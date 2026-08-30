Trebisacce, Sara Genova è Miss Calabria 2026

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Sara Genova è Miss Calabria 2026. Nella suggestiva cornice di Trebisacce, la finalissima di Miss Italia Calabria: special guest Anna Safroncik, live performer Andrea Casta.

TREBISACCE (COSENZA) – Sara Genova è Miss Calabria 2026. È lei la nuova ambasciatrice della bellezza calabrese, incoronata nella suggestiva cornice di Trebisacce al termine della finalissima di Miss Italia Calabria. La giovane di Corigliano-Rossano ha conquistato il pubblico e la giuria in una serata ricca di emozioni, spettacolo e grandi ospiti, culminata tra applausi, musica e fuochi d’artificio.

Il lungomare di Trebisacce ha fatto da sfondo a una finale che ha trasformato l’anfiteatro comunale in un palcoscenico di eleganza. Una notte in cui la bellezza si è intrecciata con il fascino del mare, la magia del pontile e il calore di una terra che, attraverso le sue giovani protagoniste, ha raccontato ambizione, talento e desiderio di futuro. Una finale vissuta fino all’ultimo istante con il fiato sospeso, tra sorrisi, emozioni e l’attesa dell’annuncio più importante. Poi, il verdetto che ha acceso la notte di Trebisacce: la fascia più prestigiosa è finita sulle spalle di Sara Genova.

Miss Italia Calabria 2026

Nel corso della serata sono stati assegnati anche i titoli di Miss Social Calabria 2026 e Miss Italia Chef Calabria 2026, entrambe andate a Sofia Vescio di Lamezia Terme, già vincitrice del titolo di Miss Framesi Calabria 2026. Soumaya Camara di Reggio Calabria ha invece ricevuto la fascia di Miss Magna Graecia 2026. Il titolo di Miss Miluna Calabria 2026, precedentemente assegnato a Sara Genova, è stato conferito a Sofia Garelli di Polistena, che durante la finalissima di Miss Calabria è risultata la prima tra le miss non fasciate.

Le neoelette voleranno alle prefinali di Miss Italia insieme alle concorrenti vincitrici delle selezioni regionali: Miss Cinema Calabria 2026 – Valeria Borelli (Cerva), Miss Castello Valle dell’Esaro 2026 – Maria Rosaria Sapia (San Marco Argentano), Miss Eleganza Calabria 2026 – Maria Teresa Guarascio (Montalto Uffugo), Miss Sport Givova Calabria 2026 – Sofia Mancuso (Borgia), Miss Sorriso Calabria 2026 – Sofia Zoccoli (Palmi), Miss Borghi Più Belli d’Italia 2026 – Daniela Bianchimano (Villapiana), Miss Bandiera Blu 2026 – Alessandra Romano (Lauropoli).

La finalissima a Trebisacce

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency ed esclusivisti regionali di Miss Italia, hanno dichiarato con orgoglio: «Desideriamo innanzitutto ringraziare l’amministrazione comunale di Trebisacce per aver rinnovato, ancora una volta, la fiducia nei nostri confronti. Per noi è un onore essere qui e sapere che il nostro lavoro e il nostro progetto vengono apprezzati e sostenuti. Questa fiducia rappresenta uno stimolo importante a fare sempre meglio. Portare il nostro spettacolo in una cornice così suggestiva e significativa per il territorio ci riempie di orgoglio. Trebisacce è una realtà che cresce, che guarda al futuro e che merita di essere valorizzata attraverso iniziative capaci di mettere al centro i giovani, la bellezza e le eccellenze del territorio. Rivolgiamo un ringraziamento particolare al nostro amico sindaco Franco Mundo, per la vicinanza e la disponibilità dimostrate, e a tutta l’amministrazione comunale, con la quale abbiamo condiviso questo percorso.

Un altro ringraziamento va anche all’assessore Mimmo Pinelli che, come ogni anno, ha dato un contributo importante alla realizzazione dell’evento. Ringraziamo l’architetto Egino Orlando per la consueta disponibilità e professionalità e tutte le Forze dell’Ordine, i volontari e gli operatori impegnati nella sicurezza e nell’organizzazione. Siamo stati onorati di avere come special guest Anna Safroncik, come madrina della serata Miss Italia 2025 Katia Buchicchio e come live performer Andrea Casta. Un grazie sincero va alla nostra instancabile squadra. Dietro ogni evento ci sono mesi di impegno, sacrifici, competenza e passione. Anche quest’anno abbiamo affrontato una stagione particolarmente intensa, con numerosi appuntamenti».

