A Cosenza il rock prende vita con la mostra Pictures of You

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A Cosenza arriva Pictures of You, le immagini del rock internazionale immortalate da Henry Ruggeri prendono vita attraverso la voce di Massimo Cotto, una mostra interattiva resa tale dalla tecnologia della realtà aumentata. Nel weekend anche live e dj set. Qui il programma completo

COSENZA — La grande musica internazionale e la fotografia d’autore si fondono in un’esperienza immersiva di forte impatto emotivo. Dal 13 al 22 novembre 2026, lo Spazio Ex MAM, nel cuore del centro storico di Cosenza (corso Telesio 17), farà da cornice a “Pictures of You”. Non si tratta della classica mostra statica, bensì di un vero e proprio viaggio multisensoriale dove le immagini prendono vita e colore, ridefinendo il concetto stesso di fruizione dell’arte. L’iniziativa è un progetto espositivo innovativo ideato e prodotto da Rebel House, organizzato da Mazinga Eventi e finanziato dalla Regione Calabria, con il patrocinio inoltre della Provincia di Cosenza e il supporto dello sponsor BCC Mediocrati.

DUE GRANDI FIRME PER UN LUNGO VIAGGIO NEL ROCK

Protagonisti assoluti dell’opera sono due grandi firme del panorama musicale e culturale italiano: Henry Ruggeri, storico fotografo di Virgin Radio con oltre trent’anni di live e più di cinquantacinque mostre all’attivo, e Massimo Cotto, indimenticabile giornalista, scrittore, nonché voce di Virgin Radio, scomparso nel 2024.

La straordinaria eredità artistica e umana di Cotto torna a risuonare grazie alla tecnologia di realtà aumentata sviluppata da Notaway. Infatti, inquadrando le fotografie di Ruggeri con l’applicazione dedicata, i visitatori potranno ascoltare direttamente la sua voce, lasciandosi guidare tra racconti, aneddoti inediti e retroscena custoditi dietro le quinte del rock mondiale. Si crea così un ponte privilegiato tra lo scatto visivo e la narrazione orale reso possibile dalla tecnologia di realtà aumentata.

GLI APPUNTAMENTI CON LA MUSICA DAL VIVO

Per arricchire ulteriormente l’esperienza dei visitatori, l’atmosfera della mostra si animerà ogni fine settimana con una serie di appuntamenti collaterali: piccoli live in acustico e dJ set con artisti selezionati accompagneranno il pubblico in un percorso che unisce la vista, l’udito e la passione per la musica.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti in programma: