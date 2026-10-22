Alessia D’Andrea si racconta in vista della prima del docufilm StrongHer a Cosenza

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Dalla crisi alla rinascita artistica: Alessia D’Andrea si racconta in questa intervista e nel docufilm StrongHer; La prima nazionale a Cosenza

Alcune volte da una crisi personale e professionale può nascere linfa vitale per una rinascita artistica. È il soggetto del lungometraggio StrongHer, che sarà proiettato in prima nazionale sabato 24 ottobre al Cinema Italia di Cosenza. Attraverso il lavoro del regista romano di origine calabrese Massimo Ivan Falsetta, scopriamo l’esperienza della cantautrice cosentina Alessia D’Andrea. Tra premi prestigiosi, classifiche internazionali e sodalizi artistici di rilievo, affronta un periodo di confusione. Per mezzo della triade “donne, musica, resistenza”, arriva alla decisione di realizzare StrongHer. Coinvolgendo in primo luogo la giornalista Carmen Loiacono e Falsetta. Seguono poi i giornalisti Lucy O’Brien (Guardian e Mojo) Michele Monina (Tutto Musica, Rolling Stone e Mow Magazine) e Massimo Cotto (Messaggero e Virgin Radio) recentemente scomparso. Ma anche musicisti internazionali. Da Ian Anderson, Jethro Tull, fino a Scarlet Rivera, violinista per Bob Dylan in Hurricane e Jennifer Batten, chitarrista di Michael Jackson. Per saperne di più ne abbiamo parlato con la protagonista della pellicola.

StrongHer è un racconto personale, ma anche qualcosa di più universale. È corretto?

“Proprio così, StrongHer non è la mia storia, ma quella di tutti coloro i quali hanno trovato la forza di non lasciar morire i propri sogni. Tutto è nato da una domanda che mi sono posta durante un periodo molto difficile della mia vita: ‘e adesso?’. In quel momento ho cominciato a guardare le storie di alcune grandi artiste e ho trovato donne talentuose che hanno dovuto lottare per conquistarsi uno spazio”.

‘Non desiderare la meta, ma semplicemente godersi il viaggio’. Qual è stato il percorso per arrivare a una simile consapevolezza?

“Innanzitutto è stato un percorso lungo e tortuoso e faticoso; ho collezionato successi importanti e sconfitte dolorose. Con The Journey e StrongHer, due facce della stessa visione, volevo celebrare l’idea che la strada non è mai lineare, che cadere o volare non si escludono”.

Cover ‘Locomotive breath’ con Ian Anderson al flauto e diverse collaborazioni. Ci racconti dell’incontro con il frontman dei Jethro Tull?

“Un disco per me preziosissimo, un concerto al Foro Italico, un altro al Pistoia Blues Festival, ma soprattutto un regalo meraviglioso fattomi da una leggenda del rock. Dopo avergli inviato una mail con una demo ci siamo incontrati, non avrei mai pensato che un’icona come Ian Anderson potesse rispondermi, e invece lo ha fatto. Chiedendomi dove volessimo registrare il disco. Ricordo con tanto affetto che era lui a disegnare a penna la stellina di “guest star” sulla porta del mio camerino. Lo sento sempre prima di realizzare qualche mio progetto importante, e infatti l’ho coinvolto anche in StrongHer”.

‘The Joyrney’, disco piano e voce, sarà la colonna sonora del documentario. Come mai questa scelta?

“Mi rendo conto di quanto sia controcorrente oggi una scelta stilistica di questo genere, ma è proprio quello che serviva per raccontare me e il mio ‘viaggio’ di questi ultimi anni. Volevo che questo disco avesse un tono più intimo. La scelta del piano e voce è stata naturale.

Ci racconti del tuo percorso musicale attraverso i diversi generi, dalla dance al rock per esempio

“Non ho mai amato etichette e generi. Ho lavorato con dj/producer, leggende rock, orchestre. Non ho mai creduto che la musica, così come l’arte in generale, abbia un solo linguaggio. A me interessano le storie. E credo che siano proprio loro, a un certo punto, a scegliere come essere raccontate”.