I ringraziamenti degli esclusivisti regionali

«Un ringraziamento particolare – proseguono gli organizzatori – va a Marco Mix e a tutto il suo staff per il prezioso lavoro, a Came Officine Grafiche per la realizzazione della scenografia. Un sentito ringraziamento è rivolto a Carlomagno Auto, partner storico della nostra manifestazione, che da oltre dieci anni sostiene e accompagna le nostre miss nel viaggio itinerante nei territori della nostra bellissima Regione. Grazie ai nostri ospiti, alla giuria, alla stampa, alle nostre TV e radio ufficiali (Esperia Tv e Jonica Radio Tv), al pubblico presente e al popolo del web.

Oggi realizzare eventi importanti significa necessariamente fare rete: tra istituzioni, imprese, professionisti e realtà del territorio. È dalla collaborazione e dalla condivisione degli obiettivi che nascono i risultati migliori. È questa la missione che ci accompagna nel percorso di Miss Italia: non soltanto organizzare eventi, ma creare occasioni, accendere i riflettori sui territori e offrire alle ragazze un’esperienza importante, fatta di emozioni, confronto e crescita personale. Speriamo di esserci riusciti anche quest’anno. E siamo già curiosi di vedere cosa riusciremo a costruire insieme nella prossima edizione.

In ultimo, ma non certo per importanza, vogliamo ringraziare le nostre Miss e le loro famiglie. Dietro ogni ragazza c’è una famiglia che sostiene, accompagna e incoraggia. A loro va tutta la nostra gratitudine. Quest’anno abbiamo voluto dedicare la nostra stagione alla memoria di Francesca Marchese, una persona speciale che ci ha accompagnato nel nostro percorso e alla quale siamo profondamente legati. Questa stagione porta con sé il contributo, l’affetto e il lavoro di tantissime persone. Ed è proprio questo il valore più grande del percorso che continuiamo a costruire insieme. Ringraziamo la patron Patrizia Mirigliani e lo staff di Miss Italia per averci dato fiducia e averci coinvolti per il quinto anno consecutivo nell’organizzazione delle prefinali e finali nazionali».

Trebisacce: scenario della finalissima di Miss Italia Calabria

La serata ha celebrato la bellezza, il talento e l’eleganza delle partecipanti, rendendo omaggio all’orgoglio e all’energia della Calabria. Trebisacce, affacciata sul Mar Ionio, ha accompagnato la finalissima con il suo patrimonio di mare, storia, cultura e tradizioni, offrendo al pubblico anche uno sguardo sulle numerose ricchezze della città. La gastronomia rappresenta una delle espressioni più autentiche del territorio: i sapori del mare si incontrano con quelli della terra, mentre gli agrumi locali, gli infusi e i liquori artigianali custodiscono una tradizione fatta di genuinità e qualità.

Un’attenzione particolare è riservata anche all’ambiente e all’accoglienza, come testimonia la Bandiera Blu 2025, ottenuta per il dodicesimo anno consecutivo, a riconoscimento della qualità delle acque, della gestione sostenibile e dei servizi turistici. Sono numerosi i luoghi che meritano di essere scoperti: dal Bastione a Porta dell’Annunziata, dal Lungomare a Monte Mostarico, fino al Museo dell’Arte Olearia e della Cultura Contadina “Ludovico Noia”. A custodire la memoria della comunità sono il Monumento ai Caduti delle guerre mondiali, il Monumento ai Caduti del Mare e il Calvario, luoghi simbolo di una storia ancora viva e profondamente legata alla città.

L’amministrazione comunale

Il sindaco di Trebisacce, Francesco Mundo, ha espresso piena soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando la qualità dello spettacolo e il valore della collaborazione con Miss Italia Calabria. «Devo fare i complimenti per lo spettacolo e per l’organizzazione, a Carmelo e Linda e a tutto lo staff. A giudicare dagli umori e dai commenti raccolti, c’è stata grande soddisfazione. Siamo molto contenti della scelta che abbiamo fatto». Il primo cittadino ha evidenziato il significato della sinergia tra la città e il concorso di bellezza: «Il legame tra Trebisacce e Miss Italia Calabria significa legare la bellezza alla nostra città. Vogliamo fare della bellezza un segno distintivo di Trebisacce e proprio da questa visione è nata una sinergia che riteniamo importante e strategica per il nostro territorio».

