Parodi e Caressa, tappa a Cosenza per “Italia per due”

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I due conduttori Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno fatto tappa a Cosenza per girare una puntata della trasmissione “Italia per due”

COSENZA – Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno fatto tappa a Cosenza per girare una delle puntate della trasmissione “Italia per due – Consigli disordinati di viaggio”. Un travel show on the road in onda su TV8 (Sky Italia). La coppia attraversa l’Italia a bordo di un’automobile e fa delle esperienze in ogni città, suggerite da persone del posto, legate al cibo, alla tradizioni e a particolarità del luogo dove si trovano.

Il format di TV8 nasce proprio per raccontare l’Italia attraverso esperienze, persone, tradizioni, sport, cultura e sapori locali. La troupe e i conduttori sono stati avvistati a Cosenza (nei giorni scorsi avevano girato anche a Diamante).

UN TRAVEL SHOW CHE RACCONTA CIBO, TRADIZIONI E LUOGHI

Le telecamere della trasmissione hanno raggiunto il cuore della città bruzia e presto sarà possibile vedere in tv cosa hanno combinato e quale sarà stato il giudizio di Benedetta e Fabio sulla città e le esperienze che hanno vissuto. Benedetta Parodi intanto dalle storie di Instagram ha salutato i suoi follower dalle strade di Cosenza. Una giornata magnifica con un caldo sole autunnale ha accompagnato le riprese «e ora mi godo questo ultimo sole prima di tornare a casa al freddo di Milano» ha concluso la conduttrice.