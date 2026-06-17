Rende, il Comune cerca guide turistiche… a 250 euro al giorno

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Il Comune di Rende cerca guide turistiche con remunerazione fino a 250 euro al giorno (oneri compresi), sarà stilata una short list di professionisti, ecco tutti i requisiti e le remunerazioni previste

RENDE (COSENZA) – A partire dal 17 giugno 2026, il Comune di Rende cerca guide turistiche per compilare una short list di professionisti disponibili a eventuali incarichi. Possono aderire all’iniziativa le persone abilitate alla professione di guida turistica, in possesso di tesserino rilasciato o riconosciuto dalla Regione Calabria e dotate di partita Iva attiva.

Inoltre, costituiscono titoli preferenziali la conoscenza approfondita del territorio di Rende, a livello storico, archeologico, ambientale, paesaggistico e culturale; la conoscenza certificata (o comprovata dalla pratica) della lingua inglese o di più lingue straniere; esperienza pregressa, già certificata, nella professione di guida turistica, presso enti pubblici o soggetti privati; competenze specifiche in materie di interesse per il territorio (quindi: archeologia, storia locale, turismo scolastico, ecc.).

L’ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST

Ci si può iscrivere tramite pec al seguente indirizzo: protocollo.rende@pec.it.

Nell’oggetto della pec occorrerà inserire questa dicitura: «Avviso pubblico short list guide turistiche». Inoltre, dovranno essere allegati: scansione del tesserino, scansione fronte-retro di documento d’identità valido; autocertificazione che comprovi l’assenza di condanne penali, regolarità fiscale e contributiva e assenza di conflitti d’interesse nei confronti del Comune; curriculum in formato europeo con firma autografa; eventuali attestati relativi ai titoli preferenziali.

La procedura di selezione non ha scadenza, quindi le persone interessate possono candidarsi in qualsiasi momento perché la lista verrà aggiornata periodicamente. Il Comune conferirà gli incarichi in presenza di esigenze concrete e comprovate sulla base dei principi di rotazione, non discriminazione, pari opportunità. La remunerazione, comprensiva degli oneri fiscali a carico del professionista, è di 150 euro per mezza giornata (fino a quattro ore) e di 250 euro per la giornata intera (oltre le quattro ore).