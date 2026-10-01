Naza: le voci del sistema che uccide a Gaza

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Il documentario Naza girato dai registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor raccoglie le testimonianze anonime di militari e membri dell’intelligence israeliana, mostrando i meccanismi della sorveglianza, della propaganda e degli attacchi contro Gaza.

Il silenzio alla fine del film è più rumoroso di qualsiasi parola possa essere pronunciata.

Davanti a quanto raccontato dai registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor sul genocidio in Palestina nel documentario Naza, anche il silenzio diventa assordante.

I due registi, oggi nel mirino del governo di Netanyahu, hanno portato alla luce le contraddizioni e i meccanismi che stanno dietro a quella che viene definita “guerra” o “conflitto israelo-palestinese”.

Il documentario raccoglie le testimonianze di 24 militari, soldati e membri dell’intelligence israeliana, intervistati anonimamente sui tetti di Tel Aviv. Le loro voci e i loro volti sono stati alterati digitalmente per proteggerne l’identità.

LE VOCI DELL’INTELLIGENCE ISRAELIANA

Tra sorveglianza di massa, sistemi di intelligenza artificiale e operazioni condotte a distanza, gli ex membri dell’apparato militare raccontano come vengono individuati gli obiettivi e come vengono autorizzati gli attacchi, anche quando si sa che all’interno degli edifici presi di mira ci sono civili.

“Effetto collaterale”: questo significa Naza, termine derivato dall’espressione ebraica nezek agavi, utilizzata nell’apparato militare israeliano per indicare le vittime civili previste durante un attacco. Un numero che può essere calcolato prima ancora che una bomba venga sganciata.

“EFFETTO COLLATERALE”: QUANDO I CIVILI DIVENTANO NUMERI

Civili trasformati in una cifra. Famiglie trasformate in una percentuale. Morti trasformati in un margine considerato accettabile pur di colpire un presunto membro di Hamas.

Come se l’avanzamento dei coloni non fosse avvenuto anche prima di Hamas. Come se ottant’anni fa la Nakba non fosse mai esistita.

Un tecnico racconta di aver avuto il compito di intercettare ogni telefonata, ogni comunicazione, ogni segnale telefonico. Eppure, il 7 ottobre, non intercettarono l’attacco.

«ESEGUIVO DEGLI ORDINI»

Alcuni dei testimoni del documentario non sembrano attribuirsi una responsabilità personale per ciò che hanno fatto. «Eseguivo degli ordini», è la giustificazione che ritorna. Una frase che attraversa la storia ogni volta che la responsabilità individuale viene dissolta dentro quella di un sistema.

Un militare dell’IDF, invece, difende fieramente il proprio operato. Nelle sue parole emerge la disumanizzazione del popolo palestinese prodotta dalla propaganda israeliana. L’altro non è più una persona, ma un bersaglio, un ostacolo, una presenza da eliminare.

LA DISUMANIZZAZIONE DEL POPOLO PALESTINESE

NAZA mostra così la devastazione del pensiero critico di chi continua a non vedere ciò che accade nei territori palestinesi e il campo di concentramento a cielo aperto che è diventata Gaza.

I registi non hanno voluto soltanto smascherare la propaganda del governo sionista. Hanno mostrato anche le contraddizioni di chi ha contribuito a costruire questo sistema e oggi prova a lavarsene le mani. Ma il sangue rimane sulle mani di chi ha progettato, sviluppato e utilizzato gli strumenti attraverso cui vengono uccisi bambini e civili, compresi quelli che cercano di raggiungere le risorse alimentari.

Perché la storia non perdona. E i fatti, per quanto possano essere narrati romanticamente, manipolati o nascosti dietro un linguaggio tecnico, rimangono fatti.

«MI CHIEDO PERÒ COSA SIA IO»

«Penso che i nazisti siano il male assoluto. Mi chiedo però cosa sia io», afferma un testimone anonimo dell’intelligence israeliana.

E quando il film finisce, rimane il silenzio. Un silenzio che non assolve nessuno. Nemmeno chi si crogiola nel proprio privilegio e non si interessa di ciò che accade fuori dal proprio soggiorno di casa.