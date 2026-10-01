Oggi fiction, Corigliano-Rossano accende i riflettori sul piccolo schermo

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“Oggi fiction”: a Corigliano-Rossano, torna la terza edizione del festival dedicato al piccolo schermo. Due serate tra cinema, serie tv, musica, moda e grandi protagonisti.

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Due serate, un grande palcoscenico e il racconto di un universo che da decenni entra nelle case degli italiani, costruisce immaginari, lancia talenti e trasforma storie in fenomeni televisivi. Torna a Corigliano-Rossano “Il piccolo schermo e le sue serie Tv – Oggi fiction”, giunto alla sua terza edizione, con un programma che mette insieme cinema, tv, musica, arte, moda e spettacolo.

La kermesse, patrocinata dal Comune di Corigliano-Rossano e prodotta dalla Lineo Media Srl, si prepara ad accendere i riflettori sul territorio calabrese con la direzione artistica di Pasquale Arnone, ideatore di un cartellone pensato per raccontare il mondo della televisione attraverso i suoi protagonisti, le sue produzioni e quelle storie capaci di conquistare il grande pubblico. Non soltanto un festival, dunque, ma un appuntamento dedicato alla cultura popolare e audiovisiva, nel quale il piccolo schermo diventa il punto di incontro tra professionalità diverse: registi, produttori, attori, musicisti e maestri dell’artigianato artistico.

A impreziosire le due serate sarà un ricco parterre di ospiti: il regista Luca Lucini, il produttore Giannandrea Pecorelli, il regista Salvatore Romano, l’attrice Ilaria Maren, l’attore Massimo Cagnina, il maestro orafo Michele Affidato e la cantante Rosa Martirano.

Oggi fiction, Corigliano-Rossano accende i riflettori sulla grande televisione: due serate, due scenari, un unico grande racconto

Il sipario sulla terza edizione si alzerà venerdì 2 ottobre, alle ore 20.30, al Salice Resort, con una serata inaugurale capace di mettere in dialogo tradizione popolare e grande cinema. Ad aprire l’appuntamento sarà il TarantAcri Folk, con un’esibizione che porterà sul palco suoni, ritmi e suggestioni della tradizione calabrese, creando il ponte ideale verso il cuore cinematografico della serata. A seguire, la proiezione del film “Io e mio Fratello”, che accompagnerà il pubblico in una storia fatta di legami, emozioni e sentimenti, prima di lasciare la scena a uno dei momenti più attesi della prima serata. I riflettori saranno puntati su Luca Lucini, tra gli ospiti più attesi della manifestazione, al quale sarà consegnato il Premio Oggi fiction.

Dal Salice Resort al Castello Ducale: la fiction incontra la musica e l’alta artigianalità

La seconda serata, sabato 3 ottobre alle 20.30, si sposterà nella cornice del Castello Ducale, luogo simbolico e prestigioso di Corigliano-Rossano. Qui il programma cambierà ritmo, senza perdere il filo conduttore del festival: raccontare le eccellenze dello spettacolo italiano. A dominare la scena sarà innanzitutto la musica, con l’esibizione canora di Rosa Martirano, prima di lasciare spazio a uno dei momenti dedicati all’artigianato e alla creatività italiana: la sfilata dei gioielli del maestro orafo Michele Affidato. Un connubio tra spettacolo e alta manifattura che accompagnerà il pubblico verso il gran finale, affidato alla consegna del Premio alla serie televisiva “Il Paradiso delle Signore”, uno dei titoli più riconoscibili e seguiti della televisione italiana.

A condurre le due serate sarà Francesca Viceconte, mentre sarà il giornalista Mario Tursi Prato a curare le interviste agli ospiti, creando un filo diretto con i protagonisti e consentendo al pubblico di entrare nelle storie, nei percorsi professionali e nel lavoro che si cela dietro il successo di una produzione televisiva o cinematografica.

La televisione come luogo di storie e professionalità

La terza edizione di “Oggi fiction” nasce dalla visione artistica di Pasquale Arnone, che ha costruito un percorso capace di intrecciare linguaggi, sensibilità e mondi diversi, facendoli dialogare all’interno di un’unica narrazione. Cinema e fiction televisiva incontrano musica, folklore, moda e alta artigianalità, in un progetto che porta a Corigliano-Rossano protagonisti, esperienze e storie di uno dei comparti più seguiti e popolari dello spettacolo italiano. Una formula che restituisce al festival un’identità precisa: non soltanto una vetrina dedicata alla televisione, ma un luogo di incontro tra arti, professionalità e territori, dove il racconto del piccolo schermo si apre a contaminazioni capaci di arricchirne contenuti e prospettive.

“Oggi fiction” racconta il mondo che ruota attorno al piccolo schermo: le idee, le professionalità, il lavoro creativo, la produzione e quei percorsi artistici che trasformano una storia in un prodotto capace di raggiungere milioni di spettatori. La manifestazione si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione culturale e promozione del territorio di Corigliano-Rossano, trasformando alcuni dei suoi luoghi più suggestivi in scenari privilegiati dell’evento. Un modo per intrecciare la dimensione nazionale della fiction e del cinema con l’identità e il patrimonio della città, facendo del territorio non una semplice cornice, ma parte integrante del racconto.