Sguardi a Sud, Beppe Gambetta in concerto a Mendicino: «La musica deve abbattere i confini»

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Nona edizione della rassegna di Sguardi a Sud, Beppe Gambetta in concerto al Teatro comunale di Mendicino: «La musica deve abbattere i confini e aiutarci a sognare un mondo migliore».

MENDICINO (COSENZA) – La musica può superare le distanze, mettere in dialogo culture diverse e restituire spazio alla speranza anche quando la realtà sembra andare in direzione opposta. Beppe Gambetta ne ha fatto una scelta artistica e una precisa visione del mondo. Il chitarrista e compositore di fama internazionale è arrivato al Teatro Comunale di Mendicino con “Terra Madre”, il suo progetto musicale che intreccia le radici mediterranee con il folk e il bluegrass americano, nell’ambito della nona edizione di “Sguardi a Sud”, la rassegna promossa dalla compagnia Porta Cenere, con la direzione artistica di Mario Massaro, il patrocinio del Comune di Mendicino e il sostegno della Fondazione Carical.

Un concerto-racconto nel quale la chitarra acustica diventa strumento di incontro tra geografie, tradizioni e memorie. Ma “Terra Madre” è anche un progetto che guarda alle contraddizioni del presente e rivendica il diritto dell’arte di immaginare un futuro diverso. «Il progetto si basa fondamentalmente sul diritto e sul dovere degli artisti di sognare un mondo migliore quando la realtà è grigia», spiega Gambetta.

Sguardi a Sud, Beppe Gambetta in concerto a Mendicino

Le canzoni raccontano sogni, storie e speranze. C’è persino Fabrizio De André, immaginato mentre osserva dall’alto il mondo contemporaneo e commenta ciò che accade. Ci sono le vicende di una coppia di fuggiaschi, il desiderio che le minoranze vengano rispettate e la ricerca di una società più attenta alle differenze. Un racconto che attraversa tre lingue – italiano, genovese e inglese- e che restituisce alla musica la possibilità di parlare a pubblici e sensibilità differenti. Il progetto ha ottenuto anche un importante riconoscimento negli Stati Uniti: una delle canzoni in inglese è rimasta per due mesi al primo posto delle classifiche americane di folk. Un risultato che conferma la capacità di Gambetta di coniugare ricerca musicale e apertura internazionale. La contaminazione culturale è una componente essenziale del suo percorso artistico. Gambetta si definisce «chitarrista, folk singer, viaggiatore». E proprio il viaggio, inteso come occasione di conoscenza e confronto, rappresenta una delle principali motivazioni della sua attività musicale.

«C’è qualcuno che chiama questo desiderio di viaggio e di incontro con altre culture dromomania. È la necessità continua di incontrare nuove persone, di confrontarsi artisticamente». Un’attitudine che si riflette nelle composizioni, dove tradizioni apparentemente lontane trovano una sintesi originale: la chitarra sarda dialoga con le sonorità celtiche, mentre le influenze mediterranee si intrecciano con il folk americano.

Beppe Gambetta, tra virtuosismo ed emozione

«Riuscire a mettere insieme tradizioni diverse, musicalmente e idealmente, è proprio il sogno di un mondo migliore», sottolinea il musicista. La musica diventa così un terreno di confronto nel quale le differenze non rappresentano un ostacolo, ma una risorsa. Una ricerca che richiede anche una notevole preparazione tecnica. Gambetta è conosciuto a livello internazionale per la padronanza di tecniche come il fingerstyle e il flatpicking, ma il virtuosismo non deve mai prevalere sulla comunicazione con il pubblico. «L’esigenza di trasmettere emozioni sta sicuramente al primo posto», precisa. La difficoltà esecutiva richiede studio, concentrazione e dedizione, ma deve lasciare spazio alla spontaneità del rapporto con chi ascolta. «Le cose molto difficili bisogna studiarle tantissimo per poterle fare con il sorriso e con il dialogo con il pubblico».

