“Visioni”: al via la nuova stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Brutia

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Presentata la quinta stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Brutia dal titolo “Visioni-I grandi concerti del Rendano”: sette appuntamenti, in programma dal 26 settembre al 1° gennaio 2027.

COSENZA – Cinque anni fa era una scommessa. Oggi è diventata una realtà culturale con una programmazione strutturata, grandi interpreti, produzioni originali e una missione sempre più precisa: fare di Cosenza un punto di riferimento per la musica sinfonica e, soprattutto, creare un futuro professionale per i giovani musicisti calabresi. È da questa consapevolezza, ma anche da una nuova ambizione, che nasce “Visioni-I grandi concerti del Rendano”, la quinta stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Brutia, presentata nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. Sette appuntamenti, dal 26 settembre al 1° gennaio 2027, che attraverseranno il grande repertorio, portando sul palcoscenico artisti di fama internazionale e giovani talenti Made in Calabria. Un cartellone che racconta la crescita dell’OSB e una nuova sfida istituzionale: trasformare l’Orchestra da progetto ormai consolidato in una realtà stabile.

“Visioni-I grandi concerti del Rendano”, la quinta stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Brutia

«Sono particolarmente orgoglioso del percorso compiuto dall’Orchestra Sinfonica Brutia», ha affermato il sindaco Franz Caruso, intervenuto anche nella sua veste di presidente dell’OSB, ricordando come la nascita dell’Orchestra sia stata «uno dei primi atti» della sua amministrazione. Un progetto coltivato per anni, molto prima di arrivare a Palazzo dei Bruzi: «Era un’idea alla quale pensavo già dal 2001 e che ho potuto realizzare appena sono diventato sindaco».

Una scelta che lo stesso Caruso definisce «un’avventura visionaria, un po’ folle. Abbiamo creduto nell’OSB e investito passione, entusiasmo e determinazione per farla crescere». Il passaggio più significativo arriva quando il primo cittadino descrive l’attuale dimensione dell’Orchestra: «Oggi è una realtà che cammina da sola ed è patrimonio non soltanto della città, ma dell’intero territorio provinciale e regionale». A rafforzare questa lettura, ha ricordato il sindaco, è arrivato anche il riconoscimento ministeriale, definito «un risultato importante» e una conferma della qualità del lavoro svolto.

L’Orchestra Sinfonica Brutia offre uno sbocco professionale ai giovani

La partita dell’OSB, nelle parole di Caruso, non si gioca soltanto sul terreno della programmazione culturale. Il vero valore aggiunto è rappresentato dalla possibilità di offrire uno sbocco professionale ai giovani formati sul territorio: «Cosenza ha nel Conservatorio Stanislao Giacomantonio una straordinaria fucina di talenti». Il problema, per anni, è stato quello dell’uscita dal percorso formativo: giovani musicisti costretti, una volta terminati gli studi, a cercare altrove opportunità professionali.

«L’Orchestra offre oggi una prospettiva diversa – ha sottolineato il primo cittadino – permettendo loro di confrontarsi con grandi artisti, esibirsi nei teatri di tradizione e costruire il proprio percorso professionale». È questo uno dei pilastri della stagione “Visioni”: portare sullo stesso palcoscenico interpreti di fama internazionale e giovani talenti, facendo dell’esperienza orchestrale anche uno strumento di formazione e di crescita.

Orchestra Sinfonica Brutia: una crescita strutturata

Se Caruso ha raccontato la genesi dell’OSB, il direttore artistico M° Francesco Perri ha fotografato il percorso compiuto sul piano produttivo e artistico: «Siamo partiti da zero e ora possiamo vantare una programmazione annuale di 42 concerti». Un risultato che, ha precisato il direttore artistico, è frutto di un lavoro di squadra: dalla direzione di produzione all’assemblea dei soci, dal presidente agli orchestrali.

È qui che la presentazione della quinta stagione assume una dimensione dichiaratamente strategica. Perri ha indicato infatti nel 2028 l’orizzonte verso il quale indirizzare il progetto di stabilizzazione dell’Orchestra: «La mia idea è portare l’Orchestra dall’articolo 19 all’articolo 18». Un obiettivo ambizioso che avrebbe però un costo preciso: «Un bilancio da un milione e mezzo di euro l’anno. Io ci voglio puntare».

La quinta stagione concertistica

La quinta stagione partirà questa sera (26 settembre), alle ore 19, al Rendano, con “Le 8 stagioni Vivaldi-Piazzolla”. Con l’OSB ci sarà Francesco Manara, primo violino solista del Teatro alla Scala, impegnato nel doppio ruolo di solista e direttore. Il 3 ottobre, con replica il 4 ottobre al Teatro Scaramuzza di Crotone, si terrà la prima esecuzione assoluta di “Fratello Sole, Sorella Luna-La partitura ritrovata”, progetto dedicato alla colonna sonora composta da Riz Ortolani per il film di Franco Zeffirelli. La partitura è stata ricostruita a partire dai manoscritti originali e sarà eseguita dall’OSB insieme al Coro Laudate Dominum di Spezzano della Sila, sotto la direzione di Francesco Perri.

Il 30 ottobre il Rendano ospiterà il violinista Boris Belkin, impegnato nel Concerto per violino e orchestra n. 1 di Bruch e nella Sinfonia “Scozzese” di Mendelssohn. Sul podio dell’OSB salirà il M° Giovanni Pompeo. Il 19 novembre sarà la volta dello Stabat Mater di Karl Jenkins, con l’Orchestra Sinfonica Brutia e l’International Opera Choir, diretti dal M° Daniele Moroni. Una produzione che amplia ulteriormente la dimensione internazionale del cartellone.

Il 29 novembre, con “L’anima e il tempo”, spazio invece ai giovani interpreti. A dirigere sarà il M° Nicola Marasco. Protagonisti saranno la violinista Maria Serena Salvemini, impegnata nel Concerto di Sibelius, e il pianista calabrese Giancarlo Grande, interprete del Concerto n. 2 di Rachmaninov. Il 22 dicembre l’OSB proporrà il Concerto di Natale “Ti guardo nel cuore”, diretto da Francesco Perri e dedicato al centenario della nascita di Riz Ortolani. La stagione si chiuderà il 1° gennaio 2027 con il Concerto di Capodanno.

L’Orchestra Sinfonica Brutia verso nuovi orizzonti

La dirigente del settore Cultura Marianna Gatto, alla sua prima manifestazione pubblica nel nuovo incarico, ha riconosciuto all’amministrazione il merito di aver mantenuto attenzione e investimento su un progetto culturale anche in una fase segnata da difficoltà finanziarie. Cinque anni dopo quella che Caruso ha definito «un’avventura visionaria, un po’ folle», la domanda non è più se l’Orchestra possa crescere. La nuova partita è capire quanto lontano possa arrivare.