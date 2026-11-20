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Tre ingressi internazionali arricchiscono l’ateneo rendese, tra cui due premi “Montalcini” e una neuroscienziata che rientra a Cosenza dopo una carriera di rilievo nel Regno Unito.

Sono tre i nuovi arrivi che arricchiscono ulteriormente il patrimonio scientifico e di ricerca dell’Università della Calabria. Due premi “Montalcini”, Domenico Trotta e Lino Antonio Hernández Mazzocchin, che hanno scelto l’ateneo rendese per sviluppare progetti indipendenti e Anna Latorre, affermata neurologa e neuroscienziata di origini cosentine che rientra nella sua terra dopo una prestigiosa carriera nel Regno Unito.

Il bando “Montalcini” consiste in un programma promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, risevato a scienziati che lavorano stabilmente all’estero da almeno tre anni. I vincitori del bando hanno la possibilità di indicare autonomamente l’ateneo italiano di riferimento, in cui sviluppare il proprio progetto della durata di sei anni.

Il dipartimento di Fisica accoglierà Trotta, ex-studente unical e specializzato con un dottorato alla Queen Mary University di Londra: il suo progetto si concentra sull’osservazione di particelle energetiche tramite sonde spaziali. Al dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche prenderà invece servizio Hernández Mazzocchin, professore associato presso l’Universidad Simón Bolívar in Venezuela; la sua ricerca indaga nuovi composti del vanadio e la loro potenziale attività antitumorale. Il dipartimento di Farmacia e Scienze della Nutrizione accoglierà Latorre, professoressa associata in neurologia.

Anna Latorre avrà un ruolo clinico-assistenziale negli ospedali calabresi e assumerà la responsabilità scientifica del nuovo centro di neuroscienze e salute del cervello, struttura di imminente apertura nel Campus. Tre nuovi ingressi internazionali che danno un ulteriore valore alla realtà universitaria calabrese e al territorio. Una dimostrazione di come l’Università della Calabria continui a promuovere la ricerca scientifica e l’internazionalizzazione dell’intero campus.