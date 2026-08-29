Torna a risplendere la Torre Saracena di Villapiana

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L’AMMINISTRAZIONE comunale guidata dalla sindaca Mariolina De Marco, riscopre la Torre Saracena, simbolo di Villapiana per lunghi anni lasciata nel degrado e nell’oblio.

Ripuliti a dovere sia l’ingresso che gli spazi intorno alla Torre Saracena, sentinella del 1535 a guardia delle invasioni dei pirati turchi. Questi depredavano gli abitati lungo la costa ionica cosentina. Ora il luogo è sembrato rivivere in tutta la sua bellezza e sono stati unanimi i consensi per la riappropriazione di un simbolo di Villapiana.

L’amministrazione comunale per celebrare l’evento, ha organizzato un concerto di musica con tre musicisti. Questi dopo una tournee in Europa ed una lunghissima in Cina, dal sud fino alla Mongolia, sono stati ospiti di una superba serata. Hanno dato vita a un concerto live denominato “Torre Experience”.

Se esperienza doveva essere possiamo affermare che è stata pienamente riuscita con il consenso e l’approvazione del folto pubblico presente.

Prima del concerto alla Torre Saracena, a porgere il saluto istituzionale dell’amministrazione comunale di Villapiana, al microfono si sono avvicendati il sindaco Mariolina De Marco, l’assessore al turismo Giuseppe Tiripicchio, la consigliera con delega al centro storico, tradizioni locali, beni comunali e culturali Lorenza Pastore e il consigliere con delega allo sport e turismo sportivo, Gabriele Pittelli.