Feuromed: Acqua, tra siccità ed eventi estremi. All’Unical il confronto

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Un confronto su una risorsa strategica come l’acqua tra siccità ed eventi estremi: all’Unical si terrà l’appuntamento Feuromed del Quotidiano del Sud

DALLA crisi idrica agli eventi estremi, dalla gestione delle reti agli invasi, fino al rapporto tra acqua, agricoltura ed energia. È attorno a queste sfide che si svilupperà il convegno “Governare l’acqua – Dall’energia della risorsa alla responsabilità del futuro”, in programma venerdì 9 ottobre all’Università della Calabria, nell’Aula Seminari del Dipartimento di Fisica, al Cubo 31C di Rende, a partire dalle 9 e 30. Il convegno è organizzato nell’ambito di Feuromed – Festival Euromediterraneo dell’economia e di FoQS, in collaborazione con il Quotidiano del Sud, il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria e il Dimes – Dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica. Tra i partner figurano BCC Mediocrati e Gruppo Ecosistem, società del gruppo SUEZ.

Dopo i saluti della prorettrice per il Centro residenziale dell’Unical Elvira Brunelli, del direttore del Dipartimento di Fisica Francesco Valentini e del direttore del Dimes Francesco Scarcello, sarà Paolo Veltri, già preside della Facoltà di Ingegneria, a introdurre i lavori con un intervento sull’acqua come bene comune.

CAMBIAMENTO CLIMATICO, CRISI IDRICA E RISCHIO IDROGEOLOGICO

La prima sessione, “L’Italia dell’acqua”, sarà dedicata proprio al rapporto tra cambiamento climatico, crisi idrica e rischio idrogeologico. Un tema che verrà affrontato da Erasmo D’Angelis, giornalista e divulgatore ambientale, Alberto Montanari, professore di Costruzioni idrauliche all’Università di Bologna, Renzo Rosso, già docente al Politecnico di Milano, e Giovanna Capparelli, docente di Costruzioni idrauliche all’Università della Calabria. A moderare sarà Paolo Veltri. Il confronto si sposterà quindi sulla dimensione strategica della risorsa, con Nicola Paldino, vicepresidente della Federazione BCC Campania e Calabria, Claudio De Vincenti, economista ed ex ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, e Rosario Mazzola, presidente della Fondazione Utilitatis.

CALABRIA: INFRASTRUTTURE, RETI, INVASI E GOVERNANCE

Ampio spazio sarà riservato alla Calabria, con una sessione dedicata a infrastrutture, reti, invasi e governance, a partire dalle 12. A discuterne saranno il consigliere regionale Angelo Brutto, il commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria Giacomo Giovinazzo e il ricercatore Unical Attilio Fiorini Morosini. Nel pomeriggio il focus si allargherà agli usi civili, all’agricoltura e all’energia, con l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il presidente di Confagricoltura Calabria Alberto Statti e Giuseppe Parise, già professore di Impianti elettrici alla Sapienza di Roma.

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA SICUREZZA IDRICA

A chiudere il programma sarà invece il mondo industriale, con una sessione dedicata all’innovazione tecnologica per la sicurezza idrica. Interverranno Sergio De Marco, direttore di ABC Acquedotto di Napoli, Mario Adamo, senior business development manager Water Utilities di Ecosistem/SUEZ, Demetrio Naccari Carlizzi, presidente di Sorical, e Bruno Brunone, professore di Costruzioni idrauliche all’Università di Perugia. Le conclusioni saranno affidate a Paolo Veltri.