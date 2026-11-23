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Dal 24 al 26 novembre il Museo del Presente ospiterà il Mercatino solidale delle radio antiche promosso dal Rotary Club Rende

RENDE (COSENZA) – Le radio che hanno accompagnato intere generazioni tornano protagoniste, questa volta per una causa solidale. Dal 24 al 26 novembre, il Museo del Presente ospiterà il Mercatino solidale delle Radio Antiche, promosso dal Rotary Club Rende con il patrocinio della Città di Rende. Un’iniziativa per sostenere le attività del Centro Diurno per l’Autismo.

Un’iniziativa che unisce il fascino della storia della comunicazione all’impegno concreto verso le persone più fragili, trasformando oggetti carichi di memoria in un’opportunità di solidarietà. Le radio d’epoca, testimoni di un tempo in cui l’informazione e l’intrattenimento entravano nelle case attraverso le onde radio, saranno al centro di un mercatino aperto alla cittadinanza.

UNO STRUMENTO DI SOLIDARIETA’

Un patrimonio di ricordi e suggestioni che, grazie all’iniziativa del Rotary, acquista oggi un nuovo significato sociale. L’obiettivo è contribuire al sostegno del Centro Diurno per l’Autismo di Rende. Una realtà impegnata quotidianamente in attività educative, assistenziali e di inclusione, valorizzandone il ruolo all’interno della comunità.

Il patrocinio della Città di Rende sottolinea il valore di un progetto che mette insieme associazionismo, istituzioni e partecipazione civica, rafforzando il legame tra il Rotary Club e il territorio.

L’INIZIATIVA DEL ROTARY CLUB

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Rotary Club Rende a favore della comunità locale. Un contributo attraverso progetti di servizio capaci di coniugare attenzione alle fragilità sociali, cultura e cittadinanza attiva.

Il mercatino sarà anche un’occasione per avvicinare le nuove generazioni a strumenti che hanno segnato la storia della comunicazione. Un modo per riscoprire il valore della memoria e della condivisione.

L’INVITO ALLA COMUNITA’

Il Mercatino solidale delle Radio Antiche si svolgerà dal 24 al 26 novembre presso il Museo del Presente di Rende, con apertura al pubblico dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Il Rotary Club Rende invita cittadini, famiglie, associazioni e rappresentanti delle istituzioni a visitare il mercatino. Una tappa per contribuire alla riuscita di un’iniziativa nella quale la memoria del passato diventa una risorsa per costruire un futuro più inclusivo.