Il legame di Beppe Gambetta con la Calabria

La tappa di Mendicino ha avuto per Gambetta anche un significato personale. Il suo rapporto con la Calabria risale infatti al 1991, agli inizi della carriera, quando un gruppo di amici calabresi decise di sostenerlo nella realizzazione di un disco. Conoscendo le difficoltà economiche che il musicista stava affrontando per portare avanti il progetto, gli amici organizzarono una raccolta di fondi. Un’iniziativa spontanea, nata dall’affetto e dalla condivisione della passione per la musica, che anticipava di fatto il modello del crowdfunding. Da quella mobilitazione nacque “Alone and Together”, un disco che Gambetta continua a ricordare con particolare gratitudine.

«Sapevano che avrei voluto fare un disco e che ero in difficoltà. Mi hanno telefonato e hanno fatto quello che oggi è il crowdfunding. Era qualcosa che veniva dal cuore, dall’amicizia e dall’amore per la musica». La serata al Teatro Comunale ha riservato una sorpresa: tra il pubblico erano presenti tre delle persone che avevano partecipato a quella raccolta. Un incontro che ha riportato alla memoria una pagina importante della sua storia artistica. «La cosa meravigliosa è che tre di loro erano ancora qui in sala. Un piccolo pezzo del mio cuore è qua in Calabria», racconta. Il rapporto con il territorio si è arricchito anche di un significativo passaggio generazionale: il figlio di uno degli amici che lo avevano sostenuto, Enrico Scerra, ha avuto l’opportunità di suonare insieme a lui il brano “Sit and pick with you”.

Le nuove generazioni

La trasmissione della passione musicale è un tema al quale Gambetta è particolarmente legato. Nella musica acustica indipendente, spiega, il valore dell’esperienza condivisa supera spesso la dimensione economica e commerciale. Il rapporto tra musicisti, l’incontro tra generazioni e la possibilità di accompagnare i più giovani nei primi passi fanno parte della stessa esperienza artistica. «Quando vedo dei bambini entusiasti, regalo loro il mio plettro. Alcuni artisti con cui collaboro adesso sono bambini cresciuti a cui avevo regalato il plettro. A volte fare una cosa bella ti ritorna con una vibrazione positiva anche trent’anni dopo». È anche attraverso questi rapporti che una tradizione musicale continua a vivere, rinnovandosi e coinvolgendo nuovi interpreti.

Next, il nuovo progetto discografico di Beppe Gambetta

Il passato resta una componente fondamentale della musica di Gambetta, ma non deve diventare un limite. Il prossimo progetto discografico si intitolerà “Next”, una scelta che dichiara apertamente la volontà di continuare a esplorare nuove direzioni. «Voglio dare l’impressione che l’artista guarda sempre avanti, anche quando raggiunge una certa età come me. Non si occupa soltanto del revival delle cose belle del passato. L’aspetto primario dell’arte è guardare avanti, guardare la contemporaneità e mandare un messaggio che aiuti ad andare avanti».

Nona edizione di Sguardi a Sud

Una dichiarazione che si lega al tema della nona edizione di “Sguardi a Sud”, “Attraversare i confini”, e alla proposta culturale della rassegna. La kermesse, diretta da Mario Massaro, continua a mettere in relazione teatro, musica e differenti linguaggi artistici, coinvolgendo pubblici di diverse generazioni.

«Con questa nona edizione vogliamo ribadire il valore del teatro come spazio di incontro, scoperta e libertà. Con Beppe Gambetta, “Sguardi a Sud” ha proposto un incontro tra musica, memoria e culture, nel quale anche la storia personale dell’artista si è intrecciata con quella del territorio. “Terra Madre” guarda alle radici, ma non si ferma al passato. Come sostiene Gambetta, il compito dell’artista non è soltanto conservare ciò che è stato, ma contribuire a immaginare ciò che verrà».