Peperoncino Jazz, a San Vincenzo La Costa arriva Giorgio Conte

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Per la prima volta a San Vincenzo La Costa arriva il Peperoncino Jazz Festival con il cantautore Giorgio Conte. Poi il gran finale a San Fili con Eddie Gomez

Dopo le indimenticabili serate targate Cetraro Jazz e la tappa a Capo Vaticano realizzata nel Giardino degli Dei grazie all’impegno del visionario imprenditore Fabio Muzzupappa, il Peperoncino Jazz Festival si appresta vivere gli ultimi atti di quella che è stata una strepitosa XXV edizione con due tappe in programma nell’entroterra cosentino.

Stasera, venerdì 28 agosto 2026), grazie alla joint venture con il prestigioso Festival Internazionale di Fisarmonica di San Vincenzo La Costa, giunto alla sua XXI edizione e diretto artisticamente dal M° Pietro Pardino, la rassegna itinerante organizzata dall’associazione Picanto e diretta da Sergio Gimigliano farà tappa per la prima volta a San Vincenzo La Costa con il concerto di uno dei più raffinati e originali cantautori italiani, Giorgio Conte, in programma nel bel piazzale antistante la chiesa di San Vincenzo Martire alle ore 22.

IL CONCERTO DI GIORGIO CONTE

Lo chansonnier astigiano, che dopo una lunga collaborazione artistica con il fratello Paolo ha scritto brani per vari interpreti del panorama italiano (tra cui Mina, Ornella Vanoni, Fausto Leali, Loretta Goggi, Francesco Baccini) e internazionale (tra cui Mireille Mathieu e Wilson Pickett), guiderà, nel corso della serata ad ingresso libero, il suo collaudato trio composto dal poliedrico Bati Bertolio alla fisarmonica e al vibrandoneon e dal portentoso Alberto Parone alla batteria e al basso vocale. Insieme a loro, l’artista presenterà non solo i suoi più grandi successi ma anche il suo ultimo, splendido album: “Sconfinando”. Tra le tracce del disco spicca “Stringimi Forte”, il brano che l’allora ministro della Cultura Dario Franceschini ha scelto — nella versione con l’Orchestra Sinfonica Duchessa di Parma — come colonna sonora delle campagne del MiC per promuovere la riapertura dei luoghi della cultura dopo le chiusure causate dal Covid-19.

IL GRAN FINALE A SAN FILI CON EDDIE GOMEZ

Il giorno seguente al concerto del cantautore “felinamente sornione” (così definito nella motivazione del Premio Tenco vinto nel 2022), domani alle 22, per il gran finale della sua XXV edizione il PJF tornerà a far tappa in grandissimo stile in quel di San Fili, paese che grazie al forte volere della sindaca Linda Cribari dopo aver ospitato, nelle scorse edizioni, i concerti di Yumi Ito & Szymon Mika, quello di Mafalda Minnozzi e Paul Ricci e, lo scorso anno, l’indimenticabile esibizione del quartetto di Fabrizio Bosso, quest’anno vedrà di scena uno dei più brillanti contrabbassisti della storia del jazz: Eddie Gomez.

Grande virtuoso del proprio strumento, Gomez, oltre ad aver trascorso un lungo periodo nel trio di Bill Evans (dal 1966 al 1977), prendendo parte a numerose importanti incisioni del grande pianista, vanta anche collaborazioni con gli Steps Ahead (1979-84), Benny Wallace, Joanne Brackeen, Jack DeJohnette e Chick Corea. In occasione dell’attesissimo concerto realizzato in stretta collaborazione con Le notti delle Magare 2026 e ad ingresso libero, sarà a capo di un quartetto comprendente il pianista Salvatore Bonafede, il trombettista Alessandro Presti e il batterista Joe Santoro, con cui proporrà un repertorio che prevede, accanto ad alcuni famosi standard e a qualche brano originale, anche uno spaccato sull’indimenticabile Bill Evans.

Dopo queste tappe di fine agosto, il PJF nel mese di settembre regalerà al suo pubblico altre serate di grande musica grazie alla collaborazione con alcuni importanti festival in programma nel Cosentino e grazie alla ricca programmazione della quarta edizione dell’evento Women, Jazz & Wine in programma tra Diamante e Cetraro.