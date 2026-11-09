Gianni Testa, la carriera del produttore calabrese tra musica, impegno civile e inclusione

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Gianni Testa ha costruito un percorso in cui l’attività discografica si intreccia con progetti di solidarietà. Un impegno che oggi si arricchisce di una nuova collaborazione con Edoardo Vianello.

COSENZA – Produttore discografico, direttore artistico di Joseba Label, presidente di Joseba Publishing, con sede a Roma, e Art Strategic Project Manager di The Saifam Group, Gianni Testa ha costruito una carriera che attraversa musica, cinema e televisione, assumendo ruoli di responsabilità nell’industria dello spettacolo. Accanto all’attività manageriale, ha sviluppato un impegno nel sociale tradotto in collaborazioni continuative, progetti discografici e iniziative di solidarietà. Un’attività che si concretizza nel coinvolgimento diretto delle proprie strutture, delle competenze professionali e di una rete di relazioni a sostegno di percorsi dedicati all’inclusione, alla valorizzazione dei talenti e alle persone in condizioni di maggiore fragilità. In questo percorso, la produzione musicale diventa anche uno strumento per intervenire in contesti nei quali l’accesso alle opportunità artistiche e professionali è spesso limitato.

Dalla formazione dei giovani con disabilità al sostegno degli artisti emergenti, fino alle iniziative rivolte alla popolazione detenuta, Testa ha progressivamente esteso il raggio d’azione della propria attività, affiancando alla dimensione imprenditoriale una partecipazione diretta a progetti di rilevanza sociale.

Il produttore calabrese Gianni Testa, una carriera tra musica, impegno civile e inclusione

«Credo che il nostro mestiere comporti anche una responsabilità che va oltre il lavoro discografico- afferma Gianni Testa-. Chi opera in questo settore ha la possibilità di mettere in movimento competenze, professionalità e relazioni che possono diventare preziose anche per chi, per ragioni diverse, incontra maggiori difficoltà nel trovare il proprio spazio. Una canzone può accompagnare un’iniziativa, ma è il lavoro che si costruisce intorno a quella canzone a fare la differenza.

Penso ai ragazzi de “L’arte nel cuore”, con i quali collaboriamo da tanti anni e ai quali abbiamo voluto offrire l’opportunità di prendere parte a una vera produzione discografica, confrontandosi con tutte le fasi e le professionalità che comporta. Penso anche alle iniziative nelle carceri, dove la presenza degli artisti assume un significato diverso da quello abituale dei palcoscenici: diventa soprattutto un’occasione di incontro e di condivisione. Sono contesti che richiedono sensibilità e disponibilità, ma soprattutto concretezza. È un modo per dare un significato ulteriore al mio lavoro e, allo stesso tempo, per mantenere vivo il rapporto tra la musica e la società».

Il progetto “L’arte nel cuore onlus”

Una delle collaborazioni più consolidate di Gianni Testa è quella con “L’arte nel cuore onlus”, l’accademia di formazione artistica inclusiva fondata e presieduta da Daniela Alleruzzo, attiva da oltre vent’anni nella formazione di persone con e senza disabilità attraverso canto, danza, recitazione e discipline dello spettacolo. Il rapporto con l’associazione ha radici lontane. Tra il 2015 e il 2016 Testa ha collaborato direttamente con l’accademia come vocal coach, entrando in contatto con i percorsi formativi e con il lavoro quotidiano degli allievi. Da quell’esperienza si sono sviluppate nel tempo collaborazioni che hanno coinvolto anche la produzione musicale e discografica.

Tra le più recenti c’è “Avrò cura di te”, progetto realizzato nel dicembre 2025 in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Il brano, scritto da Roccuzzo e Giovanni Segreti Bruno, è stato presentato in una versione speciale con la partecipazione dei ragazzi de “L’arte nel cuore”, coinvolti direttamente nella realizzazione musicale e audiovisiva. È un aspetto centrale nella collaborazione con l’accademia: creare occasioni nelle quali le persone con disabilità possano misurarsi con processi artistici reali e vedere riconosciuto il proprio contributo. Un lavoro che ha riunito professionalità diverse: Enzo Campagnoli ha curato gli arrangiamenti vocali e musicali, Arturo De Biasi la produzione musicale, mentre Marko Carbone ha firmato la regia del videoclip. La direzione artistica è stata affidata congiuntamente a Testa e Daniela Alleruzzo; Testa ha inoltre partecipato alla coproduzione.

La collaborazione tra Gianni Testa, Joseba e L’arte nel cuore

La collaborazione tra Gianni Testa, Joseba e L’arte nel cuore ha dato vita anche ad altre produzioni discografiche, coinvolgendo artisti come Claudia Gervasi. Tra queste, “Come gli angeli”, scritto dalla stessa Gervasi insieme a Giovanni Segreti Bruno, nasce da una vicenda personale particolarmente significativa per la cantautrice: la storia di un amico che, dopo essere rimasto sulla sedia a rotelle, ha affrontato il cambiamento con straordinaria forza e serenità. Il brano si inserisce nel percorso di produzioni condivise da Joseba con l’accademia, dando spazio a una narrazione personale che si confronta con il tema della disabilità.

