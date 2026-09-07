In Calabria al via le riprese di Gatekeepers

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Al via in Calabria le riprese di “Gatekeepers – Truffiamo il male dal 1996”: parte da Cosenza il set della nuova commedia di Eros Puglielli con Lillo, Frank Matano, Paolo Calabresi e Asia Argento

C’è una macchina della polizia scientifica, una dei servizi funebri e nastri che delimitano la scena in via Padre Giglio, sotto la sopraelevata che attraversa il centro di Cosenza. Ma niente paura, non si tratta di un delitto, ma del nuovo set cinematografico allestito in città. La location, dove stanotte prenderanno il via le prime riprese, trae in inganno sul genere che la pellicola fermerà per il grande schermo, perché se a un primo sguardo tutto coincide con quello che potrebbe essere un delitto di periferia, in realtà a Cosenza sta prendendo vita una commedia.

QUALCOSA SULLA PELLICOLA

Si tratta del nuovo lavoro di Eros Puglielli dal titolo “Gatekeepers, truffiamo il male dal 1996” con protagonisti Lillo, Frank Matano, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo e Salvatore Costa. Nel cast anche Asia Argento che, secondo quanto raccolto dalle prime indiscrezioni, dovrebbe interpretare una poliziotta incaricata delle indagini. Il film vede al centro la storia di Ruggero e Leone, una coppia di truffatori che inganna i creduloni con finte sedute spiritiche, ma quando reclutano una fragile vecchina come nuova medium finiscono nella tana di un demone che marchia Leone con una maledizione. Con l’Apocalisse alle porte, i due ciarlatani dovranno salvare il mondo. Sempre che riescano a capire come.

Le riprese sono iniziate questa sera e continueranno nelle prossime settimane, la pellicola, infatti, sarà girata quasi interamente in Calabria, dando l’occasione a tanti cittadini di curiosare nei tanti set della nuova avventura cinematografica che vedrà protagonista il territorio regionale.

La sceneggiatura è firmata da Eros Puglielli, Giulia Gianni e Matteo Menduni e promette una commedia brillante sul filone di Ghostbuster. La fotografia è di Andrea Arnone, la scenografia di Alessandro Bigini, i costumi di Monica Celeste, il montaggio di Angelo Santini e le musiche originali di Francesco Cerasi.

Prodotto da Be Water Film, Solaria Film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e il contributo di Calabria Film Commission, il film sarà distribuito in sala da Vision Distribution.