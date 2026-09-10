Al Castello Svevo arriva Cosenza City Soul

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Blues, soul, rock e r&b protagonisti del Cosenza City Soul, la due giorni dedicata alla musica e all’arte, che si svolgerà al Castello Svevo

In occasione di uno degli ultimi finesettimana estivi cosentini si terrà la prima edizione di ‘Cosenza City Soul’ festival blues, rock, r&b e soul sulla terrazza del Castello Svevo, posto sulle pendici del colle Pancrazio nella città bruzia. L’evento si terra il prossimo venerdì (11 settembre 2026) e sabato 12 organizzato dal comune di Cosenza. Le danze verranno aperte nel pomeriggio dell’undici settembre con mostre, incontri e dibatti musicali. Eventi che si collocheranno rispettivamente nella ‘Art room’ e ‘Blues heart room’. Accanto a esse troveremo la ‘Vintage room’ dove sarò dato ampio spazio a shopping d0epoca, vinili, strumenti musicali, abbigliamento, modernariato e oggettistica. Presente altresì la ‘Cathc up room’ dove gli artisti avremo la possibilità di scambiare parole e pensieri per confrontarsi. E infine ‘Under the city light’ sulla terrazza dove si arriverà al cuore della serata con jam session e i live.

IL RYTHM & BLUES FROM USA

Nella serata di venerdì i protagonisti saranno Shanna Waterstown, rythm & blues, blues from USA, e Walking trees, genuine southern rock’n’blues.

Shanna Waterstown, una delle più interessanti voci blues femminili degli ultimi anni, nasce nel sud degli Stati Uniti nelle ‘churches’ della sua città cantando gospel, poi jazz e musical. Espressioni musicali che la portano in giro per il mondo con artisti del calibro di Buddy Guy fino a Parigi. Inside My Blues è il suo ultimo lavoro discografico con il quale è in tour estivo. Con lei sul palco Massimo Ciraci’, chitarra, Walter Cerasani, basso e Gianpaolo Feola, batteria.

Walking trees, formazione con più di trent’anni di esperienza, fondano le loro radici su un sound blues, rhythm’blues e southern rock. Il palco diventa il loro ambiente naturale dove esprimersi tanto da far diventare il pubblico il loro ‘quinto elemento’ durante le loro esibizioni live.

BLUES, FUNK, ROCK E SOUL

Nella seconda e ultima serata vedremo live Leburn Maddox, blues/funk/rock/soul made Usa, e Fabio Hollerin’ Clarizia, leader del trio Fabio Hollerin’ Clarizia & and Ramblin Men Blues.

La carriera di Leburn inizia negli anni 70. Vanta collaborazioni con James Brown, Marvin Gaye, Albert Collins, Patty La Belle, Lionel Richie, e George Clinton, Lionel Ritchie, Bill Withers, Kool & the Gang, John Lee Hooker, Debbie Harry e Blondie.

Da Salerno, questo Power Trio è orientato al delta blues con un sound rock moderno ed avvolgente. Le loro esecuzioni partono da brani classici riarrangiati in slide-style ma presentano grosse influenze di autori moderni come Sardinas, ZZTop, Bonamassa. Attualmente Fabio Hollerin’ Clarizia e Ramblin Men Blues sono in studio per la creazione della loro prima produzione discografica.