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Presentata alla Mostra del Cinema di Venezia e proiettata a Cosenza nella rassegna Altri Sguardi la pellicola “Serpenti” diretta da Roberto De Paolis e con Alessandro Borghi. Direttore della fotografia, il cosentino Gianluca Palma

Quanto è facile (o difficile) farsi arrestare per un omicidio? O per altri reati? Questa la domanda che potrebbe sorgere spontanea a seguito della visione di Serpenti, film presentato nella scorsa edizione della Mostra del cinema di Venezia nella sezione Venezia Spotlight. La pellicola, diretta da Roberto De Paolis (con la sceneggiatura di Fabio e Damiano D’Innocenzo), e con la direzione della fotografia affidata al cosentino Gianluca Palma, è stata proiettata per la rassegna ‘Altri sguardi’ dell’associazione Falsomovimento con sede a Rovito, presso il Cine-Teatro Italia ‘Aroldo Tieri’ di Cosenza.

IL LUNGOMETRAGGIO

Al centro del lungometraggio un uomo, Paolo Marra, interpretato da Leonardo Lidi. Confessa subito il misfatto direttamente alla camera, allo spettatore. Ha ucciso la moglie. Il paradosso oltre il limite del grottesco inizia subito. L’uomo si reca in commissariato ma gli agenti di polizia non lo prendono sul serio. Alessandro Borghi nei panni del sovrintendente di polizia va poi oltre ogni limite della caricatura: strappa si una risata ma dal sapore amaro perché la spiegazione della procedura sotto una linea ‘empatica’ trasforma la scena, come tutto il film, in una commedia del paradosso. Dove i dialoghi appaiono al tempo stesso al limite della stranezza ma profondamente possibili nella realtà quotidiana. Intorno al protagonista troviamo altri due personaggi altrettanto bizzarri.

L’ avvocato, con il volto di Pietro Castellitto, nel contesto assurdo di un baretto che agisce come ‘estensione del commissariato’. Nella stanza adibita a mini commissariato l’azzeccagarbugli cerca di convincere il suo assistito nella direzione di un iter assurdo attraverso un discorso dai toni poco legittimi per poter capovolgere la situazione a suo favore. Infine entra in scena il terzo personaggio che cerca di condizionare le azioni di Paolo. La cartomante dal nome Stella. Il personaggio interpretato da Valeria Golino, risulta molto ambiguo. Il suo personaggio rimane molto sul vago ma guida in modo magistrale la discussione con l’uomo. Anch’essa espone con sicurezza la propria teoria su cosa dovrebbe fare il protagonista della storia sempre sotto il segno della deformazione della realtà.

IL PARADOSSO KAFKIANO E LE ISPIRAZIONI

Serpenti traccia la sua narrazione tra il paradosso kafkiano del signor K per arrivare quasi alla parodia di Twin Peaks. Quest’ultima suggestione appare chiara sia nella pavimentazione del commissariato, richiamo alla Loggia nera, che nelle musiche composte da Vittorio Giampietro. Sensazione rafforzata dalle inquadrature isolanti e particolari curate dal direttore della fotografia Gianluca Palma.