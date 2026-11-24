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Sbarca al Museo multimediale di Cosenza “Novecento”, nell’ambito della rassegna di reading musicati “Intrecci, racconti a mezza coda”

COSENZA – Quando i racconti abbracciano la musica: si chiama “Intrecci, racconti a mezza coda”, ed è una rassegna di reading musicati che prenderà il via venerdì 27 novembre, al Museo multimediale di Cosenza. Alle 21 andrà in scena “Il pianista dell’Oceano”, monologo tratto dal libro “Novecento”, di Alessandro Baricco, con le musiche di Francesco Perri, già direttore del conservatorio di Cosenza, e la voce di Mario Tursi Prato, speaker di radio Rai Calabria, una produzione “Idea” s.r.l., con la regia di Gianfranco Confessore e Alessio Falbo.

IL DIRETTORE DEL MUSEO MULTIMEDIALE NUZZOLO: «CREARE UNO SPAZIO DI INCONTRO»

«La scelta di organizzare una rassegna di racconti e musica dal vivo – dice Renato Nuzzolo, direttore del Museo multimediale – nasce dal desiderio di creare uno spazio di incontro tra linguaggi artistici diversi, in cui la parola scritta e la musica possano dialogare, contaminarsi e arricchirsi reciprocamente. Il reading permette di dare voce ai testi, alle emozioni e alle storie, trasformando la lettura in un’esperienza condivisa e coinvolgente. La musica dal vivo, invece, aggiunge una dimensione sonora ed emotiva, capace di amplificare il significato delle parole e di creare un’atmosfera suggestiva. Senza dimenticare – aggiunge Nuzzolo – il valore aggiunto che offrono i multiscreen immersivi».

I PROTAGONISTI DI “NOVECENTO”: FRANCESCO PERRI E TURSI PRATO

Una scelta, quella del monologo tratto da “Novecento”, particolarmente funzionale, come sottolinea Francesco Perri, perché «il monologo si presta particolarmente a una rassegna di reading e musica dal vivo in quanto la sua stessa struttura è profondamente legata al ritmo, alla musicalità delle parole e all’ascolto. La storia di Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento, il pianista nato e vissuto su una nave senza mai scendere a terra, offre numerosi spunti di riflessione che parlano ancora al pubblico contemporaneo». «Si tratta – aggiunge Tursi Prato – di uno dei libri più amati di Baricco. Una storia con un intenso impatto sentimentale che ci porta a riflettere sul senso della vita».