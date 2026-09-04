Lattarico pronta a ballare: c’è il festival dell’organetto

1 minuto per la lettura

TUTTO pronto a Lattarico per la ventunesima edizione del Festival dell’Organetto. E’ l’atteso appuntamento che trasformerà il borgo cosentino in un palcoscenico a cielo aperto. Oggi alle 21 in Piazza del Popolo apertura con la performance “Tra Radici e Futuro” di Antonio Grosso – Organetto d’Autore. Alle 21:30 lo spettacolo teatrale “La Prova del Nove” con Maurizio Casagrande, un viaggio tra comicità, musica e teatro.

Sabato 5 settembre sarà la volta della Festa dei Ciddrari, il raduno itinerante di gruppi folk e organettisti. Dalle 19:30 da Piazza del Popolo, animerà il centro storico tra musica popolare, vino e i sapori tipici del territorio. La serata vedrà esibizioni e parate itineranti di importanti realtà della tradizione calabrese. Gli Zampognari di Laino, il gruppo All’uso antico, i Ritmi del Sellaro (Cerchiara) e i Pascolo Abusivo (Alessandria del Carretto).

La serata culminerà alle 22 con la band di Ciccio Nucera, polistrumentista e cantautore calabrese. Nucera è considerato uno dei massimi esponenti e ambasciatori della musica popolare grecanica e della tarantella nel mondo.

Domenica 6 settembre vedrà protagonista, alle ore 21:30 presso il Piazzale antistante la Villetta Comunale, lo show Dance Tarantella, uno spettacolo innovativo che fonde la musica popolare e le sonorità calabresi con i ritmi della musica Dance elettronica.