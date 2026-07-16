Santa Maria del Cedro, prende forma l’Arena dei Cedri, ecco il programma

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Il debutto dell’Arena dei Cedri con Giorgia e poi una serie di appuntamenti italiani e internazionali per tutti i gusti; ecco il programma completo

A Santa Maria del Cedro il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Sul lungomare Giorgio Perlasca, il rumore della risacca in questi giorni si incrocia con i suoni del cantiere: sta prendendo forma, metro dopo metro, l’Arena dei Cedri. Si tratta di una scommessa logistica e culturale ambiziosa, progettata da zero per ospitare migliaia di spettatori e candidata a diventare uno dei palcoscenici all’aperto di riferimento per la musica dal vivo in tutto il Sud Italia.

Mancano meno di tre settimane al debutto ufficiale. I riflettori si accenderanno la sera del 3 agosto, quando a battezzare il mega impianto sul Tirreno sarà una delle voci più eleganti e amate della canzone italiana: Giorgia.

UNA SCOMMESSA TRA TURISMO E GRANDI EVENTI

L’imponente struttura nasce da una sinergia strategica che vede camminare insieme il Comune guidato dal sindaco Ugo Vetere, il Dipartimento Turismo della Regione Calabria e la direzione artistica del Tirreno Festival firmata da Alfredo De Luca.

L’obiettivo dell’operazione va ben oltre il semplice intrattenimento estivo: l’idea è quella di creare un attrattore turistico di respiro nazionale capace di accendere i riflettori sulla Riviera dei Cedri già dai primissimi giorni di agosto, intercettando un flusso di pubblico trasversale e generazionale.

IL CARTELLONE: DA GIORGIA AL K-POP, UN AGOSTO PER TUTTI I GUSTI

Se l’apertura è affidata al magnetismo del “G Summer Tour” di Giorgia – una scaletta pensata come un viaggio guidato tra i suoi più grandi successi storici –, il calendario delle settimane successive si preannuncia denso e variegato, alternando urban, pop, rock e comicità.

Ecco il programma completo presentato in Senato di recente:

8 agosto: Il rap d’autore di Luchè.

16 agosto: Le sonorità internazionali del K Pop Demon Hunters Tribute Show.

17 agosto: Il rock travolgente e l’energia da stadio dei Negramaro.

19 agosto: La parentesi teatrale e comica con il talento di Enrico Brignano.

23 agosto: Il fenomeno del momento, Geolier, pronto a trascinare la platea con i suoi successi da record.

27 agosto: La chiusura monumentale affidata alla storia della musica italiana, i Pooh.

Il festival è realizzato con il cofinanziamento del Dipartimento Turismo della Regione Calabria e del Comune di Santa Maria del Cedro.

Con una location suggestiva affacciata direttamente sul mare e una programmazione di questo livello, l’Arena dei Cedri si candida a essere così il vero cuore pulsante dell’estate calabrese 2026. Una scommessa sul territorio che punta a lasciare un’impronta profonda nell’economia e nella proposta culturale della regione.