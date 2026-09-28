Rende in delirio per Samurai Jay: un bambino canta “Ossessione” sulle spalle dell’artista napoletano

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Piazza Kennedy in festa per Samurai Jay. Durante il concerto, un bambino è salito sul palco e, sulle spalle dell’artista, ha cantato “Ossessione”, accompagnato dal coro di migliaia di persone. Applausi ed entusiasmo hanno fatto da cornice al gran finale del Settembre Rendese.

RENDE (COSENZA) – Rende ha ballato e cantato fino all’ultima nota. E se l’estate doveva chiudersi con una festa, Samurai Jay (nome d’arte di Gennaro Amatore) ha scelto di farlo nel modo più travolgente possibile. Sul palco del Settembre Rendese, la kermesse diretta da Alfredo De Luca, il cantante napoletano ha portato tutta la sua energia, trasformando la piazza in un’unica, gigantesca voce. Musica, luci, mani al cielo e ritornelli cantati a squarciagola. Nessuno è rimasto fermo. Era l’ultima tappa del suo Summer Tour e Samurai Jay ha voluto lasciare il segno. Lo ha fatto con i successi più amati, con i brani più recenti e, soprattutto, con quella capacità tutta sua di giocare con il pubblico, prenderlo per mano e trascinarlo dentro lo spettacolo.

Opening act Samurai Jay

Prima di immergersi nel sound di Samurai Jay, il pubblico del Settembre Rendese ha potuto apprezzare alcuni interpreti e cantautori calabresi. Tra questi Giovanni Segreti Bruno, arrivato all’appuntamento dopo un passaggio importante della propria carriera: la vittoria del Premio Amnesty International Italia Emergenti 2025 con Notre Drame. Un riconoscimento che si inserisce in un percorso nel quale musica e attenzione ai temi sociali hanno avuto un ruolo centrale. Attualmente, al centro della sua ricerca c’è “Musciarìa”, il nuovo progetto con cui il cantautore porta nel pop contemporaneo i suoni e gli strumenti della propria terra, dalla lira calabrese all’organetto, dalla fisarmonica al tamburello, intrecciandoli con sonorità urban, pop ed elettroniche.

Il primo capitolo di questo percorso è “Scacciapensieri”, prodotto da Joseba Label e The Saifam Group, con la direzione artistica di Gianni Testa. Scritto insieme a Luca Napolitano, che ne firma la produzione con Vinz Turner, il brano rappresenta la direzione intrapresa dall’artista: le radici calabresi non come semplice elemento identitario, ma come materia sonora da reinterpretare.

A seguire, Tony Amatore e Peppe Salerno hanno preso il controllo della consolle, facendo scatenare la piazza con i loro dj set. Sotto la luna, la serata è proseguita tra musica, balli e voglia di festa, preparando il pubblico all’arrivo di Samurai Jay.

Samurai Jay, tra urban e trap

Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore, artista cresciuto nella scena urban e trap napoletana, negli ultimi anni ha raggiunto un pubblico sempre più ampio. Il suo percorso discografico comprende brani come “Gang”, realizzato con M4W, Dat Boi Dee e Geolier, “Bye Bye”, “Nessuno”, “Non mi va”, “Colpa mia (Gelosa)”, “Fammi capire”, “Ci pensi mai?”, fino ad “Alba” con Don Pero e “Halo”, realizzato con Vito Salamanca. Poi è arrivato “Ossessione”, il brano con cui Samurai Jay ha debuttato tra i Big del Festival di Sanremo 2026. Una canzone costruita intorno all’idea della musica come passione totalizzante, quasi una necessità, che ha contribuito a consolidare la sua presenza sulla scena nazionale.

Rende in delirio per Samurai Jay

Per il gran finale del Settembre rendese e la chiusura del suo Summer tour, Samurai Jay è partito subito con il piede sull’acceleratore. “Flamenco Paranoia” ha dato il via alla serata, facendo esplodere fin dalle prime note tutta l’energia della piazza. Da “Halo” a “La Pula”, passando per “Baila Morena” e gli altri brani che hanno segnato il suo percorso artistico, Samurai Jay ha trascinato il pubblico in un crescendo di musica, ritmo e adrenalina. Una corsa senza pause, tra mani alzate, balli e ritornelli cantati a squarciagola. E per una volta è stato il pubblico a cantare per lui. Tra un brano e l’altro, Piazza Kennedy si è unita in un unico coro: “Sei bellissimo!”. Un omaggio spontaneo che ha strappato il sorriso a Samurai Jay.

Samurai Jay in concerto a Piazza Kennedy: un bambino sulle spalle, migliaia di voci in coro

Poi è arrivato uno dei momenti più memorabili del concerto: “Ossessione”. Le prime note hanno acceso ancora una volta la piazza, ma Samurai Jay ha deciso di trasformare quel brano in qualcosa di speciale. Tra la folla ha chiamato sul palco il piccolo Brian, un bambino che aveva già espresso il desiderio di cantare insieme a lui. Così il bimbo è salito tra gli applausi della platea, accolto dall’emozione generale. E quello che è successo subito dopo ha regalato alla serata una delle immagini più belle ed emozionanti: Samurai Jay ha preso Brian sulle spalle e, insieme, hanno cantato il brano presentato al Festival di Sanremo 2026.

Un brano che, nonostante il 17º posto ottenuto al termine della kermesse, è diventato un enorme successo commerciale, conquistando a lungo la vetta delle classifiche italiane. Intorno a loro, la piazza faceva da coro. Le luci, le voci, i telefoni sollevati verso il palco: per qualche minuto tutto si è concentrato su quella scena. Un momento spontaneo, tenero e potente, di quelli che restano nel cuore senza bisogno di effetti speciali. Poi, naturalmente, è tornata la festa. Perché se c’è una cosa che Samurai Jay sa fare è passare dall’emozione pura alla voglia di far scatenare tutti nel giro di pochi secondi. Ha giocato con gli spettatori, li ha coinvolti e ha lasciato che fossero loro, ancora una volta, a fare da protagonisti. Rende rispondeva. E rispondeva forte. Con la voglia di cantare, ballare e vivere fino in fondo una delle ultime grandi serate dell’estate.

Summer tour di Samurai Jay

Il Summer tour di Samurai Jay si è chiuso così: con una piazza in festa, un cantante immerso nella sua gente e migliaia di voci a salutarlo. Prima dell’ultima nota, Samurai Jay ha fatto un’incursione tra il pubblico. Poi è salito su una delle casse del palco, si è fermato a guardare la piazza e ha preso la parola per ringraziare chi lo ha accompagnato in questo anno speciale: «Grazie. Quest’anno mi ha cambiato totalmente la vita. Grazie per essere venuti qui, grazie a chi mi ha sostenuto al Festival di Sanremo, grazie a chi ha acquistato il disco, grazie a chi c’è stato ai firmacopie, grazie a chi ascolta le mie canzoni in auto e alla radio. Grazie a chi ci odia. Grazie a tutti».

Parole semplici, rivolte a una piazza che fino a pochi istanti prima aveva cantato ogni suo ritornello. Un ultimo momento di condivisione prima di salutare Rende e chiudere il Summer tour. Un finale travolgente per la 61ª edizione del Settembre Rendese.