Il progetto Pythika-Competizioni Artistiche Inclusive

Un altro progetto che ha visto il coinvolgimento di Testa è “Pythika-Competizioni Artistiche Inclusive”, manifestazione promossa da L’Arte nel Cuore ONLUS e sostenuta dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. Per le finali dell’aprile 2026, ospitate all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, Joseba Label ha messo in palio per il vincitore un premio discografico che comprende la produzione e la promozione di brani inediti. L’impegno di Testa ha abbracciato anche il tema dell’accessibilità. In occasione del Fiaba day, la Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche, gli artisti di Joseba hanno partecipato alle iniziative organizzate a Roma nell’area di Montecitorio. Una presenza che ha portato la musica in un contesto dedicato alla sensibilizzazione sul superamento delle barriere e sul diritto di tutti a vivere pienamente gli spazi pubblici.

Il progetto nelle carceri italiane

Un altro fronte dell’attività sociale di Gianni Testa riguarda il sistema penitenziario. Da oltre dieci anni il produttore partecipa alle iniziative natalizie organizzate nelle carceri italiane dal Rinnovamento nello Spirito Santo, contribuendo anche al coinvolgimento di artisti legati alla realtà Joseba. Negli ultimi anni questo impegno è confluito nel progetto “L’ALTrA Cucina… per un Pranzo d’Amore”, promosso da Prison Fellowship Italia, Rinnovamento nello Spirito Santo e Fondazione Alleanza del RnS, in collaborazione con il Ministero della Giustizia. Il 16 dicembre 2025 Testa ha partecipato alla presentazione ufficiale dell’iniziativa, ospitata nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. L’edizione prevedeva l’organizzazione di pranzi natalizi in oltre 56 istituti penitenziari italiani, con il coinvolgimento di chef, artisti e volontari.

La produzione discografica

La produzione discografica è un altro ambito attraverso cui Testa ha sostenuto iniziative di carattere sociale. Nel 2022 ha prodotto “Eli Hallo”, interpretata da Lorenzo Licitra e dalla cantante internazionale Anggun, su un brano scritto da Giovanni Segreti Bruno. La canzone è nata nell’ambito della campagna a sostegno della dodicesima edizione del Festival del Cinema Nuovo, manifestazione internazionale dedicata ai cortometraggi interpretati da persone con disabilità, promossa dall’Associazione Romeo Della Bella in collaborazione con Mediafriends. Anche in questo caso, la musica è diventata parte di un progetto più ampio, contribuendo a dare visibilità a una manifestazione che mette al centro il talento e l’espressione artistica delle persone con disabilità.

L’attenzione ai temi civili

L’attenzione ai temi civili emerge anche dal percorso degli artisti con cui Testa collabora. Nel 2025 Giovanni Segreti Bruno ha ottenuto il Premio Amnesty International Italia nella sezione Emergenti con “Notre Drame”, nell’ambito del festival “Voci per la Libertà-Una Canzone per Amnesty”. Nel catalogo e nelle progettualità di Joseba trovano spazio anche i temi dell’inclusione e delle differenze di genere, il contrasto alla violenza sulle donne affrontato attraverso “Zoe” di Angelo Famao, e il dialogo interculturale, sviluppato nella collaborazione musicale tra Alma Manera e Merita Halili. Un insieme di esperienze che evidenzia come la scelta dei progetti da sostenere non sia circoscritta a un’unica area tematica, ma comprenda questioni differenti, accomunate dall’attenzione ai diritti, alla dignità e alla rappresentazione delle persone.

Gianni Testa: i premi

Nel corso della sua carriera, Gianni Testa ha ottenuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero. Tra i premi ricevuti figurano il Premio Calabria che Lavora-Eccellenze Calabresi, il Premio Culture e Giornalismo-Città di Scalea 2003, il Gran Premio Manente, il Premio Solidarietà Italiana, il Premio Festival dei Sogni-Sanremo 2023 e il Premio MyItaly Festival 2024, assegnato in Svizzera. Al suo percorso sono stati attribuiti anche il Premio L’Arte nel Cuore ONLUS alla Solidarietà e i riconoscimenti Giustizia e Legalità e Solidarietà, conferiti dall’Associazione ARGOS-Forze di Polizia per le Relazioni di Geopolitica, Osservatorio sulla Sicurezza. Tra i riconoscimenti legati alla sua attività professionale spicca il Microfono d’Oro, con il titolo di “Miglior Produttore dell’Anno”, consegnato nel corso di una cerimonia al Campidoglio.

Nel 2025 è arrivato il Premio alla Carriera del Gran Galà della Musica Indipendente. Il 2026 ha segnato un ulteriore capitolo di questo percorso: a Belvedere Marittimo, nell’ambito della kermesse “Dalle Mura al Cielo – Festival del Gusto e del Territorio”, Testa ha ricevuto il Premio Musica. Nello stesso anno gli è stato conferito anche il Premio Jupiter-Città di Terracina, nella categoria Premio Speciale Discografia. Riconoscimenti che testimoniano la pluralità degli ambiti nei quali si è sviluppata la sua attività: dalla produzione musicale alla promozione culturale, fino all’impegno nella solidarietà e nella valorizzazione di iniziative sociali.

Gianni Testa e la nuova collaborazione con Edoardo Vianello

A segnare una nuova tappa nel percorso professionale di Gianni Testa è oggi il progetto che lo vede al fianco di Edoardo Vianello, tra i protagonisti più longevi e amati della musica italiana. Una nuova intesa artistica che si aggiunge a un percorso costellato di produzioni e progetti di rilievo.