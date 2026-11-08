Roberto Lori racconta D.OFF, la danza dentro la città

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Dai palazzi alle case di riposo, a Corigliano-Rossano la danza incontra la vita quotidiana. Roberto Lori racconta il festival D.OFF e la sua Antigone.

«Entrare nel tessuto della quotidianità». Queste parole di Roberto Lori, fondatore e direttore artistico del festival diffuso di danza contemporanea mi risuonano in mente dopo l’intervista. Siamo abituati a pensare la danza come distante e invece ha a che fare con il corpo. Il nostro e quello dei luoghi. “D. OFF – Incontro tra la danza e la città”.

ROBERTO LORI E IL D. OFF A CORIGLIANO-ROSSANO

A Corigliano-Rossano, per la quarta volta consecutiva, D.OFF – SeArt la mette in pratica dal 3 all’8 novembre: laboratori coreografici, spettacoli, incursioni nei luoghi della vita quotidiana, performance nelle case di riposo, una vetrina dedicata ai danzatori del territorio. La tappa calabrese chiude il percorso 2026 di un festival diffuso che da Matelica, nel 2013, si è esteso a cinque regioni e otto città, sotto la direzione artistica dello stesso Lori e la direzione organizzativa di Marika Errigo, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Corigliano-Rossano.

DALL’ANTIGONE ALLE CASE DI RIPOSO

Uno dei momenti principali è Dall’Antigone, in scena venerdì 6 novembre alle 21 a Palazzo Garopoli: rilettura contemporanea della tragedia di Sofocle firmata da Lori, che mette in primo piano il contrasto tra Antigone e Creonte – legge naturale e legge umana, potere politico e potere cittadino – e tra le due figure femminili, Antigone e Ismene. Sul palco, accanto ai professionisti, i partecipanti ai laboratori e gli allievi del Liceo Coreutico “Lucrezia Della Valle” di Cosenza, coinvolti nelle parti corali. Al centro sempre i giovani: quelli che nei laboratori si preparano a salire in scena, quelli che portano le proprie coreografie, quelli che il festival prova a mettere in rete con gli altri territori.



Roberto Lori, che cosa significa tornare a Corigliano Rossano per la quarta edizione consecutiva?

«Torniamo sempre con molto piacere in questo territorio. Nel tempo si è creato un processo di integrazione, grazie al dialogo con i giovani artisti e i coreografi delle realtà importanti di qui: il Balletto di Calabria, Create Danza, giovanissime danzatrici che stiamo conoscendo non soltanto in Calabria ma in giro per l’Italia, dentro quello che rappresenta il festival Off. La bellezza di tornare sta nella relazione con tutta la rete, perché permette un circuito tra vari artisti. Per noi è un po’ tornare a sentirsi a casa: una delle case del festival».

L’anno scorso la frase guida era «entrare nel tessuto della quotidianità». Quest’anno ce n’è una più forte ma anche più bella: «la danza e il corpo divino, corpo dei luoghi». Cosa descrive?

«È un po’ l’anima di quello che facciamo da anni: entrare con il nostro corpo, la nostra arte, la nostra poetica, il bagaglio che ci portiamo dentro, e andare a vivere i luoghi che ci ospitano. Ripetere il festival negli anni ci permette ogni volta di conoscere luoghi nuovi: essendo già sul posto mi sto già immaginando quali potranno essere i prossimi. Si spera di portare le performance anche al mare, e l’idea è creare sempre nuove possibilità e tornare non solo una settimana all’anno, ma in altri appuntamenti, per entrare sempre di più nel tessuto della quotidianità».

Siete anche nelle case di riposo. Che cosa insegna portare la danza nei luoghi della cura?

«Facciamo questo tipo di performance da anni, da quando è nato il festival. Il pubblico delle case di riposo è particolare: è presente e a modo suo esprime quel momento di gioia. Non applaude in maniera plateale, ma segue. Proponiamo anche attività minime partecipative, coinvolgendo gli ospiti da seduti con piccole danze costruite su una gestualità minima della quotidianità, fino a comporre insieme una piccola danza che poi fanno direttamente loro: prima vedono le danzatrici muoversi e improvvisare, poi partecipano. Per esperienza, spesso i più colpiti siamo noi: le ragazze che parlano con gli ospiti a volte tornano in lacrime, perché rivedono un nonno, una nonna, un genitore. È molto toccante».

Perché Antigone oggi?

«Antigone nasce nel ‘99: si trattava di stimolare l’osservazione e il senso critico, di prendere posizione ogni tanto nella vita, in maniera pacifica e sana, ma con la capacità analitica di leggere quello che ci succede intorno. Mettiamo in risalto le tre figure principali: Creonte, che rappresenta il potere, e Antigone, che ha uno spirito critico e analitico, non battagliero. Lei però prende posizione: se c’è una cosa che non è giusta, lo dice in modo evidente e diretto. Contrariamente alla sorella Ismene, che subisce senza avere un animo critico. Antigone stimola a dire: “Osserviamo se c’è qualcosa che non va, proviamo a dirlo in modo pacato e tranquillo, però diciamolo”. È un’osservazione estremamente attuale: purtroppo sembra che non cambi mai nulla, ma tenere viva l’attenzione è importante».

Roberto Lori per la rassegna D. Off sul palco ci saranno professionisti, i partecipanti ai laboratori e gli allievi del liceo coreutico di Cosenza. Come si dirige un corpo collettivo così eterogeneo per età ed esperienza?

«Ognuno porta qualcosa. Il nucleo principale è formato dai giovani danzatori della compagnia, il gruppo dei giovani, e da un gruppo di ragazzi diretti da me e da Fabio Bacaloni, che sarà anche la voce recitante. Oltre ai giovanissimi del liceo coreutico e delle scuole di danza, ci sono giovani professionisti o aspiranti tali che vengono dal territorio: la mattina seguono il laboratorio e noi li integriamo con i professionisti e con le nostre giovani danzatrici. I giovanissimi del coreutico e delle scuole di danza supportano una scena determinata, e il quadro si riempie della loro partecipazione. Lo spettacolo nasce pensato così: dove viene rappresentato dialoga con il territorio. Ognuno porta una piccola poetica personale e in ogni tappa abbiamo sempre coinvolto dalle 30 alle 60 persone».

Il festival si chiude con l’edizione 2026 a Corigliano Rossano. Qual è lo stato d’animo dopo il percorso di sei mesi nelle cinque regioni e che cosa c’è in cantiere per il 2027?

«La chiusura del nostro percorso tocca tutti i vari festival. Ogni volta che arriviamo in un posto è come se fosse la prima volta, quindi non lo vivo come una chiusura: è un viaggio. Ogni luogo ha qualcosa. Alla fine di un anno sono ricco di tutti questi elementi, e la danza è il mezzo che mi fa conoscere queste realtà. Quanto alla programmazione del prossimo anno mi aspetto di poter tornare e che il progetto continui a essere apprezzato come lo è stato per quattro anni, ma mi piacerebbe aggiungere qualcosa a quello che stiamo facendo, tornare e stare due o tre giorni, mantenendo lo stesso format, con laboratori e spettacoli serali».