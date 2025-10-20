JazzAmore apre la stagione nel segno dell’afro-latino: il live di Benito Gonzales all’Unical

2 minuti per la lettura

JazzAmore apre la stagione nel segno dell’afro-latino: martedì 21 ottobre, il live di Benito Gonzales all’Unical.

RENDE (COSENZA) – Il cuore del jazz torna a battere forte all’Università della Calabria. Martedì 21 ottobre alle 21, il Teatro Auditorium dell’Unical si trasformerà in un crocevia di ritmo, passione e virtuosismo con il live di Benito Gonzales, pianista venezuelano tra i più magnetici della scena jazz mondiale. Con lui sul palco due fuoriclasse assoluti: Darryl Hall al contrabbasso e Donald Edwards alla batteria. Insieme, formano un trio capace di incendiare il palco, trascinando il pubblico in un viaggio sonoro che intreccia spiritualità afroamericana, energia latina e libertà jazzistica. JazzAmore – la rassegna che ha portato la Calabria nel circuito del grande jazz internazionale – continua così a stupire e a crescere, confermando la sua missione: offrire al pubblico un’esperienza musicale autentica, viva, in dialogo costante con le migliori voci del panorama mondiale.

JazzAMore: al via la nuova stagione con il live di Benito Gonzales all’Unical

Benito Gonzales è un artista che non lascia scampo: «audace, magnetico, potente e ritmicamente esplosivo». Così lo definisce la critica internazionale. La sua musica è una scossa, una corrente che attraversa il corpo e la mente. Venezuelano di nascita, cittadino del mondo per vocazione, Gonzales fonde la tradizione jazzistica nordamericana con i ritmi afro-latini della sua terra, creando un linguaggio personalissimo e travolgente.

Due volte candidato ai Grammy Awards, vincitore del Great American Jazz Competition, finalista del Thelonious Monk International Jazz Competition e artista ufficiale Steinway & Sons, Gonzales ha condiviso il palco con leggende come Jackie McLean, Kenny Garrett, Pharoah Sanders, Bobby Hutcherson, Gary Bartz, Curtis Fuller, Steve Turre, Buster Williams e Al Foster.

Album “Sing to the world”

Il suo ultimo album, “Sing to the World”, inciso a San Pietroburgo con Christian McBride, Jeff Watts e Nicholas Payton, è un manifesto di energia pura e libertà espressiva. Sul palco dell’Unical, il suo pianoforte diventerà un vulcano di suoni, un dialogo appassionato tra melodia e ritmo, tra radici e orizzonti. Accanto a lui, la precisione e la profondità di Darryl Hall e la forza dinamica di Donald Edwards. Un trio destinato a travolgere ogni barriera sonora.

Un concerto da vivere con il cuore in gola, dove ogni nota è un racconto e ogni improvvisazione un atto d’amore per la musica. Appuntamento martedì 21 ottobre, ore 21, Teatro Auditorium Unical. Sarà una notte di fuoco, dove il jazz diventa corpo, ritmo, emozione.