Special guest: Anna Safroncik

La finalissima di Miss Italia Calabria è stata trasmessa in diretta su Esperia TV (canale 15) e sulla pagina Facebook di Miss Italia Calabria. Special guest della serata Anna Safroncik, attrice di cinema, televisione e teatro, che proprio dal palco di Miss Italia ha mosso uno dei primi passi di una carriera costruita tra grandi produzioni e ruoli di successo. Nel 1998 conquistò infatti la fascia di Miss Toscana, per poi debuttare nello stesso anno sul grande schermo. Da allora, un percorso ricco e articolato tra cinema, fiction e teatro. Safroncik ha recitato in film come “Metronotte”, accanto a Diego Abatantuono, e “C’era un cinese in coma” di Carlo Verdone, oltre a essere stata protagonista di alcune delle fiction più amate dal pubblico, tra cui “Carabinieri”, “Don Matteo” e “Vento di Ponente”. A teatro ha inoltre interpretato Cleopatra nell’omonimo musical.

La popolarità è arrivata nel 2004 con il personaggio di Anna Baldi in “CentoVetrine”, ruolo che l’ha consacrata presso il grande pubblico e le ha portato importanti riconoscimenti. La sua presenza a Trebisacce assume così un valore particolare: quella ragazza che, nel 1998, aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo attraverso Miss Italia è tornata oggi su un palco dello stesso concorso con una carriera ormai affermata, questa volta nelle vesti di ospite d’onore. Un ritorno che lega idealmente gli inizi di un percorso artistico al presente di una professionista affermata.

Il messaggio di Anna Safroncik alle aspiranti miss

Tornare sul palco di Miss Italia, a distanza di anni e questa volta dall’altra parte della giuria, ha regalato ad Anna Safroncik un’emozione particolare. L’attrice ha raccontato il momento vissuto a Trebisacce, ricordando quando era lei a prepararsi nel backstage e a inseguire il proprio sogno: «È un’emozione grande. Ho visto le ragazze che si preparavano nel backstage e la vita ti fa vedere le cose da entrambe le facce. Ora, sono dall’altra parte in giuria. Questo è davvero toccante. Alle ragazze consiglio di essere sé stesse, di mostrare le emozioni che portano dentro: la sincerità dei loro sguardi arriva e conquista. Bisogna darsi da fare, perché questo è un mestiere fatto di tanti sacrifici. Ma se una ragazza ci crede, oggi ci sono tante possibilità. Soprattutto grazie a Internet, che ci permette di arrivare molto più lontano e di avere opportunità che un tempo non esistevano».

Ospiti d’eccezione

A impreziosire la serata, la presenza di Katia Buchicchio, Miss Italia 2025, madrina della finalissima. Spazio anche alla moda con la maison Masellis Boutique, che ha presentato la collezione da sera, e con gli splendidi gioielli targati Miluna della Gioielleria Perrone di Trebisacce. Ad aprire il viaggio musicale della serata è stato il cantautore calabrese Giovanni Segreti Bruno, vincitore di Area Sanremo 2018 e del Premio Amnesty International Emergenti 2025. Oggi è protagonista di una nuova fase artistica con “Musciaria”, progetto che unisce tradizione e contemporaneità. Sul palco di Miss Italia Calabria ha presentato il nuovo singolo “Scacciapensieri”.

Ad accompagnare la serata, ispirata agli anni ’90, l’energia dei Freschi di Zona, capaci di coinvolgere il pubblico con ritmo e carisma. A completare lo spettacolo, le coreografie curate da Lia Molinaro, che hanno dato vita a un susseguirsi di quadri tra danza contemporanea e danza aerea. In scena Alessia Mandoliti, Marina Oliva, Ilaria Azzinnaro e Maria Ilenia Tucci, mentre Manuela Pugliese, Miss Calabria 2025, e Lorenza Stamati sono state protagoniste di una spettacolare esibizione di danza aerea. La serata è stata molto più di una semplice competizione: un vero spettacolo arricchito da ospiti d’eccezione e performance capaci di sorprendere il pubblico.

Live performer: Andrea Casta

Tra i momenti più attesi, l’esibizione live di Andrea Casta, violinista elettrico italiano conosciuto a livello internazionale, protagonista del suo spettacolare The Space Violin-Visual Concert. Un progetto che lo ha portato sui palcoscenici di 32 Paesi, con circa 200 concerti ogni anno e milioni di spettatori.

Nel corso della sua carriera, Casta si è esibito in alcuni dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati allo spettacolo e allo sport, dal Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza alle gare di Coppa del Mondo di sci, fino al Circo Massimo, dove ha aperto i concerti di Vasco Rossi, e agli eventi internazionali di Cortina 2021 ed Expo Dubai 2020. Un percorso costellato di successi e riconoscimenti: il suo progetto musicale ha registrato numerosi sold out e gli è valso il premio Best Performer ai Dance Music Awards nel 2018 e nel 2022, consolidando la sua presenza sulla scena internazionale dello spettacolo dal vivo.

Ospiti finalissima Miss Italia Calabria

Tra gli ospiti della finalissima di Miss Italia Calabria 2026 anche le Miss Calabria delle edizioni precedenti, tornate a Trebisacce per condividere con il pubblico un momento carico di emozione e rivivere, attraverso i ricordi, il sogno che le aveva portate su quella stessa passerella. Sul palco di Trebisacce è stato assegnato il premio “#LaCalabriachevince”, il riconoscimento che ogni anno Miss Italia Calabria dedica alle eccellenze che, attraverso talento, impegno e passione, contribuiscono a valorizzare il nostro Paese in ambito culturale, sociale ed economico.

Un premio che guarda al presente, ma che vuole anche rendere omaggio a chi ha lasciato un segno profondo e indelebile nella storia e nell’identità della Calabria, diventando nel tempo esempio e fonte di ispirazione per le nuove generazioni. Il riconoscimento è stato conferito ad Anna Safroncik, attrice; Andrea Casta, violinista; Francesco Mundo, sindaco di Trebisacce; Giada Fazzalari, direttrice de L’Avanti della domenica; e Francesca Marchese, attrice prematuramente scomparsa e profondamente legata alla famiglia di Miss Italia Calabria (il riconoscimento è stato ritirato dal fratello Gaetano).

Miss Calabria 2026: la giuria

A decretare Miss Calabria 2026 è stata una giuria composta da autorevoli esponenti del mondo della cultura, del giornalismo, dello spettacolo, della moda, dell’imprenditoria. A presiedere la giuria è stato Cataldo Calabretta, avvocato, professore universitario di Diritto dell’Informazione e volto noto della Rai. La segretaria giuria è stata Giada Fallazari, giornalista e volto televisivo, direttrice de L’Avanti della domenica. A completare la giuria: Nicola Perrone (Gioielleria Perrone a Trebisacce), Angelo Spina (Masellis Boutique), Luca Corso (Miluna), Giuseppe Pirillo (Framesi), Francesco D’Agostino (make-up artist), Orlando Russo (Framesi), Mario Soldato (F.lli Soldato-Food e beverage), Katia Buchicchio (Miss Italia 2025), Anna Safroncik (attrice), Andrea Casta (violinista), Saverio Albanese (giornalista de “Il Quotidiano del Sud”), Francesco Campana (avvocato), Domenico Valente (chirurgo maxillo facciale ed estetico), Cristina Gazzaruso (imprenditrice “Majorana Group”), Barbara Tripodina (Accademia Danza Tripodina), Teresa Carriero (stilista), Vincenzo Serra (Qual’Italy).

Miss Calabria 2026

La sorpresa, l’emozione e poi la consapevolezza di aver conquistato il titolo. Sara Genova ha vissuto la sua vittoria tra applausi, fuochi d’artificio e l’abbraccio caloroso del pubblico, in un momento che difficilmente dimenticherà. Ancora incredula per il risultato, la giovane calabrese ha raccontato con entusiasmo le sensazioni di una serata che potrebbe rappresentare il primo passo verso la realizzazione del suo sogno. «Sono veramente emozionata, non me l’aspettavo. Spero di portare il nome della Calabria in alto. Alle finali nazionali, porterò il mio buon cuore, la mia spontaneità e la mia autenticità. Il mio sogno è fare l’attrice e spero che Miss Italia possa darmi questa opportunità».

Finalissima nazionale

Ora lo sguardo è rivolto alla finalissima nazionale, dove si scoprirà chi sarà Miss Italia 2026. Dopo il successo di Trebisacce, per Sara Genova e per le altre finaliste si apre il capitolo più importante: un’occasione per mettersi in gioco, portare sul palco talento, personalità ed eleganza e inseguire fino in fondo il sogno della corona più ambita.