Music for Change 17 th Award, verso la finale al teatro Rendano di Cosenza

6 minuti per la lettura

E’ tutto pronto per la finale di Music for Change 17 th Award: al Teatro Rendano di Cosenza una giornata ricca di musica, ospiti e premi per i 7 finalisti

È tutto pronto a Cosenza per uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno musicale calabrese e nazionale. Giovedì 9 ottobre 2026, il Teatro Alfonso Rendano alzerà il sipario sulla Finale della 17ª edizione di Music for Change, il prestigioso premio ideato e organizzato da Musica contro le mafie APS che unisce la canzone d’autore alle grandi questioni civili e sociali del nostro tempo.

Sul palcoscenico si contenderanno la vittoria finale i sette talenti che hanno superato una lunghissima e rigorosa selezione: Fremir, Federico Baldi, Livrea, Janaki, Andera, Luisiana e Youngover.

DAI CASTING AL SOUND VILLAGE

Il percorso che porterà i sette finalisti sul palco del Rendano affonda le radici in mesi di intenso lavoro e scouting. La 17ª edizione ha preso il via raccogliendo ben 903 candidature da tutta la penisola. Tra queste, 150 artisti sono stati ammessi ai casting e 40 convocati alle Live Audition del 2 e 3 maggio, step decisivo che ha sancito l’ingresso dei sette progetti nella Sound Village Academy.

Realizzata con il sostegno del MiC e di SIAE (nell’ambito del programma “Per Chi Crea”), l’Academy ha visto i finalisti impegnati dal 20 al 31 maggio in una residenza artistica intensiva. A stretto contatto con producer, autori, coach e professionisti dell’industria, ciascun artista ha scritto, sviluppato e prodotto un brano inedito. Il cammino è poi proseguito tra giugno e luglio con la Pitching Friday Route, un percorso di affiancamento mirato alla definizione artistica, alla produzione discografica e alla preparazione del lancio sul mercato, coordinato dall’ente organizzatore e dai suoi partner.

SETTE ARTISTI, SETTE TEMI, SETTE NUOVI BRANI

Il cuore pulsante del premio risiede nella capacità della musica di farsi lente d’ingrandimento sulla realtà. I brani inediti nati nel corso della residenza affrontano altrettante sfere cruciali del presente, sintetizzate nei sette temi dell’edizione: Amplify Democracy, Eco Mood, Equality, Borders, Crossroads, Nine to Five e Online/Offline.

Ecco i protagonisti e i brani che ascolteremo dal vivo:

FREMIR – “Alla mia festa” | ECO MOOD

FEDERICO BALDI – “Come i fantasmi” | AMPLIFY DEMOCRACY

LIVREA – “Mela” | EQUALITY

JANAKI – “Tierra Viva” | CROSSROADS

ANDERA – “Adesso guardami” | BORDERS

LUISIANA – “Poste Italiane” | NINE TO FIVE

YOUNGOVER – “Splendide cornici” | ONLINE/OFFLINE

IL DEBUTTO DISCOGRAFICO E IL PREMIO STREAM BELIEVE

La serata del 9 ottobre non rappresenterà soltanto l’epilogo di una competizione, ma l’effettivo battesimo discografico dei sette progetti. In concomitanza con la finale, verrà pubblicato su tutte le piattaforme digitali “Music For Change – Cluster Album #26” (prodotto da Musa Factory e distribuito da Believe), il disco collettivo che raccoglie i singoli nati all’interno dell’Academy. La copertina del disco collettivo

Con la release prenderà il via anche il Premio Stream Believe: a partire dal giorno del lancio e fino al 28 novembre 2026, gli ascolti totalizzati dai brani sui digital store concorreranno in modo determinante all’assegnazione di un riconoscimento speciale. Un’opportunità concreta, sulla scia delle passate edizioni che hanno registrato nomination alle Targhe Tenco, ingressi in playlist editoriali e migliaia di riproduzioni.

CONDUZIONE GIURIE E OSPITI

Ad accompagnare il pubblico e gli artisti lungo la serata sarà Gabriella Martinelli, cantautrice, polistrumentista e performer di spessore, già socia onoraria di Musica contro le mafie, nota al grande pubblico per i suoi trascorsi sanremesi (Il gigante d’acciaio nel 2020), i tour al fianco dei Tiromancino e l’omaggio a Lucio Dalla con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

A valutare le esibizioni dal vivo – accompagnate da una resident band – sarà una giuria tecnica d’eccellenza composta da tre Artist Decider:

Andrea Mirò: cantautrice, polistrumentista, direttrice d’orchestra e figura storica del panorama italiano (già premiata a Sanremo per il miglior testo e maestro concertatore alla Notte della Taranta).

Her: violinista, autrice e performer trasversale, celebre per le sue prestigiose collaborazioni con Franco Battiato, Lucio Dalla, Teresa De Sio e Morrissey.

Carolina Bubbico: raffinata pianista, cantante, arrangiatrice e direttrice d’orchestra (già sul palco dell’Ariston con Ditonellapiaga e reduce dalla pubblicazione del suo quarto album, Vocàlia, per l’etichetta statunitense GroundUp Music).

Alle valutazioni degli Artist Decider si affiancheranno il giudizio di una giuria Gen Z, formata da studenti presenti in sala, e il voto del pubblico, integrando così molteplici punti di vista e sensibilità generazionali nella proclamazione del vincitore.

Il programma della serata arricchirà il cartellone con due importanti performance ospiti:

Alessio Alì, cantautore calabrese classe 2001, vincitore dell’ultimo Premio Bindi (grazie alla fitta rete di scambi della Rete Live), uscito da poco con il disco d’esordio Fare piani perché si dovrebbe e reduce dall’apertura del tour estivo di Daniele Silvestri.

Rossana De Pace, vincitrice della passata edizione con Pelle d’oca, tornata al Rendano per presentare i brani del suo primo album ufficiale, Diatomee, in cui sperimenta anche l’utilizzo delle frequenze sonore delle piante.

PREMI DI PRESTIGIO E UNA RETE DI OPPORTUNITA’

Il vincitore assoluto di questa 17ª edizione riceverà un pacchetto di premi di altissimo profilo pensato per consolidare la propria carriera. Tra questi spiccano 10.000 euro messi a disposizione da NUOVO IMAIE per la realizzazione di un tour, la qualifica di ospite principale alla prossima edizione del festival, una tournée di 15 date all’interno della Rete Live, l’apertura del concerto del Primo Maggio Taranto, un’esibizione a Casa Sanremo 2027 e un’opera d’arte artigianale firmata dal maestro orafo Michele Affidato.

Nel corso della cerimonia verranno inoltre assegnati il Full Experience Award, il Best Lyrics Award, la Menzione Speciale del Club Tenco e i riconoscimenti istituiti dai partner del network, tra cui il Premio 1MNext, il Premio ACEP, il Premio Quarto Savona 15, il Premio Mascherpa (Polizia di Stato/Poliziamoderna) e il Premio Musa Factory.

IL METODO PLAYMODE E IL VALORE DELLA RETE LIVE

Come sottolineato dal Direttore Artistico Gennaro de Rosa, questa edizione ha raggiunto vette qualitative altissime grazie a un’evoluzione costante del format: «Music for Change continua a cambiare insieme alla musica e ai linguaggi che attraversa: i nostri temi non sono più capitoli che si aprono e si chiudono con un’edizione, ma tracce aperte che continuano ad aggiornarsi. “Playmode” era l’augurio con cui avevamo iniziato e alla fine ne è diventato il metodo: affrontare questioni dense con leggerezza, linguaggi contemporanei e lontano da retorica e moralismi».

Un ecosistema culturale che si avvale della fondamentale Rete Live – un network che include, tra gli altri, il Premio Fabrizio De André, il Giffoni Festival, Musica da Bere, il Premio Bianca d’Aponte, il Trame Festival e Linecheck – garantendo agli artisti la concreta possibilità di proseguire la propria crescita artistica ben oltre i confini del concorso.

L’iniziativa è organizzata da Musica contro le mafie APS, con il supporto istituzionale della Regione Calabria, il main support di NUOVO IMAIE, l’official support di SIAE e la collaborazione di prestigiosi partner culturali, media e associazioni del settore.