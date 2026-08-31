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Francesco Renga apre il Settembre Rendese

| 31 Agosto 2026 16:08 | 0 commenti

Francesco Renga

Francesco Renga

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Sarà Francesco Renga ad aprire la sessantunesima edizione del Settembre Rendese, l’annuncio dell’amministrazione comunale

RENDE (COSENZA) – Una voce importante della musica italiana. Ma anche una voce storica, transitata dal rock alternativo al pop di classe. Francesco Renga aprirà il la 61esima edizione di Settembre Rendese. Appuntamento al 16 settembre a partire dalle 21,30 in Via Rossini con le hit del cantautore, che inaugureranno la storica kermesse della Città di Rende.

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