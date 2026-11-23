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A Cosenza l’inaugurazione dello spazio culturale “Centro al centro”, progetto ideato da Felicita Cinnante e Carmine Guido

COSENZA – La cultura come leva di rigenerazione e occasione di incontro e ascolto: è da questa visione che prende forma “Centro al centro”, inaugurato il 22 novembre in via Brenta. Uno spazio e un progetto che punta a rilanciare le interazioni attraverso il contatto con la cultura, mettendo al centro le persone, le loro storie e il desiderio di costruire nuove opportunità di partecipazione.

L’iniziativa, ideata da Felicita Cinnante e Carmine Guido, ha mostrato subito la propria identità partendo dall’inaugurazione col taglio del nastro a opera del sindaco di Cosenza, Franz Caruso: un trionfo di espressioni e performance artistiche di varia natura sotto gli occhi della comunità.

Dal live painting alla musica, dalla danza al teatro, dalla moda alla poesia e, infine, il gemellaggio con “Napoli cultural classic” nel segno di una prospettiva capace di toccare gli animi e generare condivisione e unione. Ma dietro l’apertura delle porte c’è una riflessione più profonda, che affonda le radici in un disagio sociale sempre più diffuso: «Le persone avvertono una crisi dei valori fondamentali. Le nostre abitudini e i nostri comportamenti restituiscono spesso segnali di negatività. I giovani in particolare, rischiano di essere lasciati a loro stessi o affidati a soluzioni che non bastano» spiega Felicita Cinnante.

UNO SPAZIO PER LA COMUNITÀ

Da qui la volontà di creare uno spazio speciale, dove fermarsi, incontrarsi e rilanciare l’ascolto verso chi ci è di fianco: «Incontrarsi significa imparare a guardare l’altro in profondità, senza fermarsi alla superficie.

Significa riconoscerne il valore e costruire una modalità di interlocuzione che sappia sempre rispettare chi abbiamo di fronte». Questa è la visione che ha guidato un percorso sviluppatosi nell’arco di appena un anno attraverso idee e collaborazioni che si sono intersecate fino a prendere la forma attuale.

E il cammino non si ferma all’inaugurazione: l’auspicio è che chiunque possa diventare parte attiva di questa esperienza proponendo incontri, iniziative e nuovi momenti di condivisione in uno spazio libero e aperto a chiunque voglia farne tesoro.

Perché “Centro al centro” vuole essere uno spazio vivo, aperto alle sollecitazioni e alle esigenze della comunità, crescendo con essa di pari passo. L’ambizione è quella di andare oltre i confini della sola, seppur ricca, proposta culturale, per restituire centralità alle relazioni umane e riscoprire, in questo modo, il valore dell’incontro, abbattendo le barriere.