale Ragione e Fede non sono concepite come realtà contrapposte, ma riconosciute nella loro reciproca relazione con la verità.

L’EVENTO ALL’UNICAL

«L’Università della Calabria – dichiara il Rettore Gianluigi Greco – considera il confronto tra prospettive culturali differenti una componente essenziale della propria missione. Il rapporto tra Ragione e Fede ha segnato profondamente la storia del pensiero europeo e continua a offrire importanti occasioni di riflessione».

LE PAROLE DI CHIDICHIMO

«Abbiamo voluto promuovere questo incontro – afferma il professore Giuseppe Chidichimo, Presidente dell’Accademia dei Fiumi – nella convinzione che la formazione debba coltivare anche la capacità di interrogarsi sul senso della realtà e dell’esistenza».

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Rettore dell’Università della Calabria, Professore Gianluigi Greco, del Presidente dell’Accademia dei Fiumi, Professore Giuseppe Chidichimo, e del Presidente di Harambee Africa International, Professore Piero Sandulli. A conclusione dell’iniziativa sarà sottoscritto un Memorandum of Understanding tra l’Università della Calabria e Harambee Africa International, Fondazione ETS.