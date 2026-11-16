Rende, l’antifascismo secondo la storica Michela Ponzani

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La storica Michela Ponzani ha presentato il suo nuovo libro “Giovani, liberi, partigiani. Storie di ragazze e ragazzi in lotta per un futuro migliore” a Rende

RENDE (COSENZA) – «Volevo raccontare in quali momenti tortuosi è stata fatta la scelta antifascista, che ha richiesto molto coraggio e straordinaria determinazione». E qual era il modo migliore per procedere con questa coinvolgente e documentata manovra di rispolveramento del nostro passato? Semplice: illustrare sei storie – quasi tutte sconosciute ai più – di ragazze e ragazzi italiani che si opposero a Benito Mussolini e combatterono per la riconquista della libertà nazionale. Di questo e molto altro ha parlato Michela Ponzani in occasione della presentazione del suo nuovo libro “Giovani, liberi, partigiani. Storie di ragazze e ragazzi in lotta per un futuro migliore” (pubblicato lo scorso 24 marzo da De Agostini Libri), tenutasi venerdì pomeriggio presso il Museo del Presente di Rende.

LE PAROLE DI SANDRO PRINCIPE

L’incontro, moderato dal giornalista Franco Laratta, ha visto la partecipazione del sindaco Sandro Principe, la cui profonda passione per la storia è ormai ben nota. «All’università inizialmente volevo iscrivermi alla facoltà di Storia e filosofia, poi ho scelto Giurisprudenza ma la storia mi ha sempre affascinato», ha detto il primo cittadino rendese. Quest’ultimo in seguito ha ricordato al numeroso pubblico che la Costituzione italiana venne promulgata nel ‘48 sulla base di valori antifascisti condivisi da disparate culture politiche del tempo.

Come accennato in precedenza, il libro scritto dalla Ponzani sposta le lancette indietro di oltre ottant’anni per ripercorrere le vicende di sei volti della Resistenza italiana: Rosario Bentivegna, Tina Anselmi, Giorgio Marincola, Teresa Mattei, Bianca Guidetti Serra e Ugo “Ughetto” Forno (partigiano romano ucciso all’età di soli dodici anni da un colpo di mortaio, sparato nei pressi del fiume Aniene da un commando di tedeschi in ritirata).

LE FIGURE DI TINA ANSELMI E TERESA MATTEI NEL LIBRO DI PONZANI

L’autrice ha esaltato la ribellione di questi patrioti e ha rievocato le eroiche scelte compiute da ciascuno di essi, soffermandosi in particolare sulle figure femminili di Tina Anselmi e Teresa Mattei. La prima decise di «entrare a far parte della Resistenza per via di un trauma» causatole da alcuni membri delle brigate fasciste, che la costrinsero «ad assistere all’impiccagione pubblica di trentuno partigiani». Mentre la seconda «portava l’antifascismo inciso sulla carne» in conseguenza della morte del fratello Gianfranco, un importante esponente dei Gruppi di Azione Patriottica che decise di suicidarsi dopo essere caduto prigioniero delle SS.

Tra i rapidi accenni all’altro libro fresco di stampa (“Piombo Nero. La storia di Fausto, Iaio e Valerio Verbano”, in uscita proprio oggi per Einaudi) e gli inevitabili commenti relativi alla recente querelle con il presidente del Senato Ignazio La Russa, la Ponzani infine ha anche effettuato una lucida analisi riguardante la minacciosa avanzata dei movimenti reazionari nel panorama politico europeo. «L’estrema destra vince dove c’è la fiamma dell’odio, che divampa e seduce perché è molto diretta. Il presente che abbiamo davanti è assai cupo e temo che pure il futuro lo possa essere», anche se comunque «dipende tutto da noi», ha